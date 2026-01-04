Exportaciones forestales de Paraguay superan los USD 100 millones y marcan un récord histórico en 2025

Con más de 195 mil toneladas enviadas al exterior al 22 de diciembre, el sector forestal paraguayo alcanzó un hito económico que consolida su perfil exportador, impulsado por productos de mayor valor agregado y una gestión forestal sostenible.

Fuente: Agencia de Información Paraguaya

PARAGUAY (4/1/2026).- Al 22 de diciembre de 2025, el sector forestal de Paraguay alcanzó un récord histórico al consolidar exportaciones por más de USD 100 millones, según datos oficiales actualizados a menos de diez días del cierre del año.

En total, se exportaron 195.816 toneladas, con un valor acumulado de USD 100.594.433, superando las proyecciones iniciales y confirmando el dinamismo de la actividad.

El desempeño estuvo traccionado por rubros clave como la madera contrachapada, que continúa ganando peso en la canasta exportadora, y refuerza el posicionamiento de la gestión forestal sostenible como un eje estratégico para atraer inversiones y generar empleo de mayor valor agregado en mercados internacionales cada vez más exigentes.

En este contexto, la presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Cristina Goralewski, subrayó la relevancia del resultado alcanzado.

“El comportamiento del comercio exterior forestal demuestra que Paraguay está avanzando hacia una matriz productiva más sofisticada, con mayor valor agregado y capacidad de competir en mercados exigentes. Este es el camino para generar empleo, atraer inversiones y consolidar una gestión forestal sostenible”, afirmó.

Balance enero–noviembre 2025

Durante los primeros once meses del año, las exportaciones forestales totalizaron 182.974 toneladas por un valor de USD 93,8 millones FOB, lo que representa un incremento del 4% en valor respecto del mismo período de 2024.

De acuerdo con la Dirección de Comercio e Industria Forestal del INFONA, solo en noviembre de 2025 se exportaron 20.552 toneladas, valuadas en USD 10,40 millones FOB, un desempeño que confirma la estabilidad del sector y su capacidad para sostener altos niveles de actividad.

Este comportamiento da cuenta de un proceso de transformación estructural, con una menor participación relativa de productos primarios y un mayor dinamismo de rubros industrializados.

Principales productos exportados

Carbón vegetal y briquetas: continúan liderando las exportaciones forestales. En noviembre alcanzaron 14.287 toneladas por USD 5,64 millones , con subas interanuales del 25% en volumen y 24% en valor . Brasil concentró el mayor volumen exportado, mientras que Estados Unidos y Reino Unido se destacaron por su mayor valor FOB.

Madera contrachapada: se consolida como uno de los productos de mayor valor agregado. En noviembre se exportaron 2.980 toneladas por USD 2,52 millones . En el acumulado anual, el rubro registró aumentos del 23% en volumen y 32% en valor , reforzando su rol estratégico en la diversificación exportadora.

Madera en bruto: mostró una recuperación en noviembre, con 1.199 toneladas exportadas por USD 416.564, reflejando una mejora en los precios de exportación, aunque con destinos principalmente regionales.

Más industrialización, más competitividad

El análisis comparativo entre 2024 y 2025 evidencia un crecimiento significativo en productos industrializados: las láminas de madera aumentaron 62% en valor, las tablillas y frisos para parquet crecieron 49%, y los pisos de ingeniería mostraron un incremento moderado en volumen pero un fuerte avance en valor.

Este desempeño reafirma a Paraguay como un proveedor confiable de productos forestales, apoyado en plantaciones forestales y una industria alineada con estándares internacionales. Desde el INFONA, destacan que estos resultados acompañan la estrategia de fortalecer al sector forestal como motor de desarrollo económico, empleo y competitividad sostenible.