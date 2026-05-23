Posadas será sede de un seminario internacional sobre gobernanza hídrica y los desafíos jurídicos frente al cambio climático

El encuentro reunirá este martes 26 de mayo, en la Universidad Gastón Dachary, a destacados especialistas de Argentina y España. La conferencia central estará a cargo de Antonio Embid Irujo, referente iberoamericano en derecho de aguas, y se abordará de forma prioritaria la protección estratégica del Acuífero Guaraní. La jornada será de 16:00 a 19:15 horas, en el marco del Seminario Internacional «Agua, Vida y Futuro: Perspectivas Jurídicas, Ambientales y Culturales Frente al Cambio Climático».

POSADAS (23/5/2026).- La gestión sostenible del agua frente a los extremos climáticos globales volverá a concentrar el debate académico y técnico en la región. Este martes 26 de mayo, de 16:00 a 19:15 horas, se llevará a cabo el Seminario Internacional «Agua, Vida y Futuro: Perspectivas Jurídicas, Ambientales y Culturales Frente al Cambio Climático».

El encuentro tendrá lugar en la sede central de la Universidad Gastón Dachary (UGD) en Posadas, bajo una modalidad híbrida que permitirá la participación tanto presencial como virtual, con inscripción previa.

Esta edición funciona como la continuidad directa del foro transfronterizo desarrollado en 2025, el cual estuvo centrado en la gestión hídrica trinacional en la Triple Frontera. En esta oportunidad, la organización desplaza el foco hacia el cambio climático como el condicionante estructural de la gobernanza del recurso.

Además, se incorporarán líneas de análisis urgentes para el sector público y privado: el derecho humano al acceso al agua, la justicia ambiental y el blindaje científico-técnico del patrimonio natural de Misiones, con especial énfasis en el monitoreo del Acuífero Guaraní.

Un panel de prestigio internacional y rigor técnico

La conferencia magistral del seminario estará a cargo del Dr. Antonio Embid Irujo, catedrático de la Universidad de Zaragoza (España) y uno de los máximos referentes iberoamericanos en derecho de aguas y planificación hidrológica. Su exposición abordará los desafíos regulatorios e institucionales que imponen las sequías y las demandas de la transición energética, así como el avance de la litigación climática como herramienta para auditar e incidir en las políticas públicas globales.

El programa temático se estructuró a partir de cuatro ejes específicos:

Fortalezas de la Gestión Hídrica Provincial (16:20 hs): Científicas del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) expondrán sobre la conservación de las cuencas locales. Disertarán la Dra. María Emilia Coni Ceballos (especialista en ciencia política y gobernanza hídrica) y la Lic. Cecilia Evelyn Miranda (Directora de Investigación del IMiBio y especialista en limnología), quienes analizarán el marco regulatorio para la protección ambiental del Acuífero Guaraní.

Agua, Cultura y Responsabilidad Colectiva (16:40 hs): El Dr. Pablo Ramón Lucatelli, especialista en gobierno de las aguas por la Universidad Complutense de Madrid, abordará el concepto del agua como bien común y la necesidad de estructurar una cultura hídrica basada en la planificación territorial.

Derecho Humano al Agua y Justicia Ambiental (17:00 hs): La perspectiva judicial estará a cargo del Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, quien analizará el rol de las magistraturas en la tutela de los derechos colectivos y ambientales vinculados a la salud pública y la dignidad humana.

17:45 hs. CAMBIO CLIMÁTICO Y GOBERNANZA DEL AGUA

Una mirada jurídica sobre el cambio climático, sus impactos globales y los principales desafíos regulatorios, institucionales y judiciales que plantea, incluyendo su vínculo con la producción energética, las emisiones y el creciente impacto de la litigación climática en las políticas públicas y en las decisiones judiciales, estará a cargo de la conferencia magistral del Dr. Antonio Embid Irujo. Catedrático de la Universidad de Zaragoza, referente iberoamericano en derecho de aguas, gestión hídrica y derecho ambiental. Su trayectoria académica y legislativa aborda la planificación hidrológica, la gobernanza del agua, la protección ambiental y los desafíos jurídicos del cambio climático.

El jurista español, especializado en Derecho Administrativo, de Aguas y Ambiental, recibió en 2008 el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo, durante un acto que tuvo lugar en la Facultad de Derecho.

Desde 2006, Embid es miembro del Comité de Derecho y Jurisprudencia de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora de España.Ha publicado como autor 13 libros, entre los que cabe destacar “La planificación hidrológica: Régimen jurídico” y “La enseñanza en España en el umbral del Siglo XXI”. Además, siete compilaciones legislativas y cinco libros en colaboración. Tiene más de 120 artículos publicados, comentarios jurisprudenciales y dictámenes de órganos consultivos, diez prólogos y más de 15 recensiones a libros.

Entre otros cargos, se ha desempeñado como presidente de las Cortes de Aragón en su primera Legislatura (1983-1987). Es miembro de organizaciones internacionales entre las que destacan a European Association for Education Law and Policy, el Foro del Agua, la International Water Resources Association (IWRA) y la Asociación Internacional del Derecho del Agua (AIDA).

También recibió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio que, en atención a sus méritos, le otorgó el Consejo de Ministros de España.

Moderación especializada con enfoque territorial

El cierre del seminario contempla un panel de debate abierto para el intercambio de consultas entre los disertantes, investigadores y profesionales del sector foresto-industrial y ambiental de la provincia.

La moderación del encuentro estará respaldada por técnicos de amplia trayectoria en el ámbito de las economías regionales y la conservación: el Ing. Forestal Juan Pablo Cinto, especialista en restauración ecológica y gobernanza de bosques nativos; y Romario Dohmann, referente en cambio climático, subsecretario de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar e integrante de la Red Misionera de Agua para el Desarrollo Rural.

La participación es abierta a profesionales del derecho, la ingeniería, las ciencias ambientales, estudiantes y tomadores de decisión pública interesados en la resiliencia de los recursos hídricos locales.

Detalles del Evento:

Fecha: Martes 26 de mayo de 2026

Horario: 16:00 a 19:15 hs

Lugar: Sede Central – Universidad Gastón Dachary, Posadas, Misiones.

Modalidad: Presencial y Virtual.