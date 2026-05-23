Misiones | Inicia en junio «Alfabetización Digital con Derechos» en Aristóbulo del Valle, una iniciativa educativa orientada a adolescentes de escuelas secundarias públicas del municipio

La firma del convenio de colaboración entre el Municipio de Aristóbulo del Valle y DYA Argentina (Desarrollo y Autogestion) marca la puesta en marcha del proyecto que cuenta con la participación de actores del territorio. Según datos relevados por la propia organización y el Ministerio de Educación de la Nación, más del 35% de los hogares en Misiones no cuenta con acceso a internet de calidad, y muchos estudiantes secundarios llegan al aula sin herramientas digitales básicas ni con docentes preparados para acompañarlos.

Fuente y fotos: DYA

MISIONES (23/5/2026).- La organización latinoamericana Desarrollo y Autogestión (DYA) y la Intendencia de Aristóbulo del Valle sellaron un acuerdo de cooperación para diseñar e implementar un programa de educación digital con enfoque de derechos, dirigido a estudiantes y docentes de escuelas públicas del municipio.

El intendente Juan José Mac Donald y Helga Fourcade, directora de DYA Argentina, firmaron esta semana un Acuerdo Marco de Cooperación para ejecutar en forma conjunta el proyecto «Alfabetización Digital con Derechos» en Aristóbulo del Valle. El convenio marca el inicio formal de una iniciativa que busca reducir la brecha digital que afecta a miles de adolescentes de la localidad y de la provincia de Misiones.

Según datos relevados por la propia organización y el Ministerio de Educación de la Nación, más del 35% de los hogares en Misiones no cuenta con acceso a internet de calidad, y muchos estudiantes secundarios llegan al aula sin herramientas digitales básicas ni con docentes preparados para acompañarlos.

El proyecto abordará estas problemáticas a través del diseño participativo de un dispositivo pedagógico específico para el contexto rural y periurbano de la zona, que también incorporará contenidos sobre grooming, uso crítico de redes sociales y salud mental adolescente.

Durante la visita, el equipo de DYA mantuvo además una reunión de trabajo con Cielo Linares, Coordinadora Pedagógica de la Escuela de Innovación, y la Dra. Rosaura Barrios, investigadora del CONICET, quienes participarán en el diseño del dispositivo pedagógico junto a docentes y estudiantes de Aristóbulo.

Esta articulación entre la sociedad civil, el municipio y la academia apunta a garantizar que la propuesta tenga base científica, anclaje territorial y posibilidad de replicarse en otras escuelas de la provincia.

El proyecto se desarrollará entre junio y diciembre de 2026 en tres etapas: talleres participativos de diseño con docentes y referentes locales, implementación piloto en escuelas secundarias seleccionadas, y sistematización y validación de resultados.

Al cierre del año se producirá un documento metodológico transferible, pensado para escalar la experiencia a nivel provincial en 2027.

La iniciativa se enmarca en el programa N-PNP (Niñez, Prevención, No Pobreza) que DYA ejecuta en Argentina, y se apoya en años de trabajo previo de la organización en Misiones en torno a la prevención del trabajo infantil y la inclusión educativa en el sector yerbatero.

«Este tipo de alianzas entre el Estado municipal, la academia y las organizaciones de la sociedad civil contribuye a poner en agenda la educación digital con enfoque de derechos como una prioridad colectiva, especialmente en comunidades donde más del 35% de los hogares no cuenta con acceso a internet de calidad. Desde su diseño, contempla una sistematización rigurosa para que el dispositivo pedagógico pueda replicarse en otras escuelas de la provincia de Misiones y escalar a nivel regional en 2027», señalan desde la organización.