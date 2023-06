Raúl Legal, presidente de FEPAMA : “La foresto industria en Paraguay precisa de acciones públicas articuladas  y un marco estratégico para el desarrollo”

El presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), realizó la apertura de la IV Expo Madera 2023 con un mensaje en el que hizo hincapié en la necesidad de potenciar el sector con acciones públicas articuladas, “no duplicadas y burocráticas y costosas”. Además, se refirió a la visión del sector privado para construir liderazgo en la región y desarrollar la forestoindustria paraguaya.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Gentileza FEPAMA

PARAGUAY (25/6/2023).- El viernes 23 se habilitó oficialmente la IV Expo Madera Paraguay 2003, y la apertura oficial estuvo a cargo del presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Raúl Legal, quien en su mensaje hizo hincapié en la necesidad de potenciar el sector con acciones públicas articuladas, “no duplicadas, burocráticas y costosas”, como sucedería en la actualidad.

En una parte de su discurso indicó que el desafío para los industriales madereros debe ser “innovar o morir”, exportar y darle valor agregado a los productos para poder competir en el futuro con los principales rubros de nuestra economía: la ganadería y la agricultura.

“El sector da empleo a miles de compatriotas y puede dar mucho más empleos, especialmente en el campo, con un triple impacto: económico, social y ambiental. Además de generar más divisas al país, su mayor contribución al PIB, pero ello es con base en una política de Estado, definiendo el rumbo que se debe seguir tomando en consideración la cadena productiva del sector”, expresó en su discurso.

Consideró que en primer lugar, “se debe reconocer al Sector Foresto Industrial con su enorme potencial en Paraguay, hoy el Sector es un olvidado de lujo, perdiendo oportunidades, mientras otros países de la región que hacen bien sus tareas, están aprovechando y logrando resultados sorprendentes”, dijo.

En esta línea, ejemplificó con el caso de Chile que exporta productos forestales por más de USD 6.700 Millones (más de lo exporta la agricultura y ganadería paraguaya) en la actualidad, Uruguay por más de USD 2.446 Millones y Ecuador por más de USD 651 Millones, este último país, tenía trayectoria forestal, sino recién con el Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) quien establece como programa de Gobierno y Política de Estado al Sector Forestal y los resultados están a la vista.

“El Ecuador, en los años 90, tenía los mismos vicios que el Paraguay, hasta hoy lo tiene: Falta de Política de Estado para el Sector; Guías Forestales que se negocia en el mercado negro. Hay puestos de control en las rutas, pero poco control en los bosques; Cualquier autoridad, sin la competencia, paraba camiones con madera en la carretera y exigía regalías. Hasta la autoridad eclesiástica hacía lo mismo; Políticos sin el conocimiento de las Leyes que regulan las actividades del Sector, intervienen los camiones con Materia Prima de Madera, esto a su vez alientan a pobladores y a estudiantes en total desconocimiento de las leyes a intervenir, supuestamente en defensa del Medio Ambiente, entre otros”.

Legal consideró que “el que trabaja con la madera, sabe de estas dificultades e injusticias. Pero a pesar de las dificultades sigue trabajando con la madera, porque considera a la madera como su esencia, sus ancestros trabajaban con la madera y la tradición se transmite de generación a generación”, planteó.

Admitió el empresario en su discurso que “en Paraguay aún no estamos haciendo bien las cosas y la exportación correspondiente al año 2022 apenas alcanza los USD 110 Millones, en este punto percibo dos sensaciones: por un lado, me da vergüenza contarlo y, por otro lado, me complace contar este logro, a pesar de no tener las condiciones peí lograrlo, finalmente significa talento y valentía del maderero paraguayo”, sostuvo el dirigente gremial.

La visión de FEPAMA para potencial el sector forestal de Paraguay

– La definición de un marco estratégico para el desarrollo, es clave.

– A más de la definición del marco estratégico, se necesita que los conductores de la Administración Pública, den su apoyo en carácter de prioridad en la ejecución de las acciones que conduzcan a un verdadero desarrollo Forestal Sostenible.

– Que la financiación al Sector Foresto Industrial sea a tasas de interés de desarrollo, no como ahora a tasas comerciales. El Sector Forestal requiere de tratamiento especial de acuerdo a la naturaleza del negocio forestal. El Sector Forestal no requiere de Subsidio, sino tasas de desarrollo que no supere 4 o 5% anual, en Guaraníes y que parte del costo del dinero asuma el estado como una inversión a futuro, que lo va a recuperar con creces con los tributos que va a generar con seguridad las inversiones forestales. También los plazos y periodos de gracia, deben ser acorde a la naturaleza del negocio forestal.

– También se requiere de incentivos fiscales, para el desarrollo del Sector Forestal.

– Las inversiones foresto industriales deberían considerarse para los incentivos que establece la Ley 60/90.

– La Administración del Ente Competente debe estar a cargo de un Profesional con amplia experiencia en el Sector, con solvencia, profesionalismo y por sobre todo con una Visión clara del Potencial del Sector Forestal y con foco productivo.

– Se debe potenciar el desarrollo atreves de las Industrias, que es el verdadero motor que mueve la Economía y Comercio, el final feliz de todo proceso.

“No podemos seguir improvisando, con experimentos fallidos, con medidas parches, sin sentido”, dijo Legal en la apertura de la Expo Madera. “Tenemos la necesidad de avanzar en un fuerte liderazgo en el Sector Forestal, tanto del Sector Público como Privado. Necesitamos de Acciones públicas articuladas, no duplicadas, burocráticas y costosas. Como industrial maderero, en lo personal espero que esta Expo Madera sea la bisagra de un antes y un después para el Sector Foresto Industrial Paraguayo”, concluyó el empresario.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, entre otras autoridades e invitados especiales.