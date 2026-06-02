Foresto-industria argentina: una mirada desde el bosque y la industria hasta el cliente

El el Ing. Forestal Guido L. Meza en su artículo de opinión realiza un análisis técnico y estructural sobre el valor del manejo forestal, el potencial de la biomasa regional y los costos determinantes que dictan la competitividad en el mercado global. La necesidad de la foresto-industria argentina de anticiparse al próximo ciclo de reactivación económica mundial.

MISIONES (1/6/2026).- Después de varios años trabajando dentro de la cadena foresto-industrial y en mercados internacionales, mi visión es que Argentina posee una oportunidad extraordinaria de desarrollo.

Nada que muchos de nosotros no hayamos analizado, concluido o dicho anteriormente. Pero cada tanto vale la pena volver a ordenar las ideas, resumirlas y ponerlas nuevamente sobre la mesa.

Tal vez así logremos encontrarnos todos en la misma página y, sobre todo, acelerar la lectura que hacemos desde el sector privado hacia quienes tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias desde el Estado.

Porque sin ese acompañamiento muchas veces las ideas quedan solamente en análisis.

La competitividad no depende de un único punto. Es la suma eficiente de toda una cadena: bosque manejado, cosecha, transporte, industria, energía, logística y llegada competitiva al mercado mundial.

No voy a enfocarme esta vez en lo tantas veces mencionado sobre presión impositiva. Mi intención es concentrarme en lo técnico, productivo y estructural.

El bosque: nuestra ventaja natural

La región NEA, especialmente Misiones y Corrientes, posee una de las mejores condiciones del mundo para el desarrollo de Pinus taeda, con crecimientos aproximados entre 25 y 35 m3/ha/año.

Pero una gran fábrica biológica necesita dirección. La velocidad de crecimiento sola no alcanza.

El manejo forestal mediante raleos y podas realizados en tiempo y forma es lo que permite transformar volumen en valor, generando madera sólida de calidad clear para productos superiores.

Una frase que me jacto de haber creado en estos últimos tiempos resume mi pensamiento:

Siempre será más fácil en tiempos difíciles vender buena calidad a precios ajustados que intentar vender productos inferiores a cualquier precio.

Cosecha y transporte forestal

La cosecha moderna requiere escala, tecnología y financiamiento.

La incorporación de harvesters, forwarders y equipos eficientes necesita líneas de crédito de desarrollo con tasas comparables internacionalmente.

También necesitamos infraestructura acorde: caminos productivos, mantenimiento permanente y rutas preparadas para una actividad que genera valor regional.

Aquí aparece un rol inevitable del Estado: entender que acompañar infraestructura productiva no es gasto, es comprar un proyecto de agregado de valor y crecimiento del PBI regional.

Industria y agregado de valor

El aserradero es donde ocurre la primera gran transformación: convertir una troza en un producto comercial.

Ahí empieza la magia industrial.

El futuro requiere tecnología, escaneo, automatización, clasificación precisa, secado correcto y capacidad de repetir calidad.

La madera aserrada seca es el primer producto industrial. Desde allí debemos avanzar hacia blocks, finger joint blanks, molduras, molduras primed, componentes de puertas, ventanas y muebles.

Más adelante, con una cadena madura y consolidada, llegará naturalmente la producción de bienes terminados de mayor complejidad.

Energía de fuente forestal

La biomasa debería ser la solución energética natural de una región forestal.

Resulta casi contradictorio disponer de subproductos industriales permanentes y no transformarlos eficientemente en energía local.

Hoy muchas soluciones quedan limitadas por inversiones de capital demasiado altas para industrias medianas y pequeñas. Allí también se necesita una visión estratégica: proyectos regionales que integren industrias cercanas, generando energía para complejos productivos y comunidades vecinas.

Producir energía donde se genera la materia prima reduce costos y mejora competitividad.

Logística: el gran desafío competitivo

Argentina tiene una fábrica biológica excepcional de madera, pero parte de esa ventaja se pierde camino al barco.

Actualmente llevar un contenedor desde una planta industrial argentina hasta condición FOB Buenos Aires cuesta aproximadamente USD 3.200:

– Flete terrestre: USD 1.400

– Despacho de aduana y relacionados: USD 1.200

– Forwarding: USD 610

– B/L y documentación: USD 70

Brasil logra condiciones significativamente más competitivas:

– Flete planta a puerto: USD 400 a 800

– Puerto completo hasta contenedor arriba del barco: aproximadamente USD 900

El costo total brasileño ronda USD 1.800 por contenedor.

La diferencia aproximada de USD 1.400 significa cerca de USD 50/m3 adicionales de desventaja argentina.

Y en mercados internacionales donde USD 10 o USD 20/m3 pueden definir una operación, esta diferencia resulta determinante.

El cliente internacional no paga nuestras ineficiencias internas. Simplemente compara precios finales.

Acciones necesarias

Corto plazo:

– Implementación eficiente de bitrenes

– Rutas adecuadas para cargas forestales.

– Mejora de corredores productivos.

Mediano plazo:

– Desarrollo real del transporte fluvial utilizando el Río Paraná como ventaja estratégica.

Largo plazo:

– Recuperación ferroviaria para consolidar contenedores cerca del origen productivo y conectarlos con puertos internacionales.

La mejora logística equivale a crear valor industrial sin cortar un árbol adicional.

El momento internacional: oportunidad 2027-2028

Durante los últimos años las altas tasas hipotecarias en Estados Unidos redujeron significativamente la construcción residencial, especialmente viviendas familiares, uno de los mayores motores mundiales de consumo de madera.

Pero la necesidad estructural de viviendas no desapareció. La demanda quedó contenida.

Una reducción gradual de tasas puede generar una recuperación importante hacia 2027-2028. Cuando Estados Unidos vuelve a consumir genera un efecto multiplicador global: construcción, remodelación, comercio e industrialización relacionada en Europa y otros mercados vinculados.

El crecimiento americano impulsa cadenas globales completas.

China, Vietnam y Asia industrial:

China está cambiando su modelo económico, pero seguirá siendo un actor fundamental.

Vietnam, Cambodia y otros países asiáticos aparecen como grandes centros industriales que compran madera, la transforman y exportan productos terminados hacia Estados Unidos, Europa, Australia y otros destinos.

La recuperación del consumo occidental generará nuevamente demanda de madera como materia prima industrial.

La oportunidad es ahora

Los ciclos internacionales no esperan a que los países estén preparados. Llegan.

La diferencia está entre quienes hicieron los deberes durante los años difíciles y quienes empiezan a reaccionar cuando el mercado ya cambió.

Invertir hoy en infraestructura, tecnología y eficiencia logística es prepararse para capturar el próximo ciclo.

Conclusión

Argentina posee el recurso forestal, la capacidad industrial y la oportunidad internacional.

La competitividad futura no se construye cuando aparece la demanda; se construye antes.

Tenemos una de las mejores fábricas biológicas de madera del mundo. El desafío argentino es no perder esa ventaja trasladando ineficiencias al camino entre el árbol y el barco.

No perdamos el rumbo, el enfoque y las ganas de sostener lo que elegimos como trabajo e inversión.

Como dije al inicio, nada que no sepamos… pero intento ayudar a resumirlo claramente una vez más.

Como picoteo infinito de un colega, el pica pau.

Saludos,

Guido.