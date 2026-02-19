“El sector agroforestal ya ve al carbono como ingreso adicional”: Argentina multiplicó por diez sus proyectos certificados en tres años

Desde la Mesa Argentina de Carbono indicaron que en tres año el sector agroforestal pasó de 1 a 10 proyectos certificados y más de 1 millón de hectáreas en el mercado de carbono. Este dato es relevante ya que se logro avanzar en todos los procesos bajo estándares internacionales como Verra y Cercarbono, lo que indica que ya no se trata de pruebas piloto aisladas, sino de un ecosistema en consolidación. Para el sector forestal, el carbono es un nuevo ingreso complementario y vector de inversión. Aunque su verdadero alcance depende de cómo evolucione el marco regulatorio y la capacidad de escalar los proyectos.

Por Patricia Escobar

Fuente: MAC

Buenos Aires, febrero de 2026. – Argentina dio un giro estratégico en el mercado global de carbono. Desde la creación de la Mesa Argentina de Carbono (MAC) en 2022, el país multiplicó por diez sus proyectos agropecuarios y forestales certificados, alcanzando hoy una cartera de diez iniciativas validadas bajo estándares internacionales y que abarcan más de 1 millón de hectáreas, casi 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

El crecimiento no sólo refleja una expansión cuantitativa, sino también la maduración del ecosistema técnico y financiero vinculado a las soluciones basadas en la naturaleza, que comienzan a consolidarse como una herramienta concreta de generación de ingresos, inversión y desarrollo territorial.

Los proyectos fueron desarrollados bajo estándares globales como Verra, Cercarbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), e incluyen iniciativas de restauración y conservación de bosques nativos, forestación y ganadería regenerativa.

En conjunto, evidencian que Argentina no solo dispone de capital natural, sino también de capacidades técnicas, empresariales y financieras para transformar ese potencial en créditos de carbono de alta integridad, demandados en los mercados internacionales.

“El aumento de proyectos certificados demuestra que el sector agropecuario y forestal del país está viendo al mercado de carbono como un mecanismo que complementa la producción sustentable mediante ingresos económicos adicionales. Cada nueva validación internacional confirma que Argentina puede ofrecer créditos de carbono competitivos y de alto impacto al mundo”, afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Un nuevo ingreso para el sector forestal

Para el sector forestal, la consolidación de estos proyectos abre una ventana estratégica: integrar el carbono como ingreso complementario a la producción tradicional de madera, sin sustituirla.

La existencia de múltiples iniciativas certificadas sobre una superficie cercana al millón de hectáreas permite generar referencias de calidad, atraer financiamiento e impulsar empleo en el territorio.

Además, posiciona al país frente a la expansión de los mercados internacionales vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París, donde la demanda de créditos de carbono con estándares robustos crece de manera sostenida.

Especialistas del sector estiman que Argentina podría convertirse en un oferente relevante de reducciones certificadas de emisiones si logra avanzar en mayor previsibilidad normativa y habilitar plenamente la comercialización hacia mercados internacionales, donde los valores pueden ubicarse entre tres y cinco veces por encima de los precios locales.

“El mundo necesita créditos de carbono confiables y Argentina está comprobando que tiene recursos naturales, conocimiento y empresas capaces de proveerlos. El desafío ahora es generar las condiciones para escalar”, sostuvo Cano.

Proyección de crecimiento

Con nuevos desarrollos en evaluación y proyectos en cartera, el número de iniciativas certificadas podría triplicarse en el corto plazo. De concretarse, el carbono se consolidaría como un nuevo vector de inversión productiva, generación de divisas y posicionamiento internacional para el país.

Para el agro y, en particular, para el sector forestal, el mensaje es claro: el mercado de carbono dejó de ser una promesa y comienza a perfilarse como una herramienta económica concreta dentro de la estrategia de producción sustentable.

Proyectos que demuestran el salto argentino

Ganadería regenerativa en Argentina, Chile y Paraguay

El Proyecto SARA de ganadería regenerativa, articulado por Ruuts junto a Ovis XXI y Anthesis Group, apoya la transición de sistemas ganaderos convencionales a regenerativos, con el objetivo de capturar carbono en más de 400.000 hectáreas de suelos y pastizales de Argentina, Chile y Paraguay.

El Proyecto Patagonia Región Improved Grazing – POA desarrollado por Ruuts junto a Native y Ovis 21, es el primer programa argentino de carbono en pastizales registrado por Verra.

Promueve prácticas de manejo holístico para revertir la desertificación, mejorar la salud del suelo y generar una nueva fuente de ingresos para productores ganaderos a través de la captura de carbono en 500.000 hectáreas de la estepa patagónica.

El proyecto Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America, desarrollado por Boomitra junto a Aves Argentinas y Campo21, promueve prácticas de ganadería regenerativa y manejo del suelo para incrementar el carbono almacenado en casi 30.000 hectáreas de la región pampeana, chaqueña y litoral en Argentina.

Conservación y restauración de bosques nativos en Salta y Misiones

El Proyecto REDD+ Gran Chaco es impulsado por Vista Energy en la provincia de Salta. Desde 2022, el proyecto evita la deforestación y conserva casi 5.000 hectáreas de monte chaqueño, fortaleciendo al mismo tiempo la biodiversidad y el desarrollo local en una de las regiones forestales más relevantes de Sudamérica.

El Proyecto Selva Paranaense Vida Nativa impulsado por Nideport en la provincia de Misiones abarca más de 22.800 hectáreas de Selva Misionera (Bosque Atlántico). Combina conservación de biodiversidad, empleo local e innovación tecnológica para el monitoreo, contando con el reconocimiento CCB Gold por parte de Verra.

Plantaciones forestales mixtas en Corrientes, Salta, Chaco y Formosa

El proyecto Santo Domingo es una iniciativa de forestación mixta de GMF Latinoamericana y Novartis en la provincia de Corrientes.

Es uno de los antecedentes más relevantes del mercado argentino, siendo el primer proyecto forestal en Argentina y contando con más de 15 años de implementación en 3.400 hectáreas.

El proyecto Unitán afforestation and reforestation of grazing lands de UNITAN impulsa plantaciones forestales en antiguas tierras ganaderas, alcanzando casi 2.500 hectáreas en Chaco y Formosa. Cuenta con casi 10 años de implementación, integrando producción y captura de carbono.

El proyecto Mixed afforestation with native and non-native species in Argentina es una iniciativa de forestación mixta desarrollada por Cambium Earth junto a Pomera Maderas en Corrientes.

Iniciado en 2022, abarca casi 1.000 hectáreas y busca capturar carbono mediante nuevas plantaciones que combinan especies nativas y exóticas bajo estándares verificados por Verra.

El proyecto Silvopastoral Afforestation in Pampa-1 de Cambium Earth junto a Pomera Maderas en Buenos Aires, combina forestación con producción ganadera en 95 hectáreas y cuenta con certificación de Cercarbono.

También liderado por Vista, el proyecto Afforestation with native and exotic species of degraded lands in northeast, Argentina busca capturar carbono en tierras degradadas por la agricultura y ganadería mediante una plantación mixta de más de 3.300 de hectáreas en la provincia de Salta.