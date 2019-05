Nueva etapa para el sistema de promoción forestal al 2030: Agricultura convocó a una reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, convocó para el próximo 11 de junio próximo, a los representantes forestales de todo el país para retomar las reuniones de Comisión Asesora, ámbito institucional que por ley se estableció como espacio sectorial para analizar y debatir la instrumentación de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487). La reunión se realizará a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE , Av. Belgrano 456, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

BUENOS AIRES (29/5/2019).- En enero se publicó en el Boletín Oficial la vigencia de la Ley Nac. N° 27.487, que prorroga el régimen de promoción de inversiones forestales y ampliación de bosques, y sus modificaciones relacionadas con el Apoyo Económico no Reintegrable de la Ley 25.080 (Ley de Inversiones de Bosques Cultivados).

Tras un año de discusión para lograr la aprobación de la nueva ley en el Congreso Nacional en diciembre de 2018, por 10 años más, el país tiene metas propuestas de incrementar de 1,3 a 2 millones de hectáreas forestadas, generar desarrollo sostenible y contribuir con los compromisos de Cambio Climático asumidos en el Acuerdo de París. Actualmente, se estima que el 95% de la foresto-industria se provee de bosques implantados (restando presión sobre los bosques nativos), con un amplio espectro de productos y subproductos derivados.

La demora millonaria en el pago pendiente de planes forestales, la instrumentación y aprobación del Decreto Reglamentario correspondiente a la prórroga de la Ley 25.080, la tramitación de la adhesión de las provincias al régimen, la información sobre avances de la operatoria para la ejecución de los fondos del ejercicio 2019, el destino de los fondos del nuevo Seguro Verde para la operatoria, y cómo se trabajará desde la Nación con las Provincias para recuperar la confianza necesaria de los productores por la actividad, serán algunos de los temas que posiblemente se debatirán en la reunión convocada, y reclamada en particular, desde Misiones.

Por otra parte, será el primer encuentro tras los cuestionamientos a Nicolás Laharrague, a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, que fue motivo de controversias por los cuestionamientos que desde sectores de la prensa y políticos cada tanto reavivan por pertenecer -antes de asumir en la función pública- a una empresa familiar vinculada a los negocios de la actividad y frente a “conflictos de intereses”, a pesar de haberse ajustado en sus casi dos años de gestión a los requerimientos establecidos y tal como indica la Ley de Ética Pública N° 25.188.

La nueva reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080, convocada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, se realizará el martes 11 de junio del corriente año, y está dirigida a los representantes forestales de todo el país que integran este espacio que permitirá acercar información actualizada, analizar y debatir el escenario de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487). La reunión se realizará a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE , Av. Belgrano 456, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Información del fondo de Seguro Verde

El Fondo de Seguro Verde es un nuevo instrumento de financiamiento para consolidar los objetivos de la normativa. Se trata de un acuerdo voluntario que se llevó adelante entre las Secretarías de Gobierno de Agroindustria, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Superintendencia de Seguros de la Nación y un grupo de compañías de seguro. A través del convenio, las compañías de seguro aportan voluntariamente el 1% del valor de las pólizas de vehículos, alineándose al objetivo sectorial del país a lograr a través de la actividad forestal mitigar los efectos del cambio climático y al mismo tiempo, lograr inversiones y generación empleo en la foresto-industria.

La madera proveniente de plantaciones forestales es un recurso de creciente demanda en el mundo ante la importancia de reducir el uso de las provenientes de bosques nativos y utilizar productos renovables, reciclables y con efecto de reducción de la huella de carbono de la economía. Esta cadena productiva puede aportar en sectores clave como en energías renovables, en la construcción con madera, y la celulosa y el papel, entre otros.

¿Cómo es el instrumento administrativo para recibir los fondos desde las compañías de seguro, de manera que Agricultura pueda destinar el Fondo de Seguro Verde a la operatoria?¿Cuánto recibirán los forestadores de este fondo en el primer semestre del año o en 2019?¿A quiénes pagaron y cuánto se otorgó a cada provincia forestal del país? Serán aspectos que podrán analizarse y solicitar información en la reunión de Comisión Asesora.

El reclamo desde Misiones

Desde la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), el ingeniero forestal Jorge Pujato –reconocido en el sector como uno de los más críticos en defensa del sistema de promoción para los pequeños productores y viveristas en la región- se refirió semanas atrás a las dificultades que presenta en la actualidad la operatoria de la Ley 25.080 . “Para generar un espacio de transparencia, hay que retomar las reuniones de Comisión Nacional Asesora que establece el régimen para poder reunir a todos los actores, empresarios, productores, profesionales y provincias, de manera que puedan informar sobre el sistema de promoción. La información (del pago de planes) no es clara”, dijo en una entrevista con ArgentinaForestal.com el profesional.

Por otra parte, desde el gobierno de Misiones estiman que la deuda de planes forestales pendientes de pagos de la Nación alcanza los $350 millones. El subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, explicó que elevó un pedido de informe por nota a la Dirección Nacional Foresto-industrial de Agricultura en marzo, solicitando información por 1.943 expedientes de productores misioneros, que fueron enviados desde 2013 a la fecha ante el organismo nacional desde la administración provincial. “Algunos fueron pagados, otros no, pero fueron aprobados en inspecciones, por lo tanto deberían haberse pagado. Aún no sabemos el estado de esos planes forestales, a pesar de las notas que hemos elevado al organismo pidiendo información. Para el gobierno de Misiones, al sector forestal se le adeuda 350 millones de pesos en planes, según se establece en la operatoria de la 25.080 vigente”, ratificó la cifra el funcionario.

En 2018, la Nación destinó a Misiones fondos para el pago de planes forestales por 61.777.991 pesos, correspondientes a 430 expedientes, que beneficiaron a 400 productores misioneros por una superficie total de 16.830 hectáreas.

En tanto, en lo que va de enero a marzo de 2019, ingresaron de Nación tan solo 6.814.845 pesos, correspondientes a 46 expedientes, que beneficiaron a 40 productores misioneros por una superficie total de 4645 hectáreas, según información oficial de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones.

En esa línea, el ingeniero Gauto consideró que se debe admitir que hay dificultades en la gestión nacional forestal en la información que brinda respecto a la operatoria, el estado de avance de los expedientes, y más allá de lo que publique en la página web de la DNFI respecto a las resoluciones de pagos. “El forestador no sabe en qué estado esta su plan cuando se eleva a la Nación, ni cuándo va a cobrar. Sumado a ello, hemos recibido comunicaciones oficiales de Agricultura de envíos de fondos que no llegan. A fines de diciembre nos comunicaron que llegarían a Misiones 33 millones de pesos, pero a la fecha no llegamos a recibir 7 millones de pesos. No sabemos a dónde está llegando el dinero, o de qué manera están destinando a las provincias los fondos forestales. La herramienta del Fondo del Seguro Verde es auspiciosa, pero siguen diciendo que llegarán partidas millonarias que no llegan. No es clara la información de cómo llegará al productor el dinero de la promoción. En esta situación nos encontramos hoy, y son todas estas cuestiones las que estamos reclamando a la Nación”, remarcó el funcionario.

