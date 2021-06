Acuerdo salarial para trabajadores de la industria de la madera cerró con un aumento del  44% anual

El incremento rige de Junio 2021 a Mayo 2022, en diferentes tramos con pagos no remunerativo y remunerativos. EL secretario general del SOIME, Domingo Paiva, indicó que el poder adquisitivo del trabajador está “muy golpeado por la inflación y altos costos de servicios, pero el acuerdo logrado es uno de los más altos comparados con otros gremios y actividades”. El dirigente se mostró cauto con la actualización salarial obtenido ya que “se atraviesa un buen momento de la actividad pero, la realidad, es que las mejoras para los operarios aún no son suficientes. El gran problema es llegar a cubrir la canasta familiar”, dijo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (17/6/2021).- El sector de la industria maderera tiene registrado en el ámbito del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Misiones (SOIM) cerca de 7 mil trabajadores que se verán beneficiados con el nuevo acuerdo de actualización salarial logrado en paritarias entre USIMRA (Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina) y FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines).

A fines de mayo firmaron un acuerdo de recomposición salarial con un 44% anual de incremento que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. “El porcentaje de aumento logrado en forma global es bueno, teniendo en cuenta de que manera transcurre la inflación mensual en el país. Nosotros siempre estuvimos con problemas de cubrir la canasta familiar, eso es lo que más preocupa. De igual forma, fue un buen acuerdo el logrado. Y tenemos la clausula de revisión que esperamos en noviembre reabrir las negociaciones para analizar si fue bueno o no este acuerdo. En general, al trabajador no le conforma, porque ante la realidad de los costos de servicios e inflación, siempre sus necesidades básicas quedan por debajo de lo que realmente necesita”; explicó Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la industria de la Madera de la zona norte, en una entrevista con ArgentinaForestal.com .

El beneficio del incremento salarial se abonará por escala, para el período Junio-Julio un 9%, Agosto-Septiembre un 9%; para el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre un 8%; y de enero a mayo de 2022 un 6%.

Un semestre estable

En cuanto al balance del primer semestre del año, Paiva resumió con un balance positivo para la actividad. “Pese a la economía argentina y la pandemia, la industria de la madera está trabajando muy bien, incrementó el número de empleo registrado, mantuvo los turnos de producción o agregó turnos. Y el acuerdo salarial cerrado es casi un 50% de mejora en el año, estamos por encima de varios gremios, no es algo menor en comparación a otras actividades”, dijo el gremialista.

Pero, mirando el “vaso medio vacío”, dijo que aún no se logra una mejora en la calidad de vida del trabajador maderero. “El poder adquisitivo del operario siempre está por debajo de la línea, y la calidad de vida no mejora. No es fácil la situación para la familiar maderera. Lamentablemente aún vemos recibos de sueldo por 30 mil pesos de operarios que trabajan de lunes a viernes, cuando no puede cobrar un salario por debajo de 45 mil pesos para no estar bajo la línea de pobreza”, planteó Paiva.

Las negociaciones salariales en paritarias con los empresarios de la industria son difíciles. “Aún no logramos que el empresario entienda la realidad del trabajador, les cuesta mucho otorgar un aumento. Nunca llega una propuesta de parte de ellos ajustada a la realidad, siempre hay que pelear la mejora salarial, hay que decirles cuánto y cómo deben pagar, siendo que en el último año están atravesando un buen momento de ventas y actividad, a pesar de la pandemia”, comentó el gremialista.

La industria de la madera es uno de los sectores que sostuvo el empleo y se mantuvo como actividad esencial en la pandemia. “Siempre somos agradecidos por sostener el empleo, pero falta esa puntada final de responsabilidad social con el trabajador, de reconocerles sus beneficios, o incentivos por productividad o especialización dentro de la empresa. Hay muy pocas empresas que lo hacen, pero en general no hay ningún criterio para el empleado que cumple y se supera diariamente en una fábrica”, planteó Paiva.

En este sentido, dijo que aún hay un 30% del total de las PyMEs en actividad con afiliados al SOIME que “regatea” al trabajador sus beneficios. “Hay industriales maderero que son mezquinos, que les restan los adicionales que le corresponde por cada año de antigüedad (1% por año) o el 22% que corresponde por Presentismo. Ese trabajador que se esfuerza para no falta, porque necesita ese ingreso, el empleador no le quiere reconocer, y bajo cualquier pretexto se lo quita. Es un beneficio legítimo, pero manipulan los recibos de sueldo. Todas esas quejas siguen llegando al gremio, no formales, porque tendrían represalias en su empresa y temen perder su empleo. Pero estas son prácticas que siguen sucediendo en la actividad maderera”, aseveró Paiva.

Protocolos vigentes y vacunación

Otro aspecto que valoró el gremialista fue que a pesar de la pandemia por COVID-19, los operarios de la industria de la madera cuidaron su trabajo y realizaron todas las capacitaciones propuestas para manejarse bajo el protocolo sanitario vigente por la seguridad laboral .

Se presentaron algunas limitaciones, ya que todos los tramites deben realizarse en forma online y hay muchos operarios de la industria forestal que aun no manejan la tecnología, o no disponen de internet en sus casas o en su teléfono celular para gestionar como se les requiere en épocas de pandemia. “Es una manera de frenar los reclamos, hay muchos trabajadores que no tienen dinero para tener ese servicio de internet, y a veces se acercan al gremio para pedir asesoramiento, o desisten directamente de los reclamos. La gestión presencial está limitada por el protocolo, así que van llevando la situación como pueden”, relató Paiva.

Ante la consulta del número estimado de empleados de la industria de la madera que se hayan contagiados con COVID-19 en el último año, admitió que “no llevamos una estadística, pero estamos comunicados constantemente, sabemos cuando se presenta un caso positivo y se informa inmediatamente a las autoridades de Salud Pública de la zona y se procede al protocolo de aislamiento. Ahora tenemos varios casos, hay más que hace unos meses atrás, esa es la realidad”, sostuvo el dirigente del SOIM.

A la fecha, falleció un trabajador de 65 años. “Hemos perdido a un compañero consecuencia del COVID-19. Parecía que se recuperó, pero el virus dejó secuelas y a los pocos días de recuperarse de coronavirus falleció por otra complicación. Es preocupante, cada caso es diferente. Por suerte, y es para destacar la respuesta del Ministerio de Salud Pública de Misiones en la zona norte donde ya comenzaron con la vacunación de población de riesgo en las empresas forestales. Esta semana vacunaron en Forestal Eldorado y Laharrague-Chodorgue”, concluyó.

