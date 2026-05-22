Gran Chaco Argentino | Más de 160 referentes se unieron para impulsar una plataforma que transformará la ganadería regional

INTA Sáenz Peña fue la sede del encuentro entre técnicos, investigadores y referentes de organizaciones del Gran Chaco los días 21 y 22 de mayo para construir colectivamente los cimientos de una plataforma interinstitucional orientada a transformar el modelo ganadero de la región con apoyo técnico y visión ecosistémica.

CHACO (22/5/2026).- Los días 21 y 22 de mayo se realizó en INTA Sáenz Peña el Primer Encuentro PATChaco, un espacio que reunió a instituciones comprometidas con la transición hacia modelos ganaderos eficientes basados en ecosistemas en el Gran Chaco argentino.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la Plataforma de Asistencia Técnica para la Ganadería en el Gran Chaco (PATChaco), una iniciativa impulsada por más de 20 organizaciones de la región que busca combinar conocimientos, experiencias y capacidades territoriales para acompañar procesos de transformación productiva compatibles con la conservación y la restauración de los ecosistemas chaqueños.

PATChaco es una plataforma interinstitucional y transdisciplinaria que impulsa sistemas ganaderos eficientes y regenerativos en el Gran Chaco. Reúne a organizaciones, técnicos e instituciones de ocho provincias argentinas para escalar prácticas que integren productividad, conservación y regeneración ecosistémica. Participan INTA, The Nature Conservancy (TNC) Argentina, Fundapaz, Fundación Solidaridad, Regenoa, UNSa, Fundación Gran Chaco, Ingeniería Sin Fronteras, FSC Argentina y otras instituciones, en una red abierta a seguir sumando actores en todo el territorio chaqueño

“PATChaco surge del desafío de conectar este conocimiento, fortalecerlo y darle escala”, señaló Gabriel Seghezzo, presidente de FUNDAPAZ, quien destacó además la necesidad de “constituir una red técnica que pueda ponerse de acuerdo en algunos criterios básicos para llevar adelante una producción ganadera que les permita a miles de personas mejorar su calidad de vida en el Gran Chaco”.

Hacia la transformación de la ganadería en la región

El Gran Chaco argentino concentra más de 43 millones de hectáreas de uso ganadero y alberga a unas 36.000 unidades productivas de pequeña escala. Al mismo tiempo, desde 1985 se han perdido 14,4 millones de hectáreas de monte nativo.

Frente a este escenario, PATChaco propone un cambio de paradigma: pasar de modelos extractivos y de baja productividad a sistemas ganaderos eficientes con base ecosistémica, que recuperen la biodiversidad y fortalezcan los medios de vida de las comunidades chaqueñas.

“En gran parte del Chaco, el acceso deficiente a tecnología generó bajos índices productivos, baja rentabilidad y condiciones que empujan a la emigración rural. Creemos que PATChaco puede ayudar a revertir eso, dinamizar el acceso al conocimiento, facilitar tecnologías ya probadas en el territorio y aportar también al desarrollo de políticas públicas más claras y herramientas de financiamiento que permitan transformar los sistemas productivos a escala regional”, destacó Álvaro Penza, director de la EEA Salta de INTA.

La plataforma promueve la articulación de profesionales, técnicos y organizaciones con trayectoria en la región, y reconoce que los esfuerzos ya existentes necesitan una estructura común para escalar su impacto.

“PATchaco nace de la toma de conciencia de que hay una desconexión entre muchos de los actores que trabajan con productores, y eso limita las sinergias y el impacto de la asistencia técnica a la ganadería”, señaló Marc Benhamou, coordinador de proyectos de The Nature Conservancy Argentina.

“La plataforma busca construir conocimiento, sistematizarlo y hacer una puesta en común de los avances para dar paso a innovaciones que transformen el paisaje y generen prosperidad para poder implementarlas en todo el territorio.”

“En este evento participaron técnicos de Bolivia y Paraguay interesados en conocer las experiencias que se están haciendo en el Chaco argentino para llevarlas también a sus territorios. Muchas de estas prácticas y tecnologías fueron desarrolladas directamente con productores reales y validadas en los propios campos”, señaló Agustín Noriega, fundador y director de Fundación Gran Chaco.

El primer encuentro PATChaco

El evento reunió a más de 160 profesionales, productores, asesores técnicos y referentes territoriales de distintas provincias del Gran Chaco argentino, entre ellas Chaco, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Formosa y Misiones.

Milagros Menna, líder de Solidaridad Argentina, aseguró que “las experiencias de quienes forman parte de PATChaco demuestran que existe un modelo que permite producir regenerando el ecosistema chaqueño. Ahora la pregunta es cómo hacemos para expandirlo”.

“PATChaco aparece como una respuesta concreta a cómo escalar estas prácticas y lograr que más familias productoras sepan que existe una alternativa a la degradación, y es la ganadería eficiente con base ecosistémica”, agregó.

Durante las jornadas se destacó el alto nivel de participación e intercambio entre los asistentes, en un espacio atravesado por el entusiasmo y la expectativa sobre el potencial de la plataforma. El encuentro representó un punto de partida para consolidar una red que pueda seguir creciendo y ampliando su impacto en toda la ecorregión chaqueña. Asimismo, se avanzó en la definición de las cinco transiciones estratégicas que se buscan:

● Tecnológica.

● Técnico-Institucional.

● Ecológica.

● De Política e instituciones.

● Comercial y financiera.

El encuentro contó además con la participación de Oscar Pablo Dudik, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la provincia del Chaco, quien firmó un acta de intención para participar de la plataforma junto a todas las organizaciones. Durante su intervención, resaltó el valor de la creación de PATChaco como una herramienta para transformar la ganadería regional, mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades del Gran Chaco.

Los próximos pasos

Con los acuerdos construidos en Sáenz Peña, PATChaco se orienta hacia una transformación eficiente con base ecosistémica del paisaje chaqueño que requiere sistemas productivos que escalan desde el trabajo territorial y el arraigo comunitario.

Esto implica acompañar transiciones productivas que eleven la biodiversidad como expresión de ecosistemas saludables, restauren funciones ecológicas clave y fortalezcan capacidades locales.

Esta transformación se construye desde el trabajo territorial cotidiano, acompañando a cada familia en sus decisiones, facilitando la adopción de prácticas eficientes y fortaleciendo la presencia activa de equipos técnicos.

La plataforma tiene como meta llegar a 2026 con presencia en 8 provincias, 10 universidades y una red de 400 técnicos operativos. Para 2035, el horizonte es alcanzar a 40.000 productores en todo el Chaco, con 43 millones de hectáreas transitando hacia modelos de ganadería eficiente con base ecosistémica.

INTA Sáenz Peña fue la sede del encuentro entre técnicos, investigadores y referentes de organizaciones del Gran Chaco los días 21 y 22 de mayo para construir colectivamente los cimientos de una plataforma interinstitucional orientada a transformar el modelo ganadero de la región.