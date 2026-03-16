“La circularidad como estrategia para que el packaging argentino dé un salto de calidad en los mercados internacionales”, señala Florencia Chavat de PEFC Argentina

PEFC International lanzó una prueba piloto global para incorporar materiales circulares en su sistema de Cadena de Custodia. Desde PEFC Argentina destacan que la iniciativa abre nuevas oportunidades para el sector del packaging basado en fibras, en un país que recicla unas 80.000 toneladas de papel por mes.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: PEFC

BUENOS AIRES (16/3/2026).- En un paso relevante para el sector forestal y de la economía circular, PEFC Argentina anunció el lanzamiento de una prueba piloto global impulsada por PEFC International destinada a evaluar nuevos requisitos para la incorporación de materiales circulares dentro del sistema de Cadena de Custodia PEFC.

La iniciativa busca fortalecer la trazabilidad de materiales forestales reciclados y reutilizados, garantizando mayor transparencia y rigurosidad en las declaraciones de sostenibilidad que hoy demandan los mercados internacionales.

La convocatoria está abierta a empresas y organizaciones interesadas en participar del proceso de evaluación, que permitirá analizar cómo integrar de forma efectiva materiales reciclados en productos certificados, especialmente en sectores donde la circularidad ya tiene un fuerte desarrollo, como el packaging basado en fibra.

Desde PEFC Argentina señalaron que esta iniciativa representa una oportunidad para impulsar la economía circular en el país, particularmente en el aprovechamiento de papel, cartón y otros materiales derivados de fibras vegetales recicladas.

“La circularidad es una pieza fundamental de la gestión forestal sostenible. Estos proyectos piloto permiten que la industria del packaging en Argentina dé un salto de calidad, transformando el residuo de hoy en el recurso certificado de mañana”, afirmó Florencia Chavat, directora de PEFC Argentina.

El packaging de fibra, líder en reciclaje

A nivel global, el packaging basado en fibras vegetales es uno de los materiales con mayor nivel de circularidad dentro de la economía. En muchos mercados desarrollados, más del 80% de los envases de papel y cartón se reciclan, lo que convierte a este sistema en uno de los más eficientes entre todos los materiales de embalaje.

En particular, el cartón corrugado, ampliamente utilizado en logística y comercio electrónico, contiene en promedio cerca del 88% de material reciclado, lo que evidencia la fuerte integración de fibras recuperadas dentro de su ciclo productivo.

Estos materiales pueden reciclarse varias veces y reincorporarse en nuevos productos, como cajas, envases, embalajes logísticos, papeles industriales y soluciones de packaging sostenible.

Los proyectos piloto impulsados por PEFC buscan evaluar cómo integrar de manera transparente y verificable el uso de materiales circulares dentro de los estándares de certificación, ampliando las herramientas disponibles para las empresas que buscan demostrar el origen responsable y el uso eficiente de los recursos.

La iniciativa también apunta a adaptar los estándares de certificación a las nuevas dinámicas de producción y consumo, donde la reutilización de fibras y el reciclaje adquieren un rol cada vez más relevante en la reducción de residuos y el aprovechamiento de los recursos forestales.

En este contexto, desde la organización destacaron que la implementación de estos nuevos requisitos permitirá que la industria local no solo valide sus procesos de reciclaje, sino que también obtenga un sello de confianza internacional para productos que ya forman parte de la economía circular argentina.

De acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), en Argentina se recuperan alrededor de 80.000 toneladas de papel por mes, un volumen que refleja el potencial del país para posicionarse en los mercados más exigentes en materia de sostenibilidad.

“Este tipo de iniciativas permite avanzar hacia sistemas productivos cada vez más circulares, donde materiales renovables y reciclables como el papel y el cartón cumplen un rol estratégico en la transición hacia una economía más sostenible”, concluyó Chavat.

Convocatoria abierta

PEFC invita a empresas, organizaciones y actores de la cadena forestal, del packaging y de materiales basados en fibra a participar de estos proyectos piloto y contribuir al desarrollo de los nuevos requisitos del sistema.

Las organizaciones interesadas pueden obtener más información y sumarse a la convocatoria a través del siguiente enlace:

https://forms.office.com/e/QcHEgsGBkJ