Misiones | Con nuevas autoridades de la Brigada Nacional NEA definieron acciones en red para prevención y combate de incendios en la provincia

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Misiones y la Brigada Nacional de Manejo del Fuego presentaron a sus nuevas autoridades en la región NEA, con base en Apostoles, Misiones, para definir estrategias y mejorar la respuesta ante incendios y otras emergencias.

Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (23/3/2026).- El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones avanzó en el fortalecimiento de las políticas de prevención y combate de incendios con la presentación de las nuevas autoridades de la Brigada Nacional de Manejo del Fuego para la región NEA, en el marco de un encuentro encabezado por el ministro, Martín Recamán.

La brigada, actualmente dependiente de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, formalizó su nueva conducción y delineó un plan de trabajo conjunto orientado a mejorar la capacidad operativa en el territorio.

El nuevo jefe de la brigada, Fernando González, junto al coordinador regional Daniel Blanco y la jefa administrativa Sonia Álvez, expusieron los principales lineamientos de gestión.

Entre los ejes centrales se destacan el fortalecimiento de la prevención y el combate de incendios forestales, así como la ampliación de la capacidad de respuesta ante otras emergencias, como inundaciones, tormentas y derrumbes.

En ese contexto, las autoridades pusieron a disposición los recursos humanos y el equipamiento disponible, con el objetivo de optimizar la articulación con los equipos provinciales y mejorar la eficiencia en situaciones críticas.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director de Manejo del Fuego, Luis Chemes; y representantes de la Brigada Provincial de Manejo del Fuego, consolidando un esquema de trabajo interinstitucional.

Esta articulación busca fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos en Misiones, una provincia especialmente vulnerable a incendios forestales y fenómenos climáticos, donde la coordinación entre Nación y Provincia resulta clave para la protección del ambiente y las comunidades.