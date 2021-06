Un mapa global del buen estado de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales los identifica como aliados estratégicos para la protección de la biodiversidad

El 91% de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales se encuentra en buenas o moderadas condiciones ecológicas, revela un estudio espacial integral elaborado por 30 expertos en conservación en colaboración con líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Es fundamental que ya no se pase por alto el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la naturaleza”, dijo Delfin Jr Ganapin, líder de la práctica de Gobernanza Global para WWF.



Fuente: WWF Bolivia y COICA

AMÉRICA LATINA (26/6/2021).- “El Estado de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales” es el primer análisis espacial integral que muestra la extensión de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel mundial, su estado ecológico actual, el valor de su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y las presiones que continúan enfrentando estos territorios y las personas y comunidades que dependen de ellos.

Los autores concluyen en que este estudio proporciona pruebas inequívocas y convincentes de que los objetivos mundiales de diversidad biológica serán inalcanzables sin la plena inclusión de las comunidades indígenas y locales.

Recalcan la importancia de reconocer y respetar los derechos, los enfoques de gobernanza y los esfuerzos de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de sus tierras.

Destacan como ejemplo a la Amazonía, hogar de más de 3 millones de indígenas, pertenecientes a 500 pueblos y nacionalidades. El conocimiento tradicional y ancestral de los Pueblos Indígenas Amazónicos, plantea soluciones para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y frenar la degradación ambiental.

Explican que las Áreas Clave para la Biodiversidad son sitios críticos para la persistencia de la biodiversidad, que a su vez sustenta nuestro planeta, sus ecosistemas y todos los que dependen de ellos, incluida la vida humana. A su vez, la conectividad de los ecosistemas tiene relación directa con la conectividad de los pueblos indígenas, por lo que el deterioro y fraccionamiento de los ecosistemas resulta en la pérdida de cohesión territorial indígena.

Durante generaciones, estas tierras han sido protegidas y conservadas por las comunidades que viven dentro y junto a ellas, destacando el papel crucial que los pueblos indígenas y las comunidades locales han desempeñado durante mucho tiempo en la conservación de la naturaleza a nivel mundial.

“Nuestra relación con la naturaleza es una relación de más de 10,000 años. A lo largo de estos años hemos podido, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, con nuestra forma de respetar la naturaleza, lograr preservar ese 91% que señala el informe”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

“Yo no hablo de conservar, hablo de respetar la naturaleza. La conservamos porque la vemos como familia, la vemos como madre, la vemos como nuestro hogar”, explicó Díaz Mirabal.

Territorio “en buen estado” de conservación

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) es una organización indígena de convergencia internacional que reúne a las diferentes organizaciones indígenas nacionales de la cuenca Amazónica y orienta sus esfuerzos a la promoción, protección y seguridad de los pueblos y territorios indígenas a través de la defensa de sus formas de vida, principios y valores sociales, espirituales y culturales.

A pesar de que la tradición oral característica de los pueblos indígenas ha dificultado la documentación de su conocimiento tradicional y ancestral, existen evidencias de su amplio conocimiento sobre el manejo sostenible de los recursos naturales, que se traduce en el estado de conservación de sus territorios. El informe recalca la necesidad de incorporar y conectar el conocimiento tradicional en la búsqueda de soluciones ambientales a todo nivel.

Más del 25% de las tierras de los PICL podrían enfrentar una gran presión en el futuro debido al desarrollo impulsado por agricultura industrial y el extractivismo

“Nuestra cultura es oral. Nosotros no expresamos nuestro conocimiento en una teoría científica, pero lo expresamos en la práctica, es ahí donde está la diferencia. El conocimiento tradicional no contradice la ciencia occidental, esta debe unirse con el conocimiento indígena. Es hora de que juntemos esos conocimientos y le demos valor a nuestros sabios indígenas”, señaló Díaz Mirabal.

A medida que los países miran hacia adelante para negociar un nuevo marco global de biodiversidad a finales de este año, este informe subraya la importancia de garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean reconocidos y apoyados para sostener, defender y restaurar sus tierras y territorios como parte de los esfuerzos de conservación.

Titularidad de las tierras de los pueblos indígenas

El informe destaca que más de una cuarta parte de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales podrían enfrentar grandes presiones de desarrollo en el futuro.

Un enfoque de conservación basado en los derechos ayudará a garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales logren el pleno reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y los recursos, el respeto por su liderazgo y gobernanza, así como su consentimiento libre, previo e informado en la creación de áreas protegidas y conservadas.

El informe concluye que cualquier esfuerzo de conservación global, incluidos los llamados para proteger y conservar al menos el 30 % de la tierra, el agua dulce y los océanos del mundo para 2030, depende de una fuerte participación y liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales y será inalcanzable sin ellos.

“La mayoría de los territorios de los pueblos indígenas tienen grandes amenazas, que en esta pandemia se han agudizado. Una de ellas es la falta de reconocimiento de la titularidad de las tierras de los pueblos indígenas. Esa es una amenaza histórica, no reciente. La mayoría de los territorios indígenas en la cuenca amazónica todavía no están titulados, sobre todo los que están mejor conservados,” agregó Díaz Mirabal..

“Gran parte de los territorios indígenas ya están concesionados a petroleras, mineras, sin respetar que ahí estamos los pueblos indígenas. Es por eso que la falta de titulación es una debilidad”, concluyó.

Según el informe, con el reconocimiento apropiado de los derechos a la tierra y los territorios y el apoyo a los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas y las comunidades locales, tras el consentimiento de los mismos, las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales identificadas en Ecuador podrían duplicar el área protegida o conservada en el país de un 22 % a un 44 % estimado. En Filipinas, siguiendo un proceso apropiado similar, las áreas protegidas o conservadas podrían aumentar del 16 % a aproximadamente un 27 %.

“Si bien es alentador ver que se está generando un impulso para abordar esta crisis natural sin precedentes del planeta, es fundamental que ya no se pase por alto el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la naturaleza. Mientras intentamos reparar nuestra relación quebrantada con la naturaleza, debemos aprender de los custodios históricos de la naturaleza y apoyar plenamente sus esfuerzos para proteger, defender y restaurar sus tierras y aguas. Para crear un futuro sostenible, resiliente y positivo para la naturaleza y para todos, debemos actuar hoy y reconocer y aprovechar las contribuciones de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, dijo Delfin Jr Ganapin, líder de la práctica de Gobernanza Global para WWF.

Informe global

Este informe es el producto de un proceso de cocreación inclusivo que comenzó con las siguientes organizaciones y programas colaboradores que reunieron ideas y preguntas de investigación, así como datos, análisis y experiencia. Juntos proporcionaron orientación estratégica sobre el análisis, la interpretación de los resultados y la redacción del informe (enumerados en orden alfabético):

-Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA)

-La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

-Conservation Matters LLC

-Conservation International (CI)

-International Land Coalition Secretariat (ILC Secretariat)

-International Union for the Conservation Nature (IUCN)

-GEF Small Grants Programme, ICCA-Global Support Initiative (ICCA GSI)

-LandMark (Global Platform for Indigenous and Community Lands)

-RECONCILE/ILC Rangelands Initiative-African Component

-The Nature Conservancy (TNC)

-United Nations Development Programme (UNDP) Equator Prize

-United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

-Wildlife Conservation Society (WCS)

-World Resources Institute (WRI)

-World Wide Fund for Nature (WWF)