Corrientes | Denuncian pago con vales, deudas salariales y trabajo no registrado en el aserradero familiar de la presidente de FAIMA y AMAC

Trabajadores que pidieron preservar su identidad relataron a medios locales una situación de precariedad laboral que se arrastraría desde octubre. Apuntan a atrasos en sueldos, falta de cobertura y pagos en negro. Se trata del aserradero ASECOR, cuya socia propietaria es la reconocida dirigente de la AMAC y FAIMA, Mercedes Omeñuka. La empresa no se pronunció oficialmente sobre la crisis que enfrenta con sus trabajadores.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (21/3/2026).- La crisis del sector foresto-industrial en Corrientes expone un nuevo foco de conflicto en un reconocido aserradero en la localidad de Gobernador Virasoro, ya que sus trabajadores denunciaron en varios medios locales y a través de redes sociales, una situación de precariedad laboral que incluiría pago con vales, deudas salariales y condiciones informales de contratación desde hace varios meses. “Hace meses que no vemos plata”, relataron algunos empleados al sitio de FM SOL 98.9.

Los testimonios, brindados bajo reserva de identidad por temor a represalias, describen un escenario que se habría iniciado en octubre del año pasado. “Estamos cobrando con vales, nos adeudan sueldos, aguinaldo y hay horas que se pagan en negro”, señalaron operarios en contacto con radios locales.

Según los relatos, los vales serían utilizados como forma de pago parcial ante la falta de efectivo, lo que limita su uso a la compra de mercadería y deja sin cobertura otros gastos básicos como alquiler, servicios o transporte. “Hace meses que no vemos plata. Esto alcanza para comer, pero no para vivir”, expresó uno de los trabajadores.

Atrasos, informalidad y falta de cobertura

Entre las principales denuncias, los operarios mencionan que hay situaciones irregulares como la falta de pago de aguinaldo y vacaciones, la ausencia de cobertura médica y un esquema laboral que combinaría horas registradas con trabajo no declarado. “Nos blanquearon solo algunas horas y otras lo cobramos en negro, y eso hasta ahora no se corrigió”, indicaron.

También advirtieron sobre la inexistencia de categorías laborales dentro de la planta. “No hay diferencias entre maquinistas ni oficiales, todos cobramos lo mismo”, afirmaron, al tiempo que cuestionaron la falta de reconocimiento de la escala salarial correspondiente al sector.

En ese contexto, algunos testimonios reflejan además situaciones de endeudamiento y dificultades económicas crecientes entre los trabajadores. “Hay compañeros que perdieron alquileres porque no podían pagar. Estamos sosteniendo esto como podemos”, señalaron con angustia.

Contexto y sensibilidad del caso

El caso adquiere especial relevancia en el ámbito foresto-industrial, ya que el establecimiento esta vinculado a una empresaria con roles institucionales en entidades representativas del sector a nivel nacional y regional. No obstante, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales ni declaraciones públicas por parte de la firma.

Las denuncias se dan en un contexto más amplio de tensión en la actividad maderera de la región, donde recientemente también se registraron protestas laborales en otras empresas del sector.

Hasta el momento, la empresa involucrada no emitió comunicados oficiales sobre la situación. Mientras tanto, los trabajadores aseguran no haber encontrado respuestas en ámbitos sindicales ni institucionales, y reclaman condiciones laborales formales.

“Lo único que pedimos es cobrar en efectivo, que se respete la escala salarial y trabajar en condiciones dignas”, resumió uno de los operarios.

La situación, que continúa generando repercusión en la agenda local, abre interrogantes sobre los mecanismos de control laboral en la actividad y el impacto de la crisis económica en las condiciones de empleo dentro de la cadena foresto-industrial.

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