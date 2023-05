Pueblos indígenas | Debatieron en Misiones sobre la necesidad de formación para el tratamiento en los medios respecto a los derechos y cultura del Pueblo Mbya Guaraní

En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que buscó dar visibilidad a la cultura, sus problemáticas y derechos que son aún “invisibilizados” en la provincia y el país, realizaron una jornada de capacitación dirigida especialmente a medios de comunicación y periodistas. Uno de los temas que preocupa refiere a los derechos de la propiedad comunitaria de los Pueblos Indígenas que obligó a la sanción de la Ley Nac. de Emergencia N°26.160 y sus prórrogas. Por otra parte, preocupa la estigmatización y la criminalización en el tratamiento mediático, sin dar espacio a sus voces ni contexto respecto de los derechos que son avasallados. Para ello, compartieron 10 recomendaciones básicas como herramientas para el abordaje de Pueblos Indígenas.

Por Patricia Escobar

MISIONES (25/4/2023).- Una jornada de charlas fue organizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA ), junto al Mburuvichá de Tekoa Ka´a Kupe, Mario Borjas, el periodista Vasco Baigorri, la abogada especialista en derechos indígenas y apoderada de varias comunidades Mbya Guaraní en la provincia, Roxana Rivas, miembros de la organización en el área de Comunicación, Kiki Ramírez, Cintia Giménez y Victoria Bergunker, para debatir respecto al tratamiento mediático sobre los Pueblos Indígenas, en el país en general, y en Misiones en particular.

En la oportunidad, compartieron un reciente material elaborado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, con diez “Recomendaciones para el tratamiento mediático de los pueblos indígenas”, que permita entender el enfoque cultural y jurídico sobre la temática, organizar y presentar públicamente las distintas realidades que atraviesan las comunidades, y evitar la estigmatización, criminalización o, en el otro extremo, abordarlo desde el “romanticismo” al hablar de sus costumbres y modo de vida (artesanías, turismo indígena, danzas, etcétera).

Roxana Rivas, abogada y especialista en Derechos Indígenas

Se incumplen derechos constitucionales, se avasalla sobre su autonomía política, no se respeta su modo de vida porque muchas personas la desconocen.

“La prensa requiere de mayor formación en estos temas para poder entender los derechos de los Pueblos Indígenas. Y estos diez puntos son lo básico que hay que tener en cuenta para referirse a las realidades, con mirada desde sus derechos constitucionales, autonomía política y luchas, principalmente por su territorialidad preexistente reconocida”, explicaron desde el equipo de comunicación del EMIPA.

La Ley 26.161 estableció un programa de relevamiento que otorga a las comunidades el reconocimiento de posesión ancestral de ese territorio. “Es una herramienta legítima, jurídica, para recuperar su territorio. Y eso no es discutible”, explicó la abogada Roxana Rivas. Pero la norma tiene inconvenientes en su instrumentación y entra en conflicto al coexistir con otros derechos de propiedad privada de personas físicas o jurídicas que serían los titulares registrales dominiales. “Ante la ausencia del Estado en el reconocimiento de estos derechos de los pueblos indígenas, se presentan los conflictos entre las partes”, remarcó la especialista.

Recomendaciones para el tratamiento en los medios

Las recomendaciones para los medios de comunicación fueron presentadas por Miriam Lewin, de la Defensoría del Público de la Nación, con el apoyo de Alejandro Marmoni, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Estamos atravesando un proceso complejo de estigmatización y de violencia. Hay que visibilizar más que nunca la problemática indígena, y estas recomendaciones son una herramienta más que necesaria, el desafío es que los medios la incorporen”, dijo el titular del INAI.

Estos 10 puntos podrían contribuir al respeto y diálogo intercultural entre los más de 40 pueblos que habitan en todo el país, y que atraviesan un proceso de autoidentificación y organización:

1- Promover los derechos de los pueblos indígenas y comunicar su preexistencia.

2- Utilizar un lenguaje respetuoso y preciso en las coberturas.

3- Nombrar a los pueblos y comunidades indígenas tal como se autoidentifican.

4- Visibilizar las realidades culturales, políticas, económicas y sociales.

5- Evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales.

6- Reconocer a las organizaciones, comunidades y medios indígenas como fuentes de información, consulta y opinión.

7- Consultar a los pueblos y comunidades antes de realizar coberturas en territorio comunitario indígena sobre prácticas ancestrales, espirituales y culturales.

8- Promover la participación indígena en los medios.

9- Evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios.

10- Respetar y promover los derechos indígenas establecidos en la Constitución Nacional, la legislación nacional e internacional.

Misiones tiene un poco más de 120 comunidades indígenas Mbya Guaraní : “Estamos enfocados en la defensa del territorio”

Tras finalizar la jornada, Mario Borjas dialogó con ArgentinaForestal.com sobre como ven el tratamiento en los medios sobre la realidad de los Mbya: “Hay muchas cosas que se ven y leen en los medios de nuestras comunidades, pero no son sobre las realidades que necesitamos se publiquen y que den a conocer nuestras problemáticas”, dijo.

Y agregó: “Realmente necesitamos de las publicaciones de los medios para que la gente pueda conocer y ver cuáles son nuestras preocupaciones. Que se acerquen y hablen con nosotros. Hoy sentimos que a veces los medios difunden poco, y lo que se difunde lo hacen sin llegar a las comunidades para ver realmente sus preocupaciones. Escuchar nuestra visión de los temas, conocer nuestra cultura, respetar nuestra lengua y tradiciones”, expresó el mburuvicha de la Comunidad Ka’a Kupe y líder de la Organización Tradicional Mbya Aty Ñeychyrõ en Misiones.

De esta forma, planteó como fundamental que los medios conozcan la actualidad de los temas que el Pueblo Mbya atraviesa. “Existen problemas que no se muestran afuera, que nos preocupan por el futuro de nuestras familias, pero esto no se da a conocer en los medios, y entonces parece que si no se muestra hacia afuera, todos estamos bien. Y no es así. Por eso, para nosotros es fundamental acercarnos a los medios y que conozcan de nuestra cultura, para que puedan difundir nuestra realidad y nuestra voz”, dijo Borjas.

Entre los temas que más preocupan es la defensa del territorio, es un tema que está presente en todas las reuniones del Aty Ñeychyrõ. “Esto es fundamental de resolver para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestro hogar, para nuestra salud, para nuestra forma de educación”, expresó.

La Ley Nac. 26.161 permitió demarcar la territorialidad indígena en el país, pero la herramienta no es suficiente sin la participación activa del Estado para avanzar en la regularización necesaria tanto para las comunidades como para quien defiende la propiedad privada, ambas garantizadas en la Constitución Nacional. “Hay comunidades, como el Valle del Kuña Piru que ha logrado recuperar sus tierras , pero otras aun están avanzando con su reclamo y proceso de seguimiento para conseguir el título de propiedad. Otras están iniciando juicios, porque nos juega mucho en contra la ausencia del Estado para definir situaciones. Tenemos que enfocarnos nuevamente para defender el territorio indígena”, dijo Borjas

La lucha por la tierra y el juicio contra Carba SA

Mario Borjas, mburuvicha de la Comunidad Ka’a Kupe, aún no tiene titulo comunitario por sus tierras. Explicó que han iniciado un juicio contra la empresa Carba SA por cuestiones de procesos conflictivos que se iniciaron ante el avance de explotación de bosques nativos en el territorio sin respetar desde el Ministerio de Ecología de Misiones los derechos indígenas de Consulta Previa, Libre e Informada en todo lo que afecte a las tierras que fueron reconocidas en el marco de la Ley Nac. 26.160 (INAI).

El organismo deberá reiniciar todo el proceso para garantizar la participación y consulta, según Decreto 710/22, medida del gobernador de Misiones, Óscar Herrera Ahuad, quien ordenó suspender el proceso que derivó en la autorización de Planes de Manejo Sostenibles, revocando la Resolución N°419/19 y la Resolución N°515/20 del organismo ambiental. De esta forma, el decreto permitirá revisar el proceso, retomar el diálogo en la búsqueda de un acuerdo entre las partes.

Desde hace varios años las comunidades Ka´a Kupe, Yvy Chĩ, Ko’ẽ Ju Mirĩ, Tajy Poty y Ko’ẽ Ju cuestionan que no se cumplieron con este procedimiento de consulta previa, libre e informada, y fue lo que derivó en presentaciones administrativas ante los organismos competentes y también con fallos judiciales a favor de las comunidades indígenas. “Cada vez que inician trabajos de apeo de arboles, nosotros tenemos que salir a poner el cuerpo y enfrentar a los trabajadores de la empresa con nuestras mujeres y niños, porque no teníamos apoyo, ni de la policía ni de los guardabosques, para evitar que corten árboles. Para nosotros eso es doloroso, es fundamental conservar el monte. No teníamos quien nos escuche, fuimos a la Justicia y también el gobernador saco un decreto que frenó toda actividad forestal en la zona, y hasta ahora esta todo tranquilo. Vamos a seguir reclamando por nuestras tierras”, dijo Borjas.

El mburuvicha se refiere a la Resolución 710, el Gobierno de Misiones dio un avance en lo que respecta a los derechos normativos y administrativos de los Derechos Indígenas al ordenar el cese de todo tipo de actividad de la empresa Carba SA, revocando resoluciones oficiales que autorizaban su actividad forestal.

Carba SA tiene décadas de actividad productiva en Misiones, y tiene títulos de propiedad de un total de 6.000 hectáreas, con los límites demarcados por la Ley 26.161 que establecieron la territorialidad ancestral indígena.

La empresa llegó a la provincia en los años 70 para realizar cultivo de café, realizaban actividades de explotación maderera y ganadería. Con el tiempo, se reconvirtieron hacia el cultivo de nuez pecan con destino de exportación, y fueron reduciendo los planes de aprovechamiento forestal en forma anual.

Carba es una las empresas más reconocidas por su gestión sostenible de explotación forestal de bosques nativos, y durante décadas llevaba culturalmente una convivencia armónica con las comunidades indígenas asentadas entre Campo Grande, Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle.

Pero para los Mbya el área es una reserva natural, su hogar, su medicina, tienen una visión de su territorio que debe respetar su estado de conservación ya que está en su naturaleza. “Hay una gran tarea por delante sobre la protección de los bienes indígenas desde el Estado, que aún está ausente. No se trata, además, solo de una defensa de las tierras indígenas, sino una garantía de protección del ambiente que es de toda la sociedad y para las generaciones futuras. Si no se ponen límites, seguramente estaríamos hoy avanzando con pinos sobre todo el Kuña Pirú, porque tenemos leyes que no se cumplen o leyes que se modifican en el tiempo, y constantemente se está avanzando sobre los derechos del otro”, planteó durante la charla la abogada Roxana Rivas.

El decreto firmado por el gobernador, en sus considerandos, menciona que, en este caso, se deberá proceder nuevamente en la consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan, como la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Consulta previa, libre e informada

Durante la charla, se abordaron con ejemplos diferentes situaciones de tratamiento mediáticos de conflictos de actuaciones de empresas forestales que conviven con comunidades indígenas y se avasallaron sus derechos respecto a la consulta previa, libre e informada.

En el caso de Arauco SA, en San Pedro el ministerio de Ecología de Misiones aprobó la creación de una reserva natural privada, en la que mencionan livianamente que cuentan con Pueblos Indígenas, como un activo más.

Ver nota relacionada: Misiones | Postergaron la presentación pública en San Pedro de la Reserva Natural Valle de la Alegría de Arauco ante el reclamo de la Comunidad Alecrín al Ministerio de Ecología

“Nadie está en contra de una reserva natural que promueve la conservación, pero se trata de territorialidad indígena y no se cumplió con la consulta. Se los “invitó” a la presentación oficial cuando estaba todo el proceso cerrado. No hubo comunicación, entonces derivó en un conflicto”, precisó Rivas ante la consulta del medio.

Ver nota relacionada: Derechos indígenas | Por decreto, el gobernador Herrera Ahuad intervino en el conflicto de Carba SA en territorialidad Mbya y ordenó el cese de sus actividades forestales

El otro caso de conflicto que involucra a la multinacional Arauco es con la comunidad de Puente Quemado, que tras un gran incendio sufrido -habría sido por imprudencia de pobladores de la zona que no consideraron el riesgo extremo del Índice de Peligro de Incendios y que intentando extraer miel de un árbol se propagó el fuego- la comunidad no quiere más que se reforeste con pinos el área, quieren que se logre una regeneración natural del ecosistema.

Ver nota relacionada: Incendios en Misiones | Arauco SA fue intimada por la comunidad indígena Puente Quemado II: “Pedimos que cesen sus actividades en nuestro territorio”

“Ese territorio tiene una ubicación que permitiría una fuerte regeneración natural del monte misionero y su biodiversidad, según especialistas. Además que los pinos estaban sobre las viviendas de las familias de Puente Quemado”, explicó la abogada.

