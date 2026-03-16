Industria y diseño se articulan para impulsar la innovación en el sector del mueble de madera argentino

La convocatoria 2026 del Laboratorio del Mueble Argentino vuelve a reunir a empresas y diseñadores con el objetivo de desarrollar nuevos productos y fortalecer la competitividad de la industria nacional basada en madera. Los prototipos que resulten seleccionados, se presentarán en la Feria de la Madera y el Mueble Argentino que se realizará del 24 al 27 de septiembre en el predio de La Rural, en Palermo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (17/3/2026).- Tras la primera Feria de la Madera y el Mueble Argentino en 2025, que reunió a miles de visitantes y exhibió 19 prototipos desarrollados por la industria nacional, se abrió la convocatoria para una nueva edición del Laboratorio del Mueble Argentino 2026, una iniciativa orientada a promover la innovación y el desarrollo de nuevos productos en el sector.

El espacio es impulsado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) junto al Instituto del Mueble Argentino (IMA), y propone un esquema de trabajo colaborativo en el que empresas muebleras, diseñadores y estudios de diseño de todo el país trabajan de manera conjunta en la creación de prototipos y sistemas de mobiliario basados principalmente en el uso de madera.

La convocatoria 2026 ya se encuentra abierta y está dirigida a fabricantes, diseñadores y equipos creativos interesados en participar en procesos de innovación aplicada a la industria del mueble, con el objetivo de generar propuestas que puedan proyectarse posteriormente al mercado.

Una plataforma para el desarrollo del sector

Desde el sector destacan que este tipo de iniciativas busca fortalecer la articulación entre la capacidad productiva de la industria y el talento del diseño argentino, generando oportunidades para el desarrollo de nuevas líneas de productos con valor agregado.

En la edición anterior del laboratorio se presentaron 19 prototipos de muebles y sistemas innovadores, que luego fueron exhibidos en la primera Feria de la Madera y el Mueble Argentino, realizada en octubre de 2025 en Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires.

El evento logró consolidarse como un punto de encuentro relevante para la cadena de valor del sector, combinando espacios comerciales, actividades de diseño, innovación y generación de negocios.

Uno de los aspectos destacados fue la interacción entre fabricantes, diseñadores, arquitectos, distribuidores y público especializado, que pudieron conocer de primera mano los desarrollos surgidos del laboratorio.

“La heterogeneidad de la feria fue muy bien percibida. Se reconoció la calidad y la prolijidad, con un foco muy cuidado en la innovación y el diseño”, señaló Pablo Bercovich, asesor de FAIMA en el Instituto del Mueble Argentino.

Innovación con madera y diseño

Entre los proyectos presentados se destacaron propuestas que combinaron materiales nobles, nuevas tecnologías y enfoques contemporáneos de diseño, evidenciando el potencial creativo del sector mueblero nacional.

Los prototipos incluyeron desde sistemas modulares de vestidores hasta mobiliario infantil evolutivo y nuevas líneas de muebles para exterior, explorando nuevas formas de uso de la madera y su combinación con otros materiales, en línea con tendencias globales de diseño.

En este sentido, el laboratorio busca facilitar el desarrollo de productos innovadores que puedan convertirse en futuras líneas comerciales, fortaleciendo la competitividad de las empresas y ampliando las posibilidades de posicionamiento del mueble argentino.

Convocatoria abierta para la edición 2026

Las inscripciones para participar en el Laboratorio del Mueble Argentino 2026 estarán abiertas hasta el 31 de marzo y están dirigidas a empresas fabricantes, diseñadores y estudios de diseño de todo el país interesados en integrar equipos de trabajo orientados a la investigación y desarrollo de nuevos muebles en madera.

Los prototipos resultantes formarán parte de la próxima Feria de la Madera y el Mueble Argentino, que en su edición 2026 se realizará del 24 al 27 de septiembre en el predio de La Rural, en Palermo.

Desde la organización señalan que el objetivo es continuar consolidando una plataforma que impulse el diseño, la innovación y la proyección de la industria del mueble argentino, fortaleciendo la identidad productiva del sector y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la cadena foresto-industrial.

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