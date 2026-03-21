Misiones | Tras una infracción ambiental, Grupo Arcor invierte en nueva infraestructura para mitigar impactos e inaugura nueva planta de contención de efluentes en Papel Misionero

La obra, supervisada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, incluye piletas de contención de efluentes con capacidad de 20.000 m³ y forma parte de un proceso de adecuación exigido tras detectar vertidos fuera de la normativa ambiental vigente en 2024.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (21/3/2026).- En el marco de un proceso de adecuación ambiental impulsado por controles del organismo de aplicación, el Grupo Arcor inauguró sus nuevas piletas de contención de efluentes en su planta industrial de Papel Misionero, ubicada en Puerto Leoni, Capioví, en Misiones.

La obra responde a requerimientos técnicos establecidos tras una infracción por contaminación detectada en 2024 por vertidos que superaban los niveles permitidos en el Río Paraná.

La inauguración de las obras fue encabezada por autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, quienes recorrieron las instalaciones junto a directivos de la empresa y jefes comunales de la zona.

Durante la visita, se verificó el funcionamiento del nuevo sistema, diseñado para prevenir contingencias y optimizar el tratamiento de efluentes industriales.

“Esta inauguración se da en el marco del Día Mundial del Agua, destacando la importancia de cuidar este recurso”, señaló el ministro de Ecología, Martín Recamán, quien destacó el valor de las acciones concretas en materia ambiental.

Una inversión derivada del control ambiental

La ejecución de la obra tiene su origen en una infracción ambiental detectada durante controles realizados en 2024, cuando se identificaron desajustes en el sistema de tratamiento de la planta y se verificó la contaminación al agua. A partir de esa situación que derivó en una multa millonaria, el organismo provincial estableció una serie de exigencias técnicas vinculadas auna adecuación integral de la infraestructura.

Desde el Ministerio señalaron que este tipo de intervenciones evidencian el rol del Estado no solo en la fiscalización, sino también en la promoción de mejoras estructurales dentro del sector productivo. “La intervención permite corregir incumplimientos e impulsar inversiones que fortalecen la gestión ambiental”, indicaron.

En esa línea, Recamán subrayó que el proceso surgió a partir de una demanda social y derivó en una agenda de trabajo conjunta con la empresa. “Es una acción concreta donde se avanza en materia ambiental para seguir produciendo, pero en un contexto de cuidado del ambiente”, afirmó.

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Infraestructura para prevención y tratamiento

El nuevo sistema cuenta con una capacidad total de aproximadamente 20.000 metros cúbicos, distribuidos en dos piletas de reservorio. Su función es captar, almacenar y regular el efluente interno antes de su ingreso al tratamiento biológico, considerado el núcleo del proceso de depuración.

El gerente de planta, Gabriel Bortolon, explicó que se trata de una inversión significativa orientada a mejorar la eficiencia del sistema y reforzar la prevención ante eventuales contingencias. “Reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente y nos permite trabajar con estándares más exigentes”, sostuvo.

Desde la empresa remarcaron que la incorporación de esta infraestructura forma parte de una estrategia integral para reducir el impacto ambiental de sus operaciones, mediante la mejora de procesos, la adopción de tecnología y la transparencia en la gestión.

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El caso refleja un modelo de articulación público-privada donde el control estatal y la inversión empresarial convergen en la mejora de estándares ambientales. La adecuación no solo permitió corregir una situación puntual, sino también avanzar en transformaciones estructurales dentro de la planta.

Este enfoque, basado en la prevención, el monitoreo continuo y la responsabilidad compartida, se consolida como un eje clave para compatibilizar desarrollo industrial y sostenibilidad en la provincia.

En paralelo a la inauguración, el Ministerio y la empresa realizaron una actividad en una institución educativa de Puerto Leoni, en el marco del Día Mundial del Agua. La jornada estuvo orientada a promover el uso responsable de los recursos hídricos y a fortalecer la educación ambiental como herramienta para la conservación.

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