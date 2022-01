Las PyMEs madereras de Misiones y Corrientes se unen ante la preocupación por el abastecimiento futuro de la materia prima, competitividad industrial y mejora de la logística

La exportación de rollos sin procesamiento, la situación de los incendios forestales y la radicación de mega industrias de base forestal relacionado al abastecimiento de la materia prima ocuparon gran parte de la agenda de temas que analizaron en una reunión realizada en Colonia Liebig, Corrientes. Empresarios industriales de la AMAC, AIMAST (Santo Tomé), Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig y APICOFOM plantearon sus visiones respecto al desarrollo de la región y las realidades que enfrentan en la actualidad. “Necesitamos inversiones y mega industrias, pero en el marco de un proceso con ciertos parámetros”, plantearon. “Ningún país descuida a su industria y, más aún, con el potencial que tenemos para el desarrollo local”, remarcaron.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES Y MISIONES (14/1/2022).- El encuentro contó con la presencia de alrededor de 20 empresarios de diversos rubros de la cadena foresto industrial, y el acompañamiento vía zoom de otros 15 representantes. Se desarrolló este jueves en el salón de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, Corrientes.

El abastecimiento de materia prima, la exportación de rollos sin procesamiento, la situación de los incendios forestales y la radicación de mega industrias de base forestal; ocuparon gran parte de la agenda, informaron desde la APICOFOM a través de sus redes sociales.

También se debatieron otras necesidades puntuales como fortalecer la presencia del sector ante organismos nacionales y provinciales, mejorar la logística y el mantenimiento de los caminos, y obtener financiamiento razonable para que las empresas puedan adquirir nuevas tecnologías y mejorar su competitividad.

Al inicio de la reunión, el presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, explicó que el objetivo de este primer encuentro es “pensar en el futuro del sector, abordando los temas principales para consensuar posiciones y llevar adelante políticas favorables”, y adelantó que la idea “es hacer nuevas reuniones en diferentes puntos de ambas provincias, para generar propuestas y llevarlas a los ámbitos de decisión de cada caso”.

Más allá de la actividad estable y sostenida, la actualidad de la cadena foresto-industrial es compleja, por varios frentes que deben gestionar los empresarios de la región, sin embargo decidieron reunirse y establecer estrategias conjuntas de cara al futuro de las PyMEs del sector.

“Además de los incendios forestales, por otro lado estamos atravesando en las últimas semanas mayores casos positivos de COVID-19 en el personal de la industria. Se nota un 30% más de contagios que en la etapa anterior. Esto repercute en la organización y en los costos de las industrias”, explicó Fachinello en diálogo con ArgentinaForestal.com tras la reunión en Liebig.

Mercedes Omeñuka, presidente de la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC), afirmó luego que “esto recién comienza, y creo que es bueno que como sector nos unamos para llevar adelante este proceso de reinvención, de transformación, para pensar si seguimos invirtiendo en nuestras industrias y en forestaciones, como proponen desde Nación, o cuáles son las mejores ideas que surjan del aporte de todos nosotros”.

Distintas visiones sobre el desarrollo sectorial de la región: “Falta información”

El empresario Ricardo García (de APICOFOM) indicó que “hay representación de muchas localidades y varias asociaciones con el objetivo de leer la realidad general del sector, viendo el desarrollo de las actuales condiciones, que podemos considerar desfavorables, y la instalación de mega empresas que puede complicar el abastecimiento de materia prima”, advirtió.

Seguido, agregó que “como sector no somos consultados sobre los proyectos y las políticas sectoriales, y somos dependientes de las pocas forestaciones disponibles. La idea es volcar nuestras miradas y ver qué podemos hacer en conjunto, teniendo en cuenta que tenemos cierta llegada a los organismos nacionales y provinciales. Si bien desde la política hay un panorama optimista, nosotros debemos ver qué nos pasa en realidad, saber por qué nos faltan camiones para logística y porqué mientras algunos dicen ‘forestaciones sobran y faltan inversiones en industrias’ otros afirman que ‘faltan máquinas para forestar’ o directamente nos mandan a forestar. Falta información para tomar decisiones, eso es seguro”.

En el tramo final de su intervención, García contó que “cuando tuvimos una reunión con el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Daniel Maradei, nos presentó un estudio satelital que daba información acerca de que hay mucha madera, pero esa no es información realista porque hay tierras forestadas a las que no se puede acceder, por ejemplo, así que esos estudios no son tan claros para mostrar la realidad”.

Al respecto de la información, Fachinello indicó que desde las cámaras empresaria están trabajando en generar una fuente propia y actualizada de datos respecto a la evolución de consumo, ventas, empleo, disponibilidad de rollos (según calidad y destino). “Siempre se dice que madera hay, pero la realidad que vivimos los industriales de Misiones y Corrientes dice otra cosa respecto a su disponibilidad. Un ejemplo, de 4.500 hectáreas mapeadas oficialmente como “disponible” resultaron ser forestaciones resinadas. Esto implica que pierde calidad de rollos. Otras no tienen los tratamientos silviculturales (poda y raleo), por ello es importan contar con datos reales, con información precisa. Ese es un déficit que tenemos como PyMEs y por ello vamos a trabajar en encuestas y relevamientos propios con nuestros socios, para poder aportar a los organismos oficiales tanto de Misiones como de Corrientes. Estamos movilizándonos para unirnos, establecer estrategias y mirar al futuro”, dijo el presidente de APICOFOM.

El potencial de la industria forestal para el desarrollo local está “sobre diagnosticado” desde hace décadas con varios estudios y documentos, pero en la cadena de valor hay muchos eslabones, de los cuales son emprendedores que frente a la economía argentina requieren del apoyo del Estado con políticas claras para desarrollarse y crecer.

