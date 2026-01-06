Perspectivas 2026 | Arauco proyecta un año con foco en competitividad, previsibilidad e inversiones sostenibles

Sebastián Ascat, gerente de Personas de Arauco Argentina, afirmó en Visión Misionera 2026 que, tras un 2025 marcado por desafíos globales y locales, la compañía mira al próximo año con expectativas de mayor estabilidad macroeconómica, lo que permitiría consolidar inversiones y fortalecer el aporte del sector foresto-industrial.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest



ARGENTINA (6/1/2026).- De cara a 2026, Arauco Argentina anticipa un escenario de cautela, pero también de oportunidades, condicionado por la necesidad de mayor estabilidad y previsibilidad económica. Así respondió Sebastián Ascat, gerente de Personas de la compañía en Puerto Piray, Misiones, al analizar el balance de 2025 y las perspectivas para el próximo año para la producción especial Visión Misionera, el anuario de MisionesOnline.

“El 2025 fue un año con muchos desafíos a nivel global y del país, pero tenemos expectativas de que la provincia y la Argentina continúen ganando en estabilidad y previsibilidad”, señaló Ascat.

Según explicó, ese marco resulta fundamental para que empresas líderes del sector puedan consolidar inversiones, potenciar el desarrollo industrial y reforzar el aporte del complejo forestal a las economías regionales.

Para Arauco, uno de los principales actores de la foresto-industria en la Argentina, el desafío central en 2026 será sostener la competitividad en un contexto atravesado por cambios regulatorios y crecientes exigencias internacionales, tanto en materia productiva como ambiental.

En ese sentido, desde la compañía remarcan la importancia de contar con políticas macroeconómicas claras y de largo plazo, que brinden previsibilidad y acompañen el crecimiento sostenido del sector.

Desde la empresa consideran prioritario que durante 2026 el Gobierno nacional avance en estabilidad macroeconómica, incentivos a la inversión, reducción de la carga impositiva y marcos regulatorios que promuevan la competitividad.

“La previsibilidad y el apoyo a la innovación permitirán que el sector forestal siga generando empleo y valor agregado en el país”, sostuvo Ascat en declaraciones a Visión Misionera.

Sustentabilidad como eje estratégico

El cuidado del ambiente es, desde hace varios años, un pilar central de la estrategia de negocio de Arauco. La compañía impulsa prácticas de manejo forestal responsable, avaladas por certificaciones internacionales como PEFC y FSC, y desarrolla proyectos de conservación de la biodiversidad, junto con acciones orientadas a la revalorización sustentable de los residuos.

A ello se suman iniciativas vinculadas a créditos de carbono y eficiencia energética, que apuntan a mitigar el cambio climático y profundizar un modelo productivo sostenible. En este marco, Arauco se destaca como la primera compañía forestal del mundo en certificar Carbono Neutro, un hito que refuerza su posicionamiento internacional.

Con este enfoque, la empresa proyecta un 2026 en el que la competitividad industrial, la previsibilidad económica y la sostenibilidad ambiental se articulen como ejes clave para el desarrollo del sector foresto-industrial argentino.