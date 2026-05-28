Global Landscapes Forum abre una convocatoria para jóvenes y líderes locales guardianes de la restauración, que trabajan por la naturaleza y las personas

A través de sus programas globales que apoyan comunidades en sus esfuerzos de restauración de sus territorios en bosques, montañas, océanos, humedales, zonas áridas y otros ecosistemas en el sur global, convocan a profesionales de la región, de entre 18 y 35 años, y a organizaciones locales que trabajan por territorios sostenibles a postular al programa Restoration Stewards 2027 y a la red de semilleros GLFx. La fecha límite es el 31 de julio de 2026.

Fuente: CIFOR

ALEMANIA (28 de mayo de 2026) – El Global Landscapes Forum (GLF), plataforma y comunidad mundial líder en conocimiento sobre el uso sostenible de la tierra, abrió la convocatoria 2027 para el programa Restoration Stewards y la red de semilleros GLFx.

Lanzados en 2020, estos programas ofrecen visibilidad a escalas global y local, desarrollo de capacidades y oportunidades de financiamiento, además de los beneficios de formar parte de una comunidad global de pares, mentores y aliados. Las postulaciones ya están abiertas y se recibirán hasta el viernes 31 de julio de 2026 a las 23:59 CEST (UTC+2).

“Mediante la convocatoria anual conjunta del programa Restoration Stewards y la red GLFx, el Global Landscapes Forum busca cultivar una comunidad viva de acción territorial, enraizada en la solidaridad, el aprendizaje mutuo y la gestión a largo plazo de los territorios. Esta comunidad amplifica narrativas locales, moviliza recursos, conecta aliados y promueve prácticas regenerativas, reconociendo que la restauración de paisajes no es solo un trabajo ecológico, sino profundamente humano, moldeado por las realidades que enfrentan las comunidades y por los futuros que buscan construir”, explica Eirini Sakellari, coordinadora del Programa de Juventudes del GLF.

PROGRAMA RESTORATION STEWARDS 2027

El programa Restoration Stewards, del GLF y la Iniciativa Jóvenes por los Paisajes (YIL) destinó apoyo a 38 jóvenes líderes que trabajan con sus comunidades para restaurar paisajes en América Latina, África y Asia. En 2027, las personas seleccionadas y sus equipos recibirán apoyo durante un año para seguir desarrollando su visión de restauración, profundizar su impacto y convertirse en embajadoras globales. Recibirán 5000 EUR en financiamiento basado en la confianza, mentoría de personas expertas globales, visibilidad y oportunidades de fortalecimiento de capacidades.

El programa Restoration Stewards invita a postular para su edición 2027 a profesionales de la restauración de entre 18 y 35 años que lideren o formen parte de un equipo juvenil que trabaje en un proyecto integral de restauración de ecosistemas con consideraciones sociales y ecológicas. Más información y el formulario de aplicación al programa Restoration Stewards 2027 están disponibles ingresando aquí.

“Ser un Restoration Steward –un guardián de la restauración– significa reconocer que el ecosistema mismo y las comunidades que lo habitan son todos guardianes de dicho paisaje. El programa me mostró cómo el cuidado, el respeto y la solidaridad pueden ser uno solo mientras las personas y los ecosistemas nativos lideren la restauración. Restoration Stewards me ayudó a fortalecer y conectar las muchas manos, patas, alas, raíces y semillas que se necesitan para hacer crecer un bosque”, expresó Shaik Imran, Restoration Steward de Bosques 2025 (India).

CONVOCATORIA 2027 PARA LA RED DE SEMILLEROS GLFx

La red GLFx reúne a 62 semilleros en 33 países del sur global, cubriendo 400 iniciativas e involucrando a miles de líderes y miembros de comunidades locales en la restauración de sus paisajes.

La nueva cohorte de semilleros que se integrará en 2027 tendrá acceso a oportunidades de alianzas, colaboración con personas expertas, aprendizaje a medida, visibilidad y financiamiento, lo que contribuye a fortalecer la capacidad, la agencia y la credibilidad de las organizaciones.

La red está abierta a organizaciones locales, inclusivas y registradas del sur global, como ONG, OSC, centros de investigación y empresas sociales que lideran iniciativas de restauración y conservación de paisajes, al tiempo que abordan desafíos territoriales interconectados. Más información y el formulario de aplicación a la red GLFx están disponibles ingresando aquí.

“Más que una red, GLFx es un catalizador para personas apasionadas por la restauración. Las reúne para conectar, aprender unas de otras e inspirar un movimiento global por la restauración de los paisajes que transforma vidas, ecosistemas y el futuro de nuestro planeta”, sostiene Sungeni Makungwa, coordinadora del semillero GLFx Lilongwe (Malaui)

Las organizaciones seleccionadas pasarán a formar parte de la red GLFx y tendrán acceso a un paquete de apoyo personalizado en diversas áreas objetivo.

Acción: Convocatorias específicas para financiamiento semilla, asesoría experta, oportunidades de recaudaciónde fondos y conexiones con potenciales donantes.

Aprendizaje: Talleres adaptados, intercambios de campo, cursos digitales a través de la Academia de Paisajes del GLF. Redes: Participación en una comunidad global, intercambio entre pares y participación en eventos regionales y globales.

Tejiendo comunidad: Fomentar la conexión y la colaboración entre personas del Sur Global, medianteasambleas presenciales, encuentros virtuales y centros temáticos.

Visibilidad: Destaque global a través de plataformas multimedia para elevar tu trabajo y liderazgo.

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