Costa Rica | Desconectar con un entorno forestal y auténtico en biodiversidad, el nuevo lujo que hoy busca el viajero argentino

El bienestar, la naturaleza y las experiencias auténticas ganan peso entre los viajeros. En ese contexto, Costa Rica con un entorno selvático tropical similar al destino Misiones, en Argentina, se posiciona como uno de los destinos que mejor responde a esta nueva forma de viajar. Desde el Instituto Costarricence de Turismo (ICT) señalan que el destino Costa Rica es reconocido por combinar sostenibilidad de manera auténtica y transversal, con una propuesta que va mucho más allá del turismo tradicional.

Fuente y fotos: Gentileza ICT

COSTA RICA (23/5/2026).- En un contexto marcado por la hiperconectividad, el ritmo acelerado y la saturación cotidiana, viajar dejó de ser únicamente una pausa o un momento de descanso.

Cada vez más, los viajeros buscan experiencias que les permitan bajar el ritmo, reconectar con la naturaleza y priorizar su bienestar físico y emocional.

Los argentinos también forman parte de esta tendencia, con destinos como las Yungas en Salta o el Bosque Atlántico en Misiones, y eligen la experiencia de otros destinos de desconexión en América Latina, donde la identidad cultural, gastronomía y costumbres invitan a explorar la naturaleza auténtica.

Según el Reporte de Investigación de Mercado y Medición 2025 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el wellness ya se posiciona como uno de los diferenciales más valorados por el mercado argentino al momento de pensar en Costa Rica como destino internacional.

El estudio además identifica un creciente interés por experiencias vinculadas al bienestar integral, la autenticidad local y la conexión con el entorno natural.

La investigación también muestra que el viaje ocupa un lugar cada vez más prioritario dentro de las decisiones de consumo: casi 4 de cada 10 argentinos destinan entre el 11% y el 30% de sus ingresos a viajes de ocio, evidenciando una creciente disposición a invertir en experiencias significativas y de calidad.

En ese escenario, Costa Rica se posiciona de manera natural frente a las nuevas demandas del viajero contemporáneo.

Reconocido internacionalmente por su liderazgo en sostenibilidad y biodiversidad, el país lleva décadas construyendo un modelo turístico basado en la conservación, el bienestar y el contacto genuino con la naturaleza.

Con más del 25% de su territorio protegido y cerca del 6,5% de la biodiversidad del planeta concentrada en apenas el 0,03% de la superficie terrestre, Costa Rica ofrece una combinación única de bosques, volcanes, playas y reservas naturales que permiten al visitante bajar el ritmo y conectar con experiencias más conscientes y auténticas.

Desde propuestas de bienestar inmersas en la naturaleza hasta experiencias vinculadas a la cultura local, la gastronomía, la biodiversidad y la aventura, el país se consolida como uno de los destinos que mejor interpreta el nuevo mindset.

“Hoy vemos un viajero argentino que ya no busca solamente descansar, sino vivir experiencias que le generen bienestar, conexión y autenticidad. Costa Rica responde naturalmente a esa tendencia porque ofrece una combinación muy genuina entre naturaleza, sostenibilidad, biodiversidad y experiencias transformadoras que invitan a reconectar con uno mismo y con el entorno”, señaló Heilyn James, Coordinadora Mercados México y Suramérica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El diferencial de Costa Rica también radica en la coherencia entre su propuesta turística y su modelo de desarrollo: el país genera más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables y lleva décadas impulsando políticas de conservación y turismo sostenible.

Esta propuesta se alinea además con el crecimiento global del slow travel, una tendencia que prioriza viajes más largos, conscientes e inmersivos.

Conexiones humanas

El valor de Costa Rica no se limita únicamente a sus paisajes. El posicionamiento global del país también pone en el centro la calidez de su gente y la autenticidad de las experiencias humanas.

En un contexto donde los viajeros valoran cada vez más lo genuino, el vínculo con la cultura local y las conexiones emocionales pasan a formar parte central de la experiencia de viaje.

En un momento donde viajar ya no se mide solo en kilómetros recorridos sino también en bienestar, conexión y transformación personal, Costa Rica se consolida como uno de los destinos más alineados con las nuevas motivaciones del viajero argentino.