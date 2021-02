Polémica en el sector forestal argentino por las exportaciones de rollos de madera a China y las dificultades de abastecimiento a los aserraderos PyMEs de la Mesopotamia

La APICOFOM, que representa a PyMEs madereras de Misiones y Corrientes, solicitará al gobierno nacional analizar la problemática con la revisión de estas operaciones comerciales para que no “perjudiquen más” el abastecimiento de materia prima de calidad a la industria local a futuro. “Tenemos problemas en el mercado de disponibilidad real y no podemos atender la demanda de pedidos en el país como se podría para exportar producción nacional con más valor agregado porque la producción forestal está comprometida a la exportación a China e India”, aseguran. Pero para la Asociación Forestal Argentina (AFoA) “no es prohibiendo las exportaciones de rollos que esto se logrará revertir, por lo contrario, solo se producirá un efecto negativo en toda la economía. Hay que avanzar en lograr medidas que mejoren las condiciones de inversión y competitividad para toda la cadena de valor. Esto será a través del diálogo”, señalaron en contacto con ArgentinaForestal.com.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES Y MISIONES (12/2/2021).- Desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA) analizan con preocupación la manifestación de una cámara de aserraderos de Misiones que además de exponer su rechazo a la exportación de rollos provenientes de plantaciones forestales, indica que solicitará a autoridades nacionales que se “prohíba” o “regule” estas operaciones comerciales. “Manifestamos nuestro rechazo a este tipo de medidas y abogamos por mantener el diálogo para avanzar en aquellas medidas que mejoren las condiciones de inversión y competitividad, y con ello, la expansión de industrias que produciendo el agregado de valor cerca de los bosques, generen empleo y desarrollo regional”, fue la posición de la entidad gremial empresaria.

La región de la Mesopotamia tiene un patrimonio forestal de alrededor de 1 millón de hectáreas, con un volumen de crecimiento anual de unos 25 millones de metros cúbicos, de los cuales se consumen alrededor de 15 millones anuales.

Empresas socias de la APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes) expusieron su preocupación ante los problemas de la industria local por “la falta de disponibilidad de madera de calidad” para abastecer a los aserraderos de la región.

Antes de que comiencen los envíos a China e India, esta situación no se registraba en lo cotidiano pero sostienen que desde hace varios meses el problema se profundizó y preocupa el abastecimiento futuro “si no se restringe la exportación de rollos sin procesar”, ya que aseguran este es el motivo por el cual los productores no garantizan la disponibilidad de madera al mercado local, sino que lo reservan para exportar.

El tema fue planteado en la última reunión de comisión directiva de la cámara empresaria esta semana y reavivó la polémica a nivel nacional. “Este problema lo vivimos todos los días, un camión tarda dos o tres días en completarse en Corrientes en la carga cuando antes se hacían dos viajes por día desde Corrientes a Misiones, por graficar de alguna manera la situación. Y esto es porque la materia prima de la cuenca están comprometidas a la exportación hacia China o India desde Entre Ríos, además de los factores de logística y precios que también influyen”, sostuvo el presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, en diálogo con ArgentinaForestal.com tras publicar la posición de las PyMEs de elevar el planteo al gobierno nacional.

Ver noticia relacionada:

Las PyMEs consideran plantear tres medidas urgentes, por un lado un relevamiento actual en el que se exponga cuál es la realidad de la oferta de madera de calidad en Corrientes, de su disponibilidad, y en ese contexto, que se regule o revise las exportaciones a China de manera que se garantice en el corto plazo el abastecimiento de rollos a la industria nacional de pequeños y medianos aserraderos.

Por otro lado, sostienen que deben reducir a “cero” las retenciones para las exportaciones de madera aserrada, cepilladas, y machimbres. “No nos parece justo, que el mismo arancel de 4,5% se aplique a los dos capítulos porque eso es fomentar a exportar rollos sin procesar. Las PyMEs madereras somos generadoras de mano de obra, y es parte de una cadena productiva que moviliza las economías regionales, necesitamos que revisen lo que está sucediendo ahora, porque tendrá impacto a futuro de no corregirse, y solo quedará un cementerio de aserraderos PyMEs entre Misiones y Corrientes”, sostuvo en diálogo con Radio Libertad el presidente de la APICOFOM, Guillermo Fachinello, que junto a la AMAYADAP integran la FAIMA (Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines).

El futuro abastecimiento también está en riesgo para los aserraderos ya que en los últimos años el ritmo de plantación de los productores se redujo significativamente en el marco de la Ley de 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, herramienta jurídica vigente promovida por el Estado Nacional hasta el año 2029 para reforestar con incentivos económicos no reintegrables y beneficios fiscales, pero con un exiguo presupuesto anual de 100 millones de pesos en los últimos cinco años. “Con deudas pendientes de planes forestales solicitados en años anteriores, no son fondos suficientes. Se pedirá más apoyo al Estado Nacional para una promoción efectiva a la reforestación”, señaló Fachinello.

Audio RADIO LIBERTAD – Guillermo Fachinello, presidente de la APICOFOM

“Grave equivocación”

Para el consultor foresto-industrial, Ronald Vera, las PyMEs de la APICOFOM cometen una “grave equivocación” en el foco del planteo. “En lugar de pedir al gobierno que regule la exportación de rollos, lo que deberían pedir es que activen un plan de industrialización fuerte y de alto impacto para que las miles de toneladas que salen como rollos lo hagan como tablas o productos remanufacturados”, señaló el especialista a través de sus redes sociales.

“La realidad es que las empresas que quieren invertir para consumir ese volumen de madera que se está exportando como rollo vendido a un precio vil de u$s5 por tonelada en pie, pueda convertirse en u$s260, o más, por metro cúbico en tablas, pero se ven impedidas de hacerlo por medidas del Banco Central que frenan las inversiones y desalientan el crecimiento. Si a eso le sumamos la inexistencia de créditos y las trabas impositivas, vemos que el verdadero problema del sector son las políticas erradas que el gobierno nacional implementa y es lo que hay que cambiar. Como mensaje contundente quiero decir que si no cambiamos el rumbo de hoy, el sector forestal desaparece”, advirtió el ingeniero Vera.

Diálogo, inversiones industriales y competitividad

Pero el debate no es nuevo, se reaviva desde hace dos años cada vez que se informa como una noticia positiva que un nuevo buque parte con destino a los mercados asiáticos desde los puertos entrerrianos. La diferencia es que en la actualidad, las PyMEs madereras de la APICOFOM, incluso atendiendo el reclamo de colegas industriales de Entre Ríos, ya solicitaron reuniones con autoridades locales y nacionales para revisar la continuidad de las operaciones comerciales de materia prima sin procesar ante el producto que se exporta: “Es madera de calidad que se resta en disponibilidad a la industria nacional”, aseguran.

Desde AFoA coinciden que “es indiscutible la importancia de que el agregado de valor a la producción forestal se realice localmente. Las plantaciones forestales son una oportunidad de creación de industrias y empleo regional. Pero no es prohibiendo las exportaciones que esto se logrará, sino que, por lo contrario, solo se producirá un efecto negativo en toda la economía”, señalaron en un documento al que accedió ArgentinaForestal.com.

Esta afirmación estaría basada en números. De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, la región de la Mesopotamia tiene un patrimonio forestal de alrededor de 1 millón de hectáreas, con un volumen de crecimiento anual de unos 25 millones de metros cúbicos, de los cuales se consumen alrededor de 15 millones anuales.

“Esto significa que hay 10 millones de toneladas sólo de crecimiento disponibles para nuevas industrias. Desde hace 2 años, se iniciaron las exportaciones de alrededor de 500.000 m3 de rollos. Es decir, el 5% del crecimiento anual de la región. Se exporta mayoritariamente pino, que es lo que hay mayor oferta y por dicho exceso de oferta, tiene el menor precio del mundo”, remarcaron desde AFoA.

Las exportaciones a China fueron progresando en los últimos dos años, y esto permitió dar volumen de actividad a los puertos de Entre Ríos en Concepción del Uruguay e Ibicuy, activando nuevamente el tramo de carga del tren Urquiza. “Esto proveyó de logística y menos costos a otras producciones locales, incrementó la demanda de servicios, lo que implicó la creación de miles de empleos. La prohibición de la exportación de rollos solo ocasionará menor actividad económica, menos empleos y menos divisas”, aseguran desde la gremial forestal nacional.

Pero otra de las coincidencias con APICOFOM es que desde la AFoA sostienen que se requieren más y mejores incentivos para la inversión en agregado de valor local de la madera disponible. En este sentido, de la entidad gremial insisten en que el sector hizo un Plan Estratégico Foresto-industrial 2030 que muestra las oportunidades de inversión en aserraderos, celulosa, papel, biorrefinerías, construcción con madera, bioenergía, entre otros segmentos, que de concretarse se podrían atraer inversiones por 7 mil millones de dólares y generar casi 186.000 empleos nuevos.

Ver noticia relacionada

“Para lograr esto, se está trabajando en diálogo en el Acuerdo Económico Social con el Gobierno Nacional en el cual se prioriza no sólo el financiamiento de la Ley de Promoción de bosques cultivados, como herramienta para mantener el crecimiento de las plantaciones, sino además una Ley de promoción de inversiones industriales que permita generar incentivos similares a los de los países de la región para atraer las inversiones mencionadas en el Plan Estratégico 2030”, explicaron.

Admitieron también que algunas medidas adoptadas en los últimos meses no favorecen la oportunidad de crear valor localmente, tal como haber establecido los derechos de exportación de las partidas de Madera Aserrada y Molduras en 4,5%, principales productos de exportación de madera sólida. “Sería imprescindible bajar las mismas para dar mayor competitividad a los aserraderos, entre otros costos, tal como los fiscales y laborales”, plantearon desde AFoA.

Hay mucha tarea para hacer para promover la inversión y mejorar la competitividad foresto-industrial que aliente el agregado de valor localmente. Pero el camino no sería con prohibir la exportación de rollos, indican en el documento. “No solo no mejora la oportunidad de aumentar la producción e inversión, sino que es la única que tendría solamente efectos negativos en el empleo, en las divisas y en la economía regional y del país”, remarcaron.

Por ello desde AFoA dieron a conocer su visión ante el conflicto generado frente a una realidad que consideran requiere de un tratamiento integral, y que beneficie a toda la cadena de valor de la foresto-industria.

“Manifestamos nuestro rechazo a este tipo de medidas (prohibir la exportación de rollos de madera) y abogamos por mantener el diálogo para avanzar en aquellas medidas que mejoren las condiciones de inversión y competitividad, y con ello, la expansión de industrias que produciendo el agregado de valor cerca de los bosques, generen empleo y desarrollo regional”, concluyeron.

Nuevamente, los actores del sector forestal argentino deberán realizar un trabajo de diálogo interno que acerque las posiciones, y se estima que en la próxima semana el conflicto será discutido en el ámbito de CONFIAR, el nuevo Consejo Foresto-industrial Argentino integrado por la AFoA, FAIMA, AFCP y ASORA.

Leer más