Perspectivas 2026-2030: resultados, desafíos y tendencias globales de la industria de la celulosa y el papel 

Con un crecimiento moderado, reestructuraciones corporativas y una agenda cada vez más marcada por la sostenibilidad, la industria global de pulpa y papel cerró 2025 como un año de transición. Las proyecciones hacia 2030 anticipan un sector más enfocado en embalajes, reciclaje e innovación tecnológica, aunque con desafíos persistentes en costos y demanda tradicional.

Buenos Aires (31 de diciembre de 2025).—La industria global de la celulosa y el papel concluyó 2025 con un balance mixto: un crecimiento moderado en el valor de mercado, profundos reacomodos estratégicos entre los grandes grupos corporativos y un énfasis creciente en sostenibilidad, reciclaje y eficiencia productiva.

Al mismo tiempo, el sector continúa enfrentando desafíos estructurales vinculados a la caída de la demanda de papeles tradicionales y a la volatilidad de los precios de las materias primas.

De acuerdo con múltiples análisis de mercado publicados a lo largo del año, el valor global de la industria se ubicó en un rango estimado de entre 350.000 y 380.000 millones de dólares en 2025, con variaciones según la metodología y el alcance de cada estudio.

Las proyecciones coinciden en que el mercado crecerá a una tasa anual de entre 0,8 % y 2,6 % a partir de 2025.

Este desempeño refleja la madurez del sector en los mercados desarrollados y su progresiva transición hacia segmentos de mayor valor agregado, con fuerte impronta ambiental.

En términos productivos, la capacidad instalada continúa desplazándose hacia líneas vinculadas al embalaje, envases y bienes descartables sostenibles, mientras que la demanda de papel para impresión y escritura mantiene una tendencia descendente, acelerada por la digitalización sostenida de la economía y los servicios.

En el plano geográfico, Asia-Pacífico se consolida como el principal polo de producción mundial, con una participación cercana al 40–45 % del total global, seguida por Norteamérica y Europa, regiones que sostienen su peso gracias a políticas de reciclaje, ecoinnovación y modernización industrial.

Reestructuraciones y movimientos corporativos

El año también estuvo signado por decisiones estratégicas de alto impacto en los principales conglomerados del sector. International Paper, uno de los mayores actores globales, avanzó con un proceso de ajuste de su estructura productiva en Estados Unidos, que incluyó el cierre de varias plantas y la reducción de capacidad en papeles tradicionales, con el objetivo de reorientar su portafolio hacia soluciones de embalaje más rentables y alineadas con criterios de sostenibilidad.

En paralelo, se registraron procesos de consolidación y alianzas estratégicas. Un caso destacado fue el anuncio de Kimberly-Clark, que en 2025 confirmó la creación de una joint venture global con la brasileña Suzano, orientada a fortalecer la presencia internacional de marcas de papel tissue fuera del mercado estadounidense y a ampliar la oferta de productos basados en pulpa.

Asimismo, crecieron las iniciativas vinculadas a innovación tecnológica y mitigación climática. Acuerdos para la captura y reducción de emisiones de CO₂ en plantas de celulosa, desarrollados en conjunto con empresas tecnológicas, reflejan una tendencia creciente a integrar la producción industrial con soluciones ambientales de largo plazo.

Desafíos persistentes

Entre los principales obstáculos que enfrentó la industria en 2025 se destacó la presión sobre la cadena de valor de la pulpa. Tensiones comerciales, como la aplicación de aranceles a importaciones, impactaron en los precios internacionales y condicionaron la planificación de inversiones en mercados estratégicos.

A esto se sumaron costos elevados de materias primas, fluctuaciones en los precios de la energía y un marco regulatorio