Corrientes | Evalúan la posible instalación de un aserradero de gran escala de Central Puerto en el Parque Foresto-industrial Santa Rosa  

El proyecto industrial estaría en etapa de conversaciones, y podría superar los USD 40 millones. De concretarse, se posicionaría entre los mayores del país. La inversión aún no fue confirmada oficialmente por la empresa, aunque fue mencionado por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: con información del diario El Litoral

CORRIENTES (18/3/2026).- Un proyecto de inversión foresto-industrial de gran envergadura podría avanzar en la provincia de Corrientes, con la eventual instalación de un moderno aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa, en el marco de conversaciones entre el Gobierno provincial y la empresa de soluciones energéticas Central Puerto.

De acuerdo con información que circula en ámbitos oficiales y empresariales, la iniciativa se encontraría en una etapa preliminar, sin presentación formal confirmada por la compañía. No obstante, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, hizo referencia pública a la posibilidad de concretar una inversión de este tipo, destacando su impacto potencial en las economías regionales.

Según trascendió en medios provinciales, el proyecto podría implicar una inversión superior a los 40 millones de dólares y contemplar la construcción de un aserradero de gran escala dentro del parque industrial. De concretarse, la planta tendría una capacidad estimada en torno a las 450.000 toneladas anuales, lo que la ubicaría entre las principales del país.

Un proyecto en evaluación

Fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com indicaron que no existe hasta el momento un anuncio oficial por parte de Central Puerto, por lo que el desarrollo del proyecto en Santa Rosa se mantendría en fase de análisis y diálogo institucional, .

En este contexto, el propio Valdés habría señalado que la Provincia trabaja en generar condiciones para atraer inversiones industriales de gran escala que permitan agregar valor en origen a la producción forestal, uno de los ejes estratégicos de la política productiva correntina.

Central Puerto cuenta con un importante patrimonio de tierras y forestación en la región, estimado en más de 160.000 hectáreas brutas entre Corrientes y Entre Ríos, tras la adquisición de activos de empresas como Forestal Argentina SA y EVASA (Empresas Verdes Argentinas SA), entre otras.

De ese total, una proporción significativa estaría destinada a plantaciones de pino y eucalipto, mientras que también se incluyen superficies de conservación como bosques nativos, humedales y áreas de amortiguación. El 93% de las plantaciones se encuentran en Corrientes.

En línea con su estrategia de diversificación, la compañía analizaría integrar a este tipo de proyectos componentes de generación de energía a partir de biomasa forestal, aprovechando subproductos disponibles generados por la materia prima.

Marco de incentivos y competitividad

El eventual desarrollo del proyecto en Santa Rosa se enmarcaría en la legislación provincial vigente, que otorga beneficios fiscales y previsibilidad a largo plazo para inversiones industriales.

Asimismo, desde el Gobierno de Corrientes se impulsan gestiones para que iniciativas de este tipo puedan acceder a herramientas nacionales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que el montó mínimo actual es de 200 millones de dólares.

En ese sentido, el mandatario provincial planteó la necesidad de adecuar los requisitos de acceso al régimen, particularmente el piso mínimo de inversión, con el objetivo de facilitar su aplicación en sectores productivos del interior como el forestal.

De avanzar, la iniciativa podría generar un impacto significativo en la cadena de valor foresto-industrial, promoviendo la industrialización de la madera, la creación de empleo y la integración con PyMES proveedoras de bienes y servicios, dijo Valdés.

Además, se analiza la posibilidad de fortalecer la infraestructura logística del parque industrial, incluyendo herramientas que faciliten las exportaciones desde origen.

Mientras continúan las gestiones y evaluaciones, el proyecto se presenta como una oportunidad en análisis dentro de un contexto donde grandes actores del sector energético comienzan a explorar su inserción en la industria forestal argentina.

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