Misiones | Más de 130 familias madereras siguen en vigilia permanente ante el inminente cierre del aserradero Linor SRL en Azara

Los trabajadores mantienen bloqueados los accesos a la planta fabril para evitar el vaciamiento de maquinarias. Desmintieron que el pago de 100 mil pesos depositado este viernes por la patronal haya descomprimido la protesta. El intendente local y centrales sindicales se solidarizaron, pero los operarios de Linor denuncian que aún no hay asistencia concreta. Este martes vence la licencia forzada y se esperan las definiciones legales y corporativas de la empresa.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (24/5/2026).- La localidad de Colonia Azara, en Apóstoles, vive momentos de tensión ante el conflicto laboral por el inminente cierre definitivo de la histórica fábrica de pallets Linor SRL, fundada en 1999 por Juan Carlos Lorenzo.

Alrededor de 130 familias madereras se encuentran sumergidas en la incertidumbre total luego de arrastrar dos meses de atrasos salariales y enterarse de la inminente quiebra de la firma, tras un semestre de pagos a cuenta gota, e incumplimientos en los que respecta a los derechos laborales adquiridos por los operarios.

Frente a la planta se mantienen apostados desde el pasado martes, y continúan allí, con ollas populares y asambleas en la que debaten su lucha, pero la vigilia es permanente y un bloqueo de accesos para impedir el retiro de maquinaria pesada, maniobra que fue detectada por el personal mientras se encontraba bajo un régimen de vacaciones forzadas. Los trabajadores sostienen que los bienes de la empresa constituyen la única garantía real para el cobro de sus haberes adeudados e indemnizaciones.

Martes de definiciones tras la licencia vencida

De acuerdo con las notificaciones recibidas, este martes concluye la licencia otorgada por la patronal y los obreros deberán presentarse en la planta industrial. Se prevé que sea la jornada de las definiciones oficiales: los empleados esperan recibir las comunicaciones formales sobre el destino de la pyme (si se abrirá un concurso de acreedores o se declarará la quiebra directa) y, fundamentalmente, cuál será el plan de pago para las deudas laborales de una plantilla que cuenta con operarios de hasta 26 años de antigüedad y más.

«Vamos rotando en los turnos, pero nunca levantamos la protesta. Continuaremos apostados en el lugar hasta el martes 26, que es la fecha en que tenemos que ingresar formalmente al aserradero. Ese día nos informarán sobre la situación general, los despidos y los pagos que corresponden por deudas de salarios e indemnizaciones», detalló Daniel Giménez en diálogo con ArgentinaForestal.com.

Es uno de los voceros del grupo y uno de los operarios de mayor antigüedad en la planta de Linor SRL.

«Lo que sea que suceda, necesitamos tener información real porque hasta ahora es todo especulación. En estos meses la patronal pagó mal, en cuotas y con demoras, pero nosotros siempre trabajamos y los turnos de producción se mantuvieron. Cumplimos con nuestra parte. No sabemos si lo que se vendió se cobró o no, pero ese no es nuestro problema; queremos que nos paguen como corresponde», reclamó por su parte Ángel Gallardo, trabajador con 24 años de servicio en el área de aserrado.

Cruce por versiones de pago y la precarización en el sector

Los trabajadores de Linor desmintieron categóricamente las versiones que circularon sobre un supuesto levantamiento de la medida de fuerza tras un depósito de 100 mil pesos realizado por la patronal el pasado viernes. Aseguran que dicho desembolso —provocado únicamente por la presión y la escala mediática que tomó el conflicto— se manejó con total desprolijidad.

«Somos aproximadamente 98 trabajadores registrados ‘en blanco’ que recibimos ese monto, pero los compañeros precarizados cobraron solamente 50 mil pesos. Incluso, cerrando la tarde del sábado, todavía nos preguntábamos entre nosotros quién verdaderamente había cobrado algo. Todo este manejo incrementa la preocupación, porque la empresa demuestra un desprecio total por la vida de su personal», apuntó Gallardo.

Los delegados gremiales advirtieron que la cantidad de damnificados directos e indirectos asciende a 147 operarios, exponiendo que una parte importante de la nómina se desempeñaba en la informalidad. «Quieren que nos contentemos con 100.000 pesos de adelanto cuando solo de luz acumulamos deudas. Solo una factura de luz sin pagar me vino 153.000 pesos. Realmente da mucha bronca», remarcó Giménez.

Solidaridad comunitaria y tibieza institucional

Ante la falta de ingresos, las familias afectadas subsisten gracias a la solidaridad de los vecinos de Azara. Desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera (SOIMP) señalaron que la cobertura de salud de los afiliados está garantizada y adelantaron que en los próximos días iniciarán la entrega de bolsones de mercadería. No obstante, advirtieron que la situación de vulnerabilidad es crítica y solicitaron donaciones urgentes de leche, pañales y alimentos no perecederos.

Con respecto al plano político, el intendente local, Rodolfo «Neco» Kuinaschuk, se acercó a dialogar con los operarios el viernes, pero no hubo ningún apoyo concreto. «El intendente se comprometió a gestionar ante el Gobierno provincial y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, algún tipo de subsidio o ayuda económica para hacer frente a los servicios públicos básicos. La noticia del quiebre nos tomó por sorpresa; hay compañeros desesperados con bebés que mantener y deudas acumuladas», explicó Gallardo.

Por su parte, la CTA Misiones emitió un comunicado oficial solidarizándose con las familias afectadas y apuntó de forma directa a la responsabilidad de los directivos en la conducción financiera de la firma:

«Exigimos al propietario Juan Carlos Lorenzo y a los socios de Linor SRL que asuman con plena responsabilidad las obligaciones contraídas con su personal: el pago inmediato de las tres quincenas adeudadas, las vacaciones impagas, los aportes a la obra social y las indemnizaciones correspondientes por ley».

Asimismo, la central sindical e integrantes del SOIMP elevaron un petitorio formal al Gobierno provincial y a las autoridades judiciales articulado en cinco puntos perentorios: