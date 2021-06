Mesopotamia: la existencia de plantaciones “no garantiza una disponibilidad real” de rollos de madera para abastecer a los aserraderos PyMEs de la cuenca

Representantes de PyMEs madereras de la cuenca forestal de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, nucleados en la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), sostienen que existe preocupación respecto a la “disponibilidad real” de materia prima de calidad para garantizar el abastecimientos de la industria local. Plantean la necesidad de avanzar en una mesa de trabajo para analizar la situación “compleja” que se enfrenta para el acceso a la materia prima y vuelven a poner el foco en el impacto de las “exportaciones de rollizos de madera sin procesar” en la cuenca de la región mesopotámica. Pidieron apoyo a través de la Comisión Asesora de la Ley 25080 para analizar los inventarios forestales y monitorear el consumo, localización de plantaciones, edades y ritmo de reforestación para la planificación de corto, mediano y largo plazo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES Y MISIONES (25/6/2021).- “Todos queremos que la actividad foresto-industrial despegue, y que se exporte madera al mundo, bienes finales y rollos sin procesar a China si es negocio rentable para el sector foresto-industrial. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es que por atender la exportación de rollos sin procesar –incluso materia prima de calidad-, se está afectando a las PyMEs locales, y es un tema que pedimos al gobierno nacional que mire con atención para lograr a tiempo un equilibrio en este proceso de crecimiento”, dijo el vicepresidente segundo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y representante de la APICOFOM, Christian Lamiaux, en una entrevista con ArgentinaForestal.com

Agregó que los problemas que se arrastran este año se deben a varios factores que influyeron en el abastecimiento de la materia prima, y que fueron expuestos oportunamente por los representantes de los oferentes de las plantaciones, pero la información obtenida es “insuficiente” frente a la situación que atraviesan los aserraderos al momento de negociar la compra de la madera.

Por ello, el ingeniero Lamiaux retomó el planteo en la reunión virtual de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 el pasado viernes 18 de junio. “No es solo el precio bajo por la madera por el cual no se consigue el abastecimiento, influyen las distancias de las plantaciones y la disponibilidad real”, remarcó.

“De fondo, hay otro problema que hay que identificar para solucionar porque esto afectará a las economías regionales. La crisis por la coyuntura se fue acomodando, pero es necesario saber si se consume la masa forestal y no se replanta en la actualidad, cuál es el camino de solución a futuro. Por ello, pedimos a Daniel Maradei que desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial apoye a las PyMEs con información clara de inventarios e imágenes satelitales que expliquen dónde están localizadas las plantaciones disponibles, que se informe cuánto se exporta a China u otros mercados de rollos sin procesar y cuánto realmente hay disponible al mercado local. Este es un problema real, y se necesita una mesa de diálogo con los oferentes y los industriales de la cuenca mesopotámica, porque son varias zonas con dificultades en la entrega de rollos de madera”, planteó el empresario en diálogo con ArgentinaForestal.com

De esta forma, el dirigente colocó en la agenda sectorial nuevamente esta preocupación como una prioridad para los industriales forestales.

Puntualmente, consultó en la reunión virtual al director nacional del área en el Ministerio de Agricultura de la Nación si se encuentran realizando un monitoreo del movimiento de consumo de madera con destino a la exportación y si hay información respecto a la real oferta disponible para comercializar en la cuenca forestal de la región.

El ámbito del planteo responde a que las plantaciones existentes en la cuenca se lograron en el marco de la Ley 25.080, ya sea con subsidios (AENR) a los medianos y pequeños forestadores, o con beneficios de Estabilidad Fiscal a las empresas, principales herramientas que promueve el Estado Nacional con fondos públicos.

“Esta información es estratégica para la planificación futura de las PyMEs madereras de la cuenca, ya que permitiría disponer en forma transparente datos respecto a cuál es la disponibilidad real de materia prima de calidad requerida para la producción destinada al mercado nacional”, indicó Lamiaux.

Socios de la APICOFOM consultados por este medio, señalaron que también se recibieron ofertas para comercializar a China rollos de madera sin procesar en Misiones. “Se dan casos que desde Misiones están abasteciendo de rollos de madera a industrias en la zona de Paso de Los Libres, Corrientes, lo que marca que si hay una sobreoferta de madera y hay plantaciones, no se entiende cómo no se consigue abastecer a un aserradero con madera de la zona. La logística es clave, las distancias de las plantaciones influyen en el negocio, y los números tienen que cerrar para poder trasladar a esa distancia la madera. Estas situaciones se repiten en zonas industriales de Federación y Concordia, en Santo Tomé y Santa Rosa, y en el Sur de Misiones”, explicaron.

Desde la provincia de Entre Ríos, el empresario Jorge Rigoni (ex presidente del IMFER) consultado por este medio, coincidió con el planteo del dirigente misionero y directivo de FAIMA: “Es real que hay problemas en la disponibilidad de madera en zonas de Federación, Concordia y otras. Entre varios factores, uno de ellos es la exportación de rollos sin procesar. Comparto el planteo de (Christian) Lamiaux de que necesitamos abrir una instancia de diálogo para revisar lo que está ocurriendo”, dijo.