“En generación de empleo tenemos mucho más impacto que un mega proyecto que tienen nuevas tecnologías, están automatizados y producen a escala. No requieren de tanta mano de obra. Este es un valor de las PyMEs, y sin embargo aun no supimos como sector darlo a conocer a la comunidad. Otro de los desafíos que desde las cuatro cámaras nos propusimos trabajar para dar mayor visibilidad a lo que somos, lo que producimos y exportamos, y cómo lo hacemos”; dijo Fachinello.

En el encuentro quedó expuesto que comparten problemáticas en común y la necesidad de encontrar soluciones para el sector foresto-industrial que aún no tuvieron escucha en sus planteos en ningún ámbito provincial ni nacional.. “Hay apoyo desde los gobiernos, pero hay temas pendientes que tenemos que revisar”, dijo Fachinello.

Entre industriales madereros de Misiones, Corrientes y Entre Ríos se proponen generar información para ayudar a esclarecer el escenario y tomar decisiones más acertadas.

PyMEs correntinas con dificultades de acceso a la materia prima

A su turno, el vicepresidente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, Orlando Stvass, manifestó que “nosotros también vivimos lo que se cuenta aquí y creo que en todos los rubros pasa algo similar. Poner límites a las megaindustrias (para garantizar la provisión de materia prima de calidad para las industrias de menor escala) es políticamente muy difícil porque el país necesita inversiones y producción, así que el tema es hacernos fuertes y promover una legislación que permita que el sol salga para todos”.

Añadió también que “tenemos que acceder a tecnologías que nos permitan ser competitivos en el mundo, teniendo en cuenta la ventaja comparativa que representa el rápido crecimiento de nuestras plantaciones, y para eso necesitamos créditos. Pero para lograrlo -señaló- hace falta una alianza estratégica entre Misiones y Corrientes, porque todos queremos producir y no podemos tomar como ejemplo lo que pasa con el tema de la yerba mate y el conflicto entre ambas provincias”.

Finalmente, Raúl Falero, de la Asociación Industriales de Madera y Afines de Santo Tomé (AIMAST), precisó que “creo que hay llegada a los gobiernos, con el provincial podrías decirles que de manera casi personal tanto con el gobernador de Corrientes como con sus ministros, y es una gran fortaleza tener ese diálogo y de esa manera podemos hacer llegar nuestra preocupación. Considero además que si bien la mega empresa se va a instalar seguro, deberíamos trabajar para que si se radica otra sea bajo ciertos parámetros”.

Sigue el debate por la falta de materia prima disponible

En la reunión quedó expuesto que sigue la preocupación por la “falta” de materia prima disponible en el mercado, aunque no se habló del tema precios que pagan por la materia prima de los productores, ya que es lo dinamiza la libre oferta y demanda en Corrientes, mientras que en Misiones se estableció la regulación de precios mínimos por tonelada de pino, eucaliptos y araucarias a través del Instituto Forestal Provincial.

“No se abordó este tema puntual porque tendremos una próxima reunión con dueños de forestaciones y contratistas de servicios forestales. El tema de los precios sabemos que es oferta y demanda, pero no se pagaría mucho más por la exportación de rollos de madera de lo que paga la industria local. Aún no tenemos información clara tampoco sobre a dónde se exporta porque la carga sale desde los puertos entrerrianos a Uruguay. Hemos pedido información por diferentes vías, pero aún nadie nos dio respuesta. De igual forma, este es un tema que queremos abordar de manera estructural para encontrar respuestas para los problemas que afectan a las PyMEs. Por ello, una de las próximas reuniones de las cámaras será con las contratistas de servicios forestales y transportistas de la región. También haremos reuniones con los dueños de las plantaciones”, explicó Fachinello en la entrevista con este medio,

Acerca del tema de las forestaciones, Raúl Falero sostuvo que “deberíamos contar con la información puntual sobre las forestaciones disponibles, ese es un tema muy importante porque ya hemos sufrido la falta de materia prima, y si bien es cierto que a nivel global ninguna industria se desarrolla sin cierto porcentaje de materia prima propia, lo cierto es que acá algunos forestadores chicos dicen que no van a plantar porque no tienen a quien venderle. El problema pasa porque tenemos problemas de servicios forestales y no tenemos crédito para adquirir maquinarias”.

Concluyó su perspectiva asegurando que “ningún país del mundo desprotege sus industrias, mucho menos las incipientes, y ante ese panorama debemos mostrar nuestro potencial”.

Planificar para la integración de las PyMEs

Por su parte, al ser consultado Fachinello sobre cuál sería el impacto del nuevo proyecto industrial que el gobierno de Corrientes presentó como el más grande de la Argentina al iniciar de las obras, respondió que “se instalará un nuevo mega aserrradero y no hay información pública entre los industriales locales al respecto de cuál será su impacto en el mercado, cuando se trata de una instalación que generará un gran movimiento que nos involucrará a todos los pequeños y medianos de la zona. Entendemos que se necesitan más inversiones y apoyamos estas iniciativas, pero nos preocupa que el apoyo sea parejo para todos, y la información compartida. Por ejemplo, quiénes abastecerán de chip a ese mega aserradero no sabemos. Y también ya está operando la planta de FRESA (Pomera) y entrará otra en funcionamiento de la misma compañía. Son cuestiones de abastecimiento de materia prima que tenemos que planificar, y como dirigentes del sector cuidamos el desarrollo sostenibles de las PyMEs, cuidamos que este crecimiento sean integrados los chicos”, concluyó el misionero.

El próximo encuentro de las cámaras será más reducido y focalizado a las contratistas de servicios forestales y transporte forestal.