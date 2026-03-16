Nación avanza con ProYungas en el reconocimiento de áreas OMEC y la promoción de paisajes productivos protegidos

El subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, se reunió con el presidente de ProYungas, Alejandro Brown, para fortalecer el trabajo conjunto en torno a nuevas herramientas de conservación que integran producción, biodiversidad y turismo sostenible.

Fuente: Subsecretaria de Ambiente de la Nación

BUENOS AIRES (16/3/2026).- La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la Subsecretaría de Ambiente, mantuvo una reunión de trabajo orientada a avanzar en el reconocimiento de OMEC (Otras Medidas Eficaces de Conservación) y promover la incorporación de paisajes productivos protegidos en distintas regiones del país.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien recibió al presidente y fundador de ProYungas, Alejandro Brown, con el objetivo de continuar articulando acciones que permitan ampliar la superficie bajo esquemas de conservación mediante la participación del sector privado.

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Durante la reunión se destacó el potencial de las OMEC como herramienta para fortalecer la gestión ambiental en territorios productivos, promoviendo prácticas que contribuyan a la conservación de la biodiversidad sin excluir las actividades económicas.

En este marco, se remarcó la importancia de impulsar paisajes productivos protegidos, una estrategia que permitiría incorporar nuevas superficies al sistema de conservación nacional, generando resultados sostenidos en materia ambiental. Desde esta perspectiva, la producción y el cuidado del ambiente se plantean como motores complementarios del desarrollo sostenible.

Potencial para el turismo sostenible

Los participantes también intercambiaron visiones sobre el potencial de las OMEC para impulsar iniciativas de turismo sostenible, en línea con la política pública que impulsa el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Asimismo, se analizaron oportunidades de colaboración público-privada para desarrollar proyectos de sostenibilidad y avanzar en estrategias regionales que involucren a distintos actores.

En ese contexto, se mencionaron experiencias vinculadas al desarrollo turístico, como el caso de la Travesía de Capricornio, y se destacó la importancia de integrar la cultura local en estas iniciativas para fortalecer su promoción y consolidación territorial.

Durante el encuentro, Brown presentó al subsecretario el nuevo libro “Argentina sustentable. El Norte Grande”, una publicación que propone un enfoque integral para el desarrollo regional articulando dimensiones ambientales, sociales y productivas.

La obra fue presentada en la gira reciente realizada en Europa, y proximamente será presentada oficialmente en mayo próximo en la Feria del Libro, con el acompañamiento de la Unión Europea.

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Qué son las OMEC

Las Otras Medidas Eficaces de Conservación (OMEC) son áreas geográficamente delimitadas que, sin estar formalmente reconocidas como áreas protegidas, se gestionan de manera tal que generan resultados positivos y duraderos para la conservación de la biodiversidad, además de aportar servicios ecosistémicos y beneficios económicos, sociales y culturales.

De la reunión también participaron la directora de Articulación Ambiental, Paula Monteserin, y Miguel Alfaro Romero.

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