“Más allá de los aspectos particulares que como empresa cada uno enfrenta por sus propias decisiones, el impacto de las exportaciones de rollos de madera sin procesar en el mercado se siente por diferentes razones que necesitan ser analizadas para seguir adelante con mayor previsibilidad. Esto no implica que no este de acuerdo con las exportaciones de rollos, lo que digo es sí es necesario revisar la disponibilidad local, porque está en riesgo una industria que tiene una relevancia local como generadora de empleo y que mueve la economía regional. La pandemia trajo más ventas, pero también más informalidad en el mercado. En nuestra zona hay unos 30 pequeños y medianos aserraderos nuevos, que compiten en forma desleal con otras industrias que tienen todo en regla, que pagan impuestos, cargas laborales, en un país con con altos costos de logística e insumos. En esa complejidad interna, el incremento de la materia prima y su disponibilidad, bajo un sistema de mucha especulación, es complejo negociar”, explicó respecto al contexto en que operan en la actualidad las PyMEs.

Jorge Rigoni, empresario maderero de Federación, Entre Ríos

¿Coyuntura o nuevos escenarios?

En la percepción de las pequeñas y medianas industrias madereras del Sur de Misiones, zonas de Corrientes e incluso desde Entre Ríos, además del problema de logística forestal para cubrir la creciente demanda del último año y medio por parte de los aserraderos tanto en el mercado nacional como de exportación – teniendo en cuenta que venían desde el 2018 con una fuerte crisis por la bajas ventas que derivó en un alto número de industrias con casi el 50% de su capacidad ociosa y suspensión de turnos de personal en muchos casos- , hoy se presenta un nuevo escenario de oportunidad de crecimiento para la cadena foresto-industrial por la demanda sostenida desde 2020 a la fecha.

Pero aseguran que no todos los eslabones están firmes, y necesitan apoyo. “No conforma la respuesta de los oferentes y los datos oficiales de las provincias en que hay sobreoferta y que madera sobra en la cuenca mesopotámica, porque lo que se plantea es que no hay disponibilidad para la demanda de los aserraderos locales. La madera está concentrada y se prioriza la exportación de rollos por sobre el abastecimiento local”, indicó Guillermo Fachinello, presidente de la APICOFOM.

Christian Lamiaux Guillermo Fachinello

Para un grupo de empresarios, cuáles son los aspectos de la coyuntura que afectaron la disponibilidad de la oferta real aún no está claro. “Los incendios de plantaciones forestales a fines de 2020 en Corrientes influyeron, el clima que dificulta los caminos para sacar la madera también, sumado a la exportación de rollos de madera de calidad a China y el incremento de demanda de la industria que afectó la respuesta de los servicios de flete y logística. Todo esto es cierto, pero no responde a la solución de cómo salimos adelante. No decimos que no hay madera, pero no está disponible en zonas de mayor demanda de aserraderos locales”, asegura Lamiaux.

En ese contexto, pidió revisar el impacto en el mercado de lo que se cosechó en el primer semestre del año para exportar, y cuánto se destinó al mercado nacional. “Hay que analizar el consumo y cuánto se repuso. Todos sabemos que no se está forestando porque el pequeño productor si no tiene el dinero del subsidio no puede hacerlo, y los medianos grandes posiblemente tienen concentrada la materia prima. Lograr reactivar el Seguro Verde para garantizar la promoción forestal con plantaciones bien manejada como se planeta la Dirección Nacional es un excelente camino. Pero tenemos que sentarnos en una mesa a discutir con números reales la actualidad forestal, porque como PyMEs nos preocupa el presente, pero más el futuro”, dijo Lamiaux.

Por ello, como representante de la FAIMA, su plateo en la Comisión Asesora Nacional fue respecto a la necesidad de revisar y monitorear esta situación. “Queremos saber si en el gobierno nacional hay un sistema de información que permita analizar el consumo de madera para exportación de rollos sin procesar y de que disponibilidad real para la industria nacional queda. Hoy estamos frente a una gran incertidumbre, y no logramos el diálogo en el ámbito de CONFIAR (Consejo Foresto-industrial Argentino) aún para analizar este tema”, explicó Lamiaux.

“Nos encontramos frente a la alta demanda para exportación de rollizos, el incremento del precio de la madera y los problemas de logística. Queremos saber si desde la DNFI estudian alguna medida para potenciar la logística actual y de apoyo a la incorporación de equipamientos forestales, que enfrenta dificultades de financiamiento para adquirir nuevos maquinas. Otro problema que también se presenta como importante es que hay trabas para ingresar equipos usados en la Aduana, por ejemplo”, enumeró el vocero de las PyMEs industriales en la reunión virtual.

En esa línea, interrogó también si desde la Dirección Nacional se llevaba adelante un Informe de Monitoreo en la actualidad respecto la extracción de rollos, su destino a exportación o mercado local, sobre la existencia en las zonas núcleo de plantación. “¿Se sabe cuál es la existencia actual de madera para destino de exportación y cuál realmente queda disponible para las industrias locales? ¿Cuál es la demanda real y dónde esta la oferta concentrada?. Hoy los aserraderos tienen desabastecimiento, eso es una realidad”, aseveró el dirigente misionero.

Por otra parte, explicó que frente a esta situación aún no se logró consensuar con los oferentes de la materia prima nucleados en la Asociación Forestal Argentina una propuesta para no afectar la oferta, y tampoco se logró abrir la mesa de diálogo en el marco del Consejo Foresto-industrial Argentino (CONFIAR).

Daniel Maradei respondió con una disposición “total” desde el organismo para facilitar las imágenes satelitales que los interesados requieran, en contacto con el Área SIG de la Dirección Nacional, por ejemplo de superficies por especies. Pero aclaró que la fuente de información de la Nación proviene de los inventarios de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos que “dicen que el crecimiento está aún por encima del consumo”.

Daniel Maradei, director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, del Ministerio de Agricultura.

También hay estudios, como el realizado por la consultora AFRY para el plan estratégico 2030, del cual resulta el dato que el precio de la madera argentina es hoy la más barata del mundo. Y si seguimos así, vamos a perder cada vez más superficie forestada porque los productores se dedican a otra actividad más rentable”.

Una de las explicaciones respecto al mercado forestal según explicaron en varias oportunidades, es que la sobreoferta de madera de pino de Corrientes -ante la falta de industrias que consuman el volumen existente- mantiene los precios de rollos muy bajos. Por otra parte, desde marzo de 2020 va incrementado la superficie que se cosecha, pero por la crisis de rentabilidad interna del negocio forestal “no se replanta”. Esta situación es lo que más preocupa a las PyMEs pero aún hay déficit en información transparente y estadística en el sector forestal de la Argentina respecto a la comercialización y precios de mercado de la madera.

Ante el planteo del representante de la FAIMA en la Comisión Asesora, el director nacional propuso intermediar para “hacer una reunión específica para tratar este tema con todos los actores representantes de la industria y del sector primario”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones, Juan Ángel Gauto, aclaró que “en la provincia este año se avanzará en la revisión del estrato “Industria y Bosques” en el desarrollo de la cadena de valor foresto-industrial. Podríamos organizar una mesa de trabajo para analizar el desafío de crecer en el patrimonio forestal y la demanda industrial. Están por hacer un relevamiento de aserraderos con AMAYADAP y APICOFOM y en qué medida cuentan con plantaciones”, informó el funcionario.

En esta línea, agregó que “para superar la dicotomía es imprescindible asegurar un precio de la madera atractivo para los productores y, por otro lado, asegurar fondos y agilizar los pagos de la promoción forestal”, señaló Gauto.

Finalmente, pidió la palabra la directora de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Claudia Peirano, para ratificar el espíritu de diálogo que se generó en CONFIAR. “Están disponibles los espacios para tratar este tema en mesas específicas según zonas. Se han organizado encuentros para Corrientes y Entre Ríos, pero si no prosperaron no fue por CONFIAR sino porque no se ponen de acuerdo los actores locales para reunirse. Pero reitero que desde Consejo se promueve el diálogo y se facilita toda la información que se requiera”, respondió.

A su turno, pidió la palabra el gerente de APEFIC, Francisco Torres, que representa al Gobierno de Corrientes en la asociación, para expresar su apertura al diálogo ya que admitió que es un tema “complejo. En APEFIC tenemos socios productores e industriales, se representa a quienes tienen dificultad para obtener madera y a productores que quieren vender a quien mejor pague. Si analizamos los precios actuales en comparación con diciembre 2015, las tablas de madera registraron un aumento de precios de un 200% y el rollo 100%. El industrial debiera poder pagar el incremento del precio y poder competir con los compradores de China. El industrial para poder pagar tiene que ser competitivo”, sostuvo el directivo.

De esta forma, tras las diversas visiones, se acordó que desde la DNDFI se coordinará los encuentros para concretar las reuniones de mesas por zonas. A la fecha, no habían tenido desde APICOFOM novedades de una agenda concreta para iniciar el diálogo sobre la problemática de abastecimiento de madera a las PyMEs.

En la mesa de diálogo esperan que asistan los oferentes de la cuenca mesopotámica e industriales de Apicofom, Amayadap, IMFER, AMAC, AFoA Corrientes, APEFIC, entre otras industrias locales.

“No es una mentira la falta de abastecimiento, este es un problema real que están enfrentando los aserraderos locales de la zona de Misiones y Corrientes, e incluso de Entre Ríos. La exportación de rollos sin procesar está teniendo un efecto duro en la actualidad y queremos información para revisar el problema para las industrias en nuestra zona”, concluyó Lamiux ante los miembros de la Comisión Asesora de la Ley 25.080.

