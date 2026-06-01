Corrientes | La primera planta industrial de CLT de Argentina iniciará su producción a inicios de 2027

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó este lunes oficialmente la inversión que ronda los 20 millones de dólares en la localidad de Virasoro. Estuvo presente el CEO del Grupo Insud, Manuel Sobrado, y el CEO de Cambium Timber, Pablo Baldomá Jonas. Será la primera fábrica de madera contralaminada (CLT) y mass timber de la Argentina, un sistema constructivo de vanguardia en el mundo que genera valor agregado en origen.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Con información del Época, El Litoral, Casa de Gobierno de Corrientes y Argentina Forestal

CORRIENTES (2/6/2026).- Tras la reunión en marzo con el intendente de la localidad de Gobernador Virasoro, el emprendimiento de la fábrica de MassTimber avanza en la construcción de la fabrica y ya emplea a 60 personas en su fase de montaje.

Este martes 1 de junio, en la sede de la Casa de Gobierno se oficializó el proyecto de inversión de la primera fábrica de CLT de la Argentina, valor agregado para la cadena foresto-industrial del país. El evento fue encabezado por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien detalló que la inversión que ronda los 20 millones de dólares en la localidad de Virasoro, y se instalará en el predio del ex aserradero de Pomera Maderas, donde actualmente funciona una impregnadora de postes de eucalipto.

Valdés expresó el convencimiento del gobierno provincial de que las oportunidades para los correntinos vienen de la mano y del empuje del sector privado, dijo el mandatario.

Del acto participó el CEO del Grupo Insud, Manuel Sobrado, y el CEO de Cambium Timber, Pablo Baldomá Jonas, la ministra de Industria de la provincia, Mariel Gabur, y el intendente de Virasoro, Guilllermo de la Cruz.

Será la primera fábrica de madera contralaminada (CLT), un sistema constructivo de vanguardia en el mundo que genera valor agregado en origen. Se estima que demandará hasta 300 puestos indirectos y prevé iniciar su producción a principios de 2027.

El gobernador enfatizó en el marco legal amigable a estas inversiones: «Nuestras leyes, nuestras normativas, están apuntadas justamente primero a darle un marco jurídico que le garantice de acá 10, 15 años las condiciones, pero también de que la promoción industrial garantice ese clima».

Por otra parte, respecto a los números concretos al impacto socio-laboral que tendrá el proyecto en Gobernador Virasoro y la región: «Primero el trabajo directo para casi 60, 80 personas, pero 300 personas de manera indirectas».

Valdés destacó la tecnología para la fábrica de CLT: “Es una técnica sofisticada que permite levantar edificios hasta 15 pisos a través de un complejo entrelazado de planchas de madera.

Respecto a las fechas que maneja el sector de cara al inicio de la producción, el Gobernador detalló los plazos acordados con los técnicos: «A partir del 10 de diciembre se estaría entregando la planta. Es una tecnología eslovena con máquina alemana y las primeras producciones estarían a partir de enero, febrero».

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Manuel Sobrado, director ejecutivo del Grupo Insud, detalló el camino de dos décadas de inversiones del holding en la provincia y remarcó cómo la empresa fue expandiéndose desde la forestación y el mejoramiento genético en viveros hasta la puesta en valor turística con el Hotel Puerto Valle y la mitigación del impacto ambiental a través de las plantas de energía por biomasa Fresa y San Alonso, las cuales proveen el 20% de la energía de la provincia.

Respecto a esta nueva etapa industrial en sociedad de Cambium Timber, el empresario destacó la seguridad jurídica y el entorno receptivo que ofrece Corrientes para los capitales privados: «Gracias a esas condiciones que hemos encontrado y esa receptividad decidimos dar un paso más y avanzar en la industrialización de la madera».

Por su parte, Pablo Baldomá Jonas, CEO de la firma Cambium Build, precisó que la planta contará con una superficie industrial de 4.800 metros cuadrados y permitirá producir en el país madera de ingeniería de alto valor agregado, como la llamada contralaminada (CLT) y otros componentes estructurales para la construcción sostenible.

«Soñábamos con la idea de traer este sistema de construcción que es furor en España, en Europa pero en Argentina no teníamos», dijo el empresario al respecto.

Baldomá precisó el núcleo de la tesis operativa, la cual «consiste en clasificar la madera que tenemos disponible en toda esta región», y agregó que de esta manera «poder usarla como insumo para armar estos paneles que son usados para edificios en altura»

El plan es ambicioso y se encuentra en plena ejecución técnica:

· Radicación absoluta: el directivo reveló que para el el plan siempre fue Corrientes y «decidimos poner la planta en Virasoro».

· Plazos de obra: en la actualidad se ejecuta la nave industrial en Virasoro y se planifica recibir los primeros contenedores de la línea principal de montaje en septiembre de este año.

· Capacidad instalada: la fábrica tendrá un potencial de procesamiento equivalente a la construcción de 50.000 metros cuadrados de edificaciones por año, apuntando a un segmento premium.

· Articulación académica: ante la falta de formación de ingenieros y arquitectos en el país para trabajar con madera estructural, la empresa confirmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y universidades privadas para incorporar la materia en las currículas oficiales.

La iniciativa busca posicionar a la Argentina en un segmento de alto valor agregado dentro de la bioeconomía, aprovechando su base forestal, especialmente en el NEA.

Además, el proyecto apunta a responder a una demanda estructural: “En el país hay un déficit de viviendas, tanto en calidad como en cantidad, y la madera puede ser parte de la solución”, afirmó el CEO de Cambium Timber.

Con foco inicial en el mercado local y proyección a mediano plazo, la empresa planea participar en desarrollos de viviendas, hoteles y proyectos inmobiliarios premium, con la meta de escalar hacia una demanda masiva.

La instalación de esta planta no solo representa una inversión industrial significativa, sino también un paso decisivo hacia la modernización del sector foresto-industrial argentino y la consolidación de la construcción en madera como alternativa sustentable y competitiva.

Finalmente, el intendente Guillermo de la Cruz calificó la iniciativa como «la primera gran inversión del centenario de Virasoro». El jefe comunal puso el foco en los desafíos concretos que el proyecto exige: la mejora de la infraestructura vial, con obras en tratamiento sobre las Rutas 14, 120 y un tramo de la Ruta 12. Esto resulta indispensable tanto para el ingreso de los equipos de producción por vía portuaria como para garantizar la salida de los productos hacia los mercados una vez iniciada la exportación.

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