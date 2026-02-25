Con fuerte presencia institucional y territorial, el bioma sudamericano fue eje de un diálogo en el Comité Económico y Social Europeo. El Norte Grande -donde ocurre el 90% de la expansión agropecuaria argentina- se posiciona como pieza estratégica en la transición verde y desarrollo sostenible.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: ProYungas y Redes Chaco

BRUSELAS (25/2/2026). El Gran Chaco Americano desembarcó en febrero en el corazón político de Europa. En la sede del Comité Económico y Social Europeo (CESE), se desarrolló el “Diálogo con el Comité de Seguimiento para América Latina: El Gran Chaco Americano en foco”, un encuentro que buscó conectar la política pública europea con experiencias concretas de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

La jornada formó parte de la Semana del Gran Chaco Americano en la Unión Europea, que se realiza del 23 de febrero al 3 de marzo en Bruselas y continuará del 5 al 8 de marzo en Berlín.

El objetivo de la misión argentina fue posicionar a este extenso territorio con uno de los biomas más diversos de América del Sur en la agenda estratégica UE–América Latina, en momentos en que la transición ecológica redefine cadenas de valor, estándares ambientales y flujos de inversión.

El evento fue organizado junto a Redes Chaco en el marco del proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea e implementado por un consorcio de seis organizaciones argentinas: Fundación Avina, Fundación Gran Chaco, Fundación ProYungas, Fundación Pronorte, ACDI y Asociación Franciscana Pata Pila.

Norte Grande: potencial productivo y dilemas estructurales

Tres ejes centrales fueron abordados en el diálogo UE- América Latina sobre el rol del Norte Grande argentino en el acuerdo UE – Mercosur. La región representa cerca del 30% del territorio nacional, concentra el 70% de los bosques nativos, más del 80% de la biodiversidad y más del 40% de los humedales y ríos del país. Allí ocurre además el 90% de la expansión agropecuaria y forestal y se localizan minerales estratégicos como el litio, clave para la transición energética global.

Sin embargo, estos activos conviven con los peores indicadores sociales de Argentina en términos de pobreza, acceso a servicios básicos y empleo formal.

El panel analizó cómo el Acuerdo puede generar beneficios tangibles para las economías locales, promoviendo comercio e inversión con protección ambiental y bienestar comunitario a lo largo de las cadenas de valor UE–América Latina. Fue moderado por John Comer, miembro del CESE y presidente del Comité de Seguimiento para América Latina, y contó con la participación de autoridades diplomáticas, comerciales, el gobernador de la provincia del Chaco Leandro Zdero y referentes técnicos, entre ellos Alejandro Brown, presidente de Fundación ProYungas.

Durante este panel el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, defendió el acuerdo UE-Mercosur y posicionó al Chaco como un socio estratégico para el mercado europeo.

En su intervención, el mandatario provincial destacó la importancia de avanzar en la integración comercial y productiva entre ambos bloques y subrayó el potencial de las economías regionales argentinas y del Gran Chaco Americano.

“Desde nuestra provincia venimos a plantear que el Chaco es una región confiable de materias primas y también de productos elaborados, con capacidad para integrarnos a nuevas cadenas de valor sostenibles” expresó Zdero.

En este contexto, Alejandro Brown, presentó el libro “Argentina Sustentable. El Norte Grande”, en el marco de Impacto Verde, subrayó el rol estratégico de esta región::

“El Norte Grande representa aproximadamente el 30% del territorio argentino, pero allí ocurre el 90% de la expansión agropecuaria del país. El futuro de la Argentina está profundamente ligado a cómo desarrollamos esta región: puede ser una gran oportunidad o un cinturón de plomo. Ese es el gran dilema”.

En este región coexisten importantes superficies productivas, con grandes espacios silvestres y la mayor densidad y diversidad indígena de Argentina.

El 82% de la expansión agropecuaria y forestal ocurre en el Norte Grande y además es donde se localizan materiales estratégicos como el litio, fundamental para la transición energética global.

Sin embargo, estos valores productivos conviven con los peores indicadores sociales del país, como pobreza, indigencia, NBI, acceso a agua potable, salud y empleos formales.

Además, esta región alberga el 70% de los bosques nativos, más del 80% de la biodiversidad y más del 40% de los humedales y ríos del país. Sin duda una tierra de profundos contrastes.

Minerales críticos y debida diligencia

El segundo panel analizó los efectos de la normativa europea en materia de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y el reglamento sobre cadenas de suministro de minerales críticos, en el marco de la estrategia Global Gateway.

Representantes del CESE, de la Comisión Europea (DG INTPA), de Naciones Unidas (OHCHR), del Banco Europeo de Inversiones, del sector minero y una representación indígena del Gran Chaco coincidieron en que estos marcos regulatorios pueden aportar previsibilidad a la inversión, fortalecer estándares ambientales y laborales y consolidar una licencia social de operación de largo plazo en el norte argentino.

Migración climática y resiliencia territorial

El tercer panel, moderado por Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, abordó el impacto de sequías, olas de calor, incendios e inundaciones sobre la movilidad humana en la región.

“El Gran Chaco Americano no es solo un reservorio de biodiversidad. Es un territorio vivo que ofrece soluciones concretas para la transición verde y la resiliencia climática”, afirmó Paniagua, quien presentó a Redes Chaco -una plataforma de 300 organizaciones- como espacio de articulación entre sociedad civil, sector privado y gobiernos.

Participaron miembros del CESE, especialistas en migración internacional, representantes de DG CLIMA y el presidente y fundador de la Asociación Franciscana Pata Pila, Diego Bustamante.

En su intervención, Bustamante puso el acento en la dimensión humana y territorial de la crisis climática:“Cuando compartimos, cocinas, nos sentamos en el piso y estamos ahí tanto la sociedad civil, la cooperación y los gobiernos poniendo el cuerpo y el corazón, es cuando realmente cambiamos las cosas”.

Asimismo, advirtió además sobre la fragilidad del sistema tras las emergencias: “Cuando llega la sequía o el desastre, la ayuda aparece. Pero cuando el agua vuelve y la emergencia parece superada, el territorio queda herido. El desafío es sostener la reconstrucción. La recuperación ecológica y social necesita continuidad y compromiso a largo plazo”.

Durante la jornada, John Comer, presidente del Comité de Seguimiento para América Latina del CESE, destacó a Redes Chaco por su capacidad de articulación territorial y por acercar una agenda concreta, basada en evidencia y experiencias locales, al debate birregional.

Además de los paneles, el evento incluyó una exposición fotográfica dedicada al Norte Grande de Argentina con su corazón en el Gran Chaco Americano, disponible del 23 al 26 de febrero en el CESE y la experiencia inmersiva “Gran Chaco Americano 360°”, que permitió explorar paisajes y culturas del bioma mediante realidad virtual.

La muestra reunió la obra de nueve fotógrafos argentinos, entre ellos destacados autores chaqueños y del Norte grande argentino.

La exposición, realizada en el marco de la agenda de actividades del Comité Económico y Social Europeo, propone un diálogo entre paisaje, producción y biodiversidad. Una narrativa que revela cómo los territorios viven, trabajan y se proyectan en equilibrio con la naturaleza, consolidándose como actores estratégicos en la agenda global de sostenibilidad.

Alejandro Brown: “El futuro de Argentina se define en el Norte Grande”

La presentación internacional del libro Argentina Sustentable. El Norte Grande fue la estrategia para exponer la riqueza natural y el valor cultural de las provincias del Norte Grande. Se trata de una obra recién editada que, en más de 500 páginas, reúne a más de 100 autores de la sociedad civil, academia, sector productivo, comunidades indígenas y sector público.

Biodiversidad, riesgos climáticos, pueblos originarios, producción minera, agroindustria, energías renovables, turismo, corredor bioceánico y más, son las temáticas centrales de este libro, el cual será presentado oficialmente en mayo en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Esta publicación se encuentra enmarcada en el proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea e implementado por Redes Chaco. Editado por Ediciones del Subtrópico – Fundación ProYungas.

“Este libro profundiza en las contradicciones que presenta la región, analizándolas y abordándolas. El futuro de Argentina dependerá, en gran medida, de cómo se conduzcan y resuelvan estos dilemas en pos de un desarrollo sostenible», explicó Alejandro Brown. “La calidad del futuro de esta región y del país reside en nuestra capacidad de enfrentar estas contradicciones a través del diálogo, el trabajo colectivo y un esfuerzo conjunto para posicionar al Norte Grande como un emblema que supere nuestras históricas diferencias como sociedad”, remarcó el presidente de ProYungas durante el “Diálogo con el Comité de Seguimiento para América Latina del CESE”.

Esta región es una pieza clave para posicionar a Argentina como una región donde se produce, se conserva la naturaleza y se incluye a nuestra sociedad, mirando hacia los mercados globales, cuyas exigencias nos impulsan a marcar la diferencia.

El NG posee todo lo necesario para lograrlo, y el libro “Argentina Sustentable. El Norte Grande” lo destaca poniendo a la sociedad y a la naturaleza en el centro del debate por igual, no es uno u otro, ese es el falso dilema que este libro aborda y desmitifica. La obra examina temas ambientales, económicos y sociales, destacando su interconexión e integración a lo largo de la historia y con miras al futuro.

La portada del libro es estratégicamente ideal: la imagen de la barcaza navegando un río rodeado de densa vegetación ilustra la tesis central de la obra. Propone que la conservación ambiental, la inclusión social y la integración territorial del Norte Grande están intrínsecamente ligadas al modelo productivo y exportador de nuestro país. Además, esta visual sirve como una poderosa metáfora de la colaboración que ha sido necesaria para la creación del libro, cuyo propósito es impulsar una reflexión sobre la necesidad de que los diversos actores trabajen conjuntamente en pos de un paisaje compartido.

