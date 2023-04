Propiedad privada | La lucha de un nieto de inmigrantes por el suelo que forjaron sus antepasados en Misiones

(*)Por Alfredo Roberto Ruff, propietario de tierras en la localidad de Garuhapé-Mí , en la provincia de Misiones.

MISIONES (2/4/2023).- En las últimas semanas mí nombre y el de mi familia fueron mencionados en los medios de comunicación por actores que, o malinterpretan las normas vigentes o bien carecen de la información fehaciente para acusar en medios masivos.

Por ello, y sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica, expondré en breves líneas la historia de mi familia, que dejaron su país hace casi 100 años para apostar por Misiones y forjar a fuerza de trabajo y compromiso la en la provincia que hoy se erige como una referencia en varios aspectos en todo el país.

Focalizando el eje en la zona que motivó reclamos de comunidades de pueblos originarios (a quienes reconozco y respeto en todos y cada uno de sus derechos), mis abuelos adquirieron las parcelas ubicadas en la localidad de Garuhapé-Mí una vez llegados a la provincia en el año 1938.

Desde ese entonces, con mucho esfuerzo mi abuelo Julio Ruff, trabajó con sus propias manos las primeras hectáreas de está bendecida tierra para comenzar primero con la producción de Yerba Mate para luego pasar al sector forestal y lograr un crecimiento sostenido con el trabajo pero también con la responsabilidad de apostar al desarrollo de la localidad ya que fueron innumerables los puestos de trabajo que generó la actividad en la zona y que hasta la actualidad lo sigue haciendo.

La historia indica que esa realidad pujante quedó en manos de mi padre Alfredo Arturo Ruff, que con el objetivo de que el producto noble misionero se abra a nuevos mercados empezó a incursionar en la venta de madera nativa misionera a distintos puntos del país. En este aspecto, es importante aclarar que siempre se respetó y se trabajó en base a las exigencias medioambientales que entendemos son las acertada.

Es allí donde la experiencia misionera también nos permite tener representación en Río Negro.

Luego del fallecimiento de mí padre en el año 2005, la responsabilidad de llevar adelante un desarrollo con tanta identidad misionera queda en mis manos y desde entonces me he esmerado no solo en respetar los derechos naturales de la provincia, protegiendo cada centímetro de bosque nativo y recursos naturales de mi amado suelo misionero, sino que también entendí que a través del diálogo siempre hemos podido llegar a respetar los legítimos derechos de los pueblos originarios para con espacios lindantes a los lotes que son propiedad de mi familia desde hace tantos años.

No es un dato menor recordar que la generación de empleo en la zona y el tributo impositivo por cada actividad que realizó en suelo Misionero son banderas que levanto todos los días entendiendo que cuando todos respetamos los derechos individuales, la posibilidad de poder realizar cualquier actividad en total libertad, sin atentar contra las libertades del resto, estaremos en el camino correcto para construir la Misiones pujante que soñaron mis antepasados que como tantos otros inmigrantes son la base que nos distingue en todos lados.

Actualidad : ante todo respetar la ley y cumplir las normas

Atento a que fui aludido en diferentes medios periodísticos de la provincia, voy a aprovechar este fragmento de mi redacción para utilizar citas textuales de los mismos.

De esta manera, a través del lenguaje periodístico que siempre es más cercano a cada uno de los que componemos la sociedad, se tornará más sencillo entender que en las parcelas no se registra ningún tipo de actividad que vayan en contra de lo que dice la ley, ni mucho menos que avasallen los derechos individuales o grupales de distintos sectores. “MISIONES (13/2/2023).- Este fin de semana, a través de las redes sociales, se denunció un desmonte “dentro de su territorio” de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en la localidad de Garuhapé”. “Sin embargo, desde el organismo provincial y representantes de la empresa negaron que exista algún avance sobre áreas indígenas demarcadas”.

Ver nota publicada en ArgentinaForestal.com : Misiones | Ecología autorizó cambio de uso de suelo a un propietario de bosques nativos en Garuhapé y se reavivó un conflicto con la comunidad Mbya Puente Quemado II

Tampoco se trataría de una actividad ilegal o no autorizada, sino de trabajos que corresponden en parcelas de la propiedad familiar de Alfredo Roberto Ruff, y los planes para la conversión de uso de suelo cuentan con la aprobación de Ordenamiento Territorial y de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ecología de Misiones. El responsable técnico es el ingeniero forestal Ricardo Bogado”.

Para entender lo prolongado de los trámites que hemos realizado para poder llevar adelante nuestra actividad y el respeto que tenemos a todas las exigencias de los organismos competentes, en otro tramo de dicha crónica se detalla con claridad nuestro accionar al señalar que “El particular inició los trámites de gestión ante el organismo en octubre de 2014, logrando la aprobación de todo lo requerido y ajustado al régimen legal vigente por aprovechamiento de 92,48 hectáreas (6 lotes), según disposición N°048/18 con fecha del 23 de marzo de 2018. Cuatro años más tarde”.

Por último, me tomo el atrevimiento de citar dos fragmentos más de la crónica que considero importante para demostrar una vez más el reconocimiento de las autoridades competentes en toda actividad realizada en mis lotes. “Tras obtener las autorizaciones correspondientes, el propietario inicio la etapa de trabajos de cosecha de yerbales antiguos y cambio de uso de suelo en áreas a destinar nuevas plantaciones de yerba mate, que fueron autorizados por la autoridad competente, en el marco de la legislación vigente, después de 3 años de cumplimentar los requisitos pertinentes. Técnicamente esta todo en orden”, aseveró el ingeniero Bogado” .

“La propiedad privada está cercada con alambre, no se avanzó sobre las tierras delimitadas de la comunidad de Puente Quemado II, desconozco cuál sería el malestar que llevó a la denuncia en redes sociales, porque estuvimos con el cacique supervisando el trabajo que estaban llevando adelante”, dijo el inspector de Ecología, ante la consulta del medio” .