“La madera se está dilapidando” | No hay un eficiente aprovechamiento de la biomasa forestal y la provincia sigue perdiendo productores, señala Manfredo Seifert

Para el productor misionero y dirigente de la FEDECOOP y CONINAGRO, Manfredo Seifert, la falta de un plan nacional de desarrollo sostenible en el sector está provocando graves problemas a la actividad foresto-industrial de Misiones. “El incumplimiento de la Ley Nac. 25.080, la falta de inversiones industriales que aprovechen la oferta de material fino proveniente de raleos de las plantaciones y la pérdida de oportunidad en avanzar en la matriz energética de la provincia en el sector forestal, preocupa a los productores”, señaló el representante del sector primario en el Instituto Forestal Provincial (InFoPro).

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (29/11/2022).- La situación del sector primario forestal “es grave” señaló Manfredo Seifert, desde Montecarlo, Misiones. La pérdida de rentabilidad del pequeño y mediano productor lleva varios años, y al no avanzar en la provincia con inversiones industriales que permitan un destino de aprovechamiento industrial a la biomasa forestal que generan en campo las plantaciones con los manejos silvícolas, sostiene que cada vez hay más “toneladas de material fino proveniente de raleos que quedan abandonados en los campos”, remarcó.

Según datos oficiales de un relevamiento realizado en 2021, se estima que en la provincia hay más de 4,5 millones de excedente de madera en el bosque y una capacidad usada de un 40 por ciento en las industrias.

“Esto es dinero, tiempo e inversión perdida, y el productor está amargado con la actividad forestal, nadie quiere volver a plantar si no tienen dónde colocar la materia prima”, agregó Seifert sobre el malestar que enfrentan los productores.

Manfredo Seifert también es productor, y dirigente agrario. Es consejero de la FEDECOOP (Federación de Cooperativas Agrícolas) y CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) y representante del sector primario en el directorio del Instituto Forestal Provincial (InFoPro). En una entrevista con ArgentinaForestal.com se refirió a lo que desde su opinión considera una “falta de reacción desde la gestión provincial” ante lo que vive el productor forestal, que tiene varios años perdidos por la nula rentabilidad que obtiene de sus plantaciones forestales.

“Hay una gran ausencia de una política forestal seria e integradora”, sostuvo y agregó que “las falsas señales de incentivo con la Ley 25.080 de inversiones para Bosques Cultivados que promovía a volcarse a las nuevas plantaciones desde fines de la década de los 90, son las responsables de la grave situación a lo que hoy estamos sometidos los silvicultores, con el 20 al 30% de nuestro esfuerzo y producción que se dilapida”, dijo Seifert.

Recorriendo el interior de la provincia, es una postal habitual ver cuando se realizan algún raleo o en las talas rasas, que queda la madera apilada o amontonada por meses, hasta que el colono puede hacer un trabajo de mantenimiento, con una quema controlada o se descomponen a cielo abierto.

Tal vez te interese leer más : Biomasa forestal, la mayor preocupación de los productores misioneros por la pérdida económica del recurso sin destino de aprovechamiento industrial

La realidad de la industria de la madera desde 2020 a la fecha, que aprovecha el rollo de madera en el aserradero en otro 40% la materia prima para cortar tablas, machimbres o remanufacturas, tiene otros márgenes de ganancia y también números finos de márgenes de rentabilidad, y tampoco tienen aún un destino óptimo de aprovechamiento las toneladas de chip y aserrín que generan. “Pero los industriales están en mejores condiciones que el sector primario”, sostiene Seifert.

En este sentido, reclamó espacios de representatividad para los pequeños productores. “Hoy en las mesas forestales institucionales de la provincia donde se habla del sector no somos convocados a participar. Y urge que los organismos del Estado en su conjunto vean este problema y reaccionen, porque en el contexto económico actual la pérdida de la producción pesa y mucho en la chacra. Se requiere de soluciones conjuntas entre Agro y Producción, Industria, Energía e incluso la legislatura provincial, con propuestas y respuestas que permitan revertir la realidad de los productores forestales que se sienten defraudados de alguna manera porque están solos en este problema. Insisto, no están viendo lo que está viviendo el productor”, expresó el dirigente rural. exponiendo que lo realizado hasta el momento “fue insuficiente, no hemos logrado revertir la situación, y en las condiciones actuales, la pérdida económica es cada vez mayor”.

Es que gran parte de la madera que produce de lote con bosque implantado, hoy no se comercializa y no genera ingreso al capital a los productores, “simplemente porque quedan tirados en el campo”, remarca Seifert.

Las causas fueron analizadas por Seifert desde varios aspectos. El productor señala desde políticas erráticas de promoción para los colonos, de falta de planificación, de falta de condiciones para las inversiones en el aprovechamiento de la materia prima que se genera en cosecha forestal al extraer los rollos para la industria.

A lo mencionado, agregó: “Hay una falta de interés de funcionarios y organismos públicos de atender esta situación, hay presión impositiva, legislaciones carentes de proyectos e ideas. No hay respuesta para revertir esta realidad y es lo que nos preocupa. Creo que es porque no se está dimensionando el problema actual y futuro del sector primario”, sostuvo el dirigente agrario.

Durante años se hablaba de la falta de madera a futuro y con este mensaje se han incorporado a la actividad miles y miles de pequeños y medianos productores que confiaron en las señales que se transmitían desde el Estado Nacional, y con la adhesión de la provincia, en la promoción de la actividad.

“Sin embargo, después de dos décadas de esfuerzo e inmovilización de capital con los bosques madurando, con lo que nos encontramos es con el triste escenario estructural que no podemos comercializar gran parte de nuestra producción, por falta de mercado, inversiones o industrias para transformarla, y lo más grave es que no vemos que los organismos competentes reacciones a la crisis actual que enfrenta con medidas que permitan una salida a este panorama”, dijo Seifert.

Tal vez te interese leer más: InFoPro Misiones | Regirán nuevos precios mínimo por raleo y chip desde noviembre, y acordaron fijar precios para la biomasa con destino a energía

Un sector con potencial, pero con futuro incierto para los productores

Desde el sector primario hace varios meses que cuestionan la falta de una planificación armónica e integral desde el Estado que incluya en forma sostenible a los productores en la cadena foresto-industrial.

“Hay que ir a las chacras para ver el efecto contrario logrado, donde cada día son más los pequeños productores que buscan liberarse de su producción aún descapitalizándose, y no volverán a reforestar nunca más”, remarca Seifert. Este aprendizaje que capitalizó el productor con el sistema de promoción está a la vista con el abandono del cultivo forestal a lo largo y ancho de las colonias de toda la provincia.

Quienes forestan en la provincia serían sólo algunos medianos o grandes empresas, o las pocas y nuevas reforestaciones que se están realizando son en su mayoría silvicultores integrados con el proceso industrial, indicó.

Por otra parte, observó el dirigente rural en la entrevista que en la actualidad se impulsan políticas de gobierno contrarias al sector. “Por ejemplo, por un lado desde el Estado provincial se le reclama al Estado Nacional el gasoducto para contar con energía térmica, cuando en la provincia disponemos más de 3 millones de toneladas de madera que se pudren en las talas rasas; y por otro lado se quema millones de litros de gasoil para generar energía eléctrica en las localidades de Leandro Alem, Oberá Aristóbulo, Bernardo de Irigoyen y San Antonio para cubrir las necesidades eléctricas de la provincia (energía más cara del mundo) cuando disponemos de la biomasa forestal para generar nuestra provincia energía limpia en la provincia. Todo esto es una contradicción”, planteó.

Finalmente, consideró que en Misiones se podría generar más trabajo para los misioneros, generar mayor PBG, avanzar en la sustentabilidad económica y ambiental incorporando al productor forestal y, fundamentalmente, no se exportarían recursos para importar energía desde Paraguay o comprar gasoil a las petroleras.

“Estamos conviviendo con estos males en nuestra provincia, el productor está enfrentando graves pérdidas económicas y el sector forestal está perdiendo plantadores, mientras que en el Ministerio del Agro, Industria, la Secretaría de Energía, EMSA y la legislatura provincial, pareciera que tienen otra mirada e intereses y no una mirada integradora en beneficio de todos los misioneros, en la que deberían ser incluidos los productores forestales”, opinó el consejero de la FEDECOOP y CONINAGRO.

Noticia en desarrollo….