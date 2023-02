El Papa Francisco pidió a los países reconocer el rol de los Pueblos Indígenas en la conservación de la naturaleza

Fue el viernes, 10 de febrero, durante su participación en la 6ª Reunión Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). A los presentes, el Pontífice les dijo que, este Foro “es una oportunidad para resaltar su sabiduría para encontrar soluciones globales a los inmensos desafíos que el cambio climático plantea a diario a la humanidad”.

Fuente: Vatican News

ROMA (11 / 2/ 2023).- “Ignorar a las comunidades originales en la salvaguarda de la tierra es un grave error, es el funcionalismo extractivista, por no decir una gran injusticia. En cambio, valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales ayudará a emprender caminos para una mejor gestión ambiental”, dijo el Papa Francisco en su discurso a los participantes en la 6ª Reunión Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, a quienes recibió en audiencia la mañana del viernes, 10 de febrero, en la Sala del Consistorio del Vaticano.

A los participantes en este evento promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que están reunidos en Roma del 9 al 13 de febrero, con el fin de reflexionar sobre el tema el “Liderazgo de los Pueblos Indígenas en las cuestiones del clima: soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad”, el Santo Padre les recordó que, este 6to Foro “es una oportunidad para reconocer el papel fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente y resaltar su sabiduría para encontrar soluciones globales a los inmensos desafíos que el cambio climático plantea a diario a la humanidad”.



El Papa y los participantes en la 6ª Reunión Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas

La lucha contra el cambio climático y la visión indígena

De esta manera, el Papa Francisco señaló: “Lamentablemente asistimos a una crisis social y medioambiental sin precedentes. Y si realmente queremos cuidar nuestra casa común y mejorar el planeta en el que vivimos, son imprescindibles cambios profundos en los estilos de vida, son imprescindibles modelos de producción y de consumo”, dijo.

“Deberíamos escuchar más a los pueblos indígenas y aprender de su forma de vida para comprender adecuadamente que no podemos continuar devorando codiciosamente los recursos naturales”

El Santo Padre, agregó que “la tierra se nos ha confiado para que pueda ser para nosotros madre, la madre tierra, capaz de dar lo necesario a cada uno para vivir. Por tanto, la contribución de los pueblos indígenas es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y esto está comprobado científicamente”.

Respetar la dignidad de los Pueblos Indígenas

En este sentido, el Santo Padre subrayó en su mensaje que, hoy más que nunca se necesita un proceso de reconversión de las estructuras de poder consolidadas que rigen la sociedad de la cultura occidental y, al mismo tiempo, transforman las relaciones históricas marcadas por el colonialismo, la exclusión y la discriminación, dando lugar a un diálogo renovado sobre la forma en la que estamos construyendo el futuro del planeta.

“Necesitamos con urgencia acciones mancomunadas, fruto de una leal y constante colaboración, porque el desafío ambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas tienen un impacto en cada uno de nosotros. Un impacto no sólo físico, sino psicológico y cultural. Por ello – invocó el Papa – pido a los Gobiernos que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo, con sus culturas, lenguas, tradiciones y espiritualidades. Y que se respete su dignidad y derechos con la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad”.



FIDA y su asistencia a las comunidades indígenas

Asimismo, el Papa Francisco destacó la labor que el FIDA viene realizando en la asistencia a los Pueblos Indígenas, y en la valorización de su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales.

“Ignorar a las comunidades originales en la salvaguarda de la tierra es un grave error, es el funcionalismo extractivista, por no decir una gran injusticia. En cambio, valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales ayudará a emprender caminos para una mejor gestión ambiental. En este sentido, es encomiable la labor del FIDA por asistir a las comunidades indígenas en un proceso de desarrollo autónomo, gracias sobre todo al Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, si bien estos esfuerzos se deben multiplicar y acompañar con más decidida y clarividente toma de decisiones, en una transición justa”, agregó el Papa Francisco.

El “buen vivir” o el vivir bien y armonía

Antes de concluir su discurso, el Santo Padre les dirigió unas palabras de forma espontánea y les habló del “buen vivir” que, no es el “dolce fare niente”, la “doce vita” de la burguesía destilada. Es el vivir en armonía con la naturaleza, el saber buscar, el equilibrio, más que el equilibrio, la armonía, que es superior al equilibrio.

“Saber moverse en la armonía, eso es lo que da la sabiduría que nosotros llamamos el bien vivir. La armonía entre una persona y su comunidad, la armonía entre una persona y el ambiente, la armonía entre una persona y toda la creación”.

Consideró, a su vez, que el extractivismo ilegal es una herida contra la armonía. Además, el Papa Francisco les dijo que, existen heridas contra esta armonía y son las que evidentemente estamos viendo que destruyen los pueblos. El extractivismo, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, la deforestación, el extractivismo de la minería.

“Cuando los pueblos no respetan el bien del suelo, el bien del ambiente, el bien del tiempo, el bien de la vegetación o el bien de la fauna, ese bien general, cuando no respetan esto, caen en posturas no humanas, porque pierden ese contacto con la, voy a decir la palabra, con la madre tierra. No en un sentido supersticioso, sino en un sentido de aquella que nos da la cultura y nos da esa armonía”, reflexionó el Santo Padre.

Aprender a escuchar los mensajes de sabiduría ancestral

Finalmente, el Pontífice señaló que, las culturas aborígenes no son para convertirlas a una cultura moderna, sino son para respetarlas. Además, el Papa invitó a aprender a escuchar los mensajes de sabiduría, es decir, la sabiduría del ver, del escuchar y del tocar de la vida cotidiana.

“Sigan luchando por proclamar esta armonía. Que esta política funcionalista, esta política del extractivismo la está destruyendo. Y que todos podamos aprender del buen vivir en este sentido armónico de los pueblos indígenas”.

Resiliencia y biodiversad, los temas centrales del 6to Foro Mundial de los Pueblos Indígenas

La 6ta reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA, se celebra los días 9, 10 y 13 de febrero de 2023, y se centra en el Liderazgo de los Pueblos Indígenas en las cuestiones del clima: soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad. El Foro es una plataforma dinámica para un diálogo constructivo en la que los representantes de los pueblos indígenas comparten sus preocupaciones, peticiones y recomendaciones con el fin de fortalecer la relación de colaboración con el FIDA y, por consiguiente, la eficacia del compromiso del FIDA con los Pueblos Indígenas.

Durante la reunión mundial del Foro se anunciarán los ganadores de los Premios del FIDA a los Pueblos Indígenas. Estos premios reconocen los esfuerzos y logros de los proyectos de desarrollo que colaboran con éxito con los pueblos indígenas que viven en zonas rurales.