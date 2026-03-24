Empresarios del sector foresto-industrial y el Gobierno provincial avanzaron en una agenda conjunta centrada en logística, infraestructura, energía y financiamiento. Directivos de las principales empresas forestales del norte correntino como Acon Timber, Fuentes Renovables de Energía (Fresa), Ceibo Bravo, Forestal Bosques del Plata, Forestal Las Marías Forestal Argentina, ASECOR, Maderas Don José y Forestal Martinica, acordaron sostener una agenda de trabajo permanente con la ministra de Industrias, Mariel Gabur.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: AFoA Corrientes

CORRIENTES (24/3/2026).- El sector foresto-industrial de Corrientes y el Gobierno provincial avanzan en una agenda estratégica orientada a mejorar la competitividad exportadora, con foco en la operatividad del Puerto de Ituzaingó, la actualización del marco normativo de cabotaje y el fortalecimiento de la infraestructura.

En ese contexto, socios de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) regional Corrientes mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Industria, Mariel Gabur, el pasado jueves 19 de marzo en Gobernador Virasoro.

El encuentro estuvo centrado en la búsqueda de soluciones productivas para el sector, con especial énfasis en logística, energía y financiamiento.

Durante la jornada, el coordinador de AFoA Corrientes y Misiones, Francisco Torres, remarcó que la agenda portuaria se consolidó como eje para apuntalar la competitividad del sector. En esa línea, uno de los anuncios más relevantes fue la inminente habilitación del Puerto de Ituzaingó.

Según detalló la ministra, la Provincia se encuentra en la etapa final de gestiones ante Nación y prevé su habilitación en un plazo de 45 días.

El esquema contempla que el propio Estado provincial asuma el rol de operador, con el objetivo de reducir costos logísticos y optimizar la salida de la producción correntina hacia los mercados internacionales.

Otro de los ejes centrales fue el debate sobre la futura ley de cabotaje —también denominada ley de bandera— que impulsa el Gobierno nacional. Desde el sector empresarial plantearon la necesidad de conocer el proyecto de manera anticipada para poder validarlo técnicamente.

Los empresarios nucleados en AFoA consideran que la participación del sector privado es fundamental para garantizar que la norma sea efectiva y responda a las necesidades reales del transporte fluvial.

Ante este planteo, la ministra Gabur se comprometió a facilitar una mesa de trabajo conjunta entre técnicos nacionales y especialistas del sector.

Torres subrayó que la habilitación del puerto está estrechamente vinculada a la sanción de una nueva ley de cabotaje o a un régimen de excepción para la marina mercante. “Es una herramienta vital para reducir costos logísticos”, afirmó, al destacar que permitiría incorporar barcazas de otros países a la operatoria del puerto.

En este sentido, consideró que la combinación de un marco normativo moderno y una operatoria eficiente será determinante para que las terminales fluviales resulten funcionales y competitivas, garantizando una salida ágil y económicamente viable para la producción forestal.

Infraestructura, energía y financiamiento en agenda

Durante la reunión, los empresarios también expusieron las dificultades vinculadas al estado de la red vial, tanto provincial como nacional, en particular la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14, cuyo deterioro impacta directamente en los costos logísticos del sector.

Asimismo, se abordaron problemáticas relacionadas con la calidad del servicio eléctrico y los costos fijos por potencia que enfrentan los aserraderos, un factor que incide en la competitividad industrial.

En materia de financiamiento, se propusieron modelos de crédito que utilicen el valor del

producto forestal como garantía. Al respecto, el Ministerio de Industria confirmó que existen

diálogos avanzados con el Banco Nación y el BICE para abrir líneas específicas.

Además, la ministra se puso a disposición para agilizar ante el ICAA las habilitaciones de bancos de áridos (extracción de piedra), esenciales para el mantenimiento de caminos internos y obras.

El encuentro contó con la participación del equipo técnico del Ministerio: Raúl Medina

(Promoción de Inversiones), Facundo Yatchecen (Planificación), Alejandro Minigosi (Director de Industria), y los directivos de las principales empresas forestales del norte correntino como: Acon Timber, Fuentes Renovables de Energía (Fresa), Ceibo Bravo, Forestal Bosques del Plata, Forestal Las Marías Forestal Argentina, ASECOR, Maderas Don José y Forestal Martinica.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener una agenda abierta para resolver cuellos de botella en el transporte ferroviario del Urquiza y la agilización de certificaciones ambientales ante el ICAA

Prioridades de la agenda empresaria

El encuentro contó con la participación de funcionarios del área industrial y representantes de las principales empresas forestales del norte correntino. Como conclusión, se acordó sostener una agenda de trabajo permanente para abordar otros desafíos estructurales, como la mejora del transporte ferroviario del Urquiza y la agilización de certificaciones ambientales.

De esta manera, el sector público y privado avanzan en una hoja de ruta común para fortalecer la competitividad de la foresto-industria y consolidar el perfil exportador de Corrientes.

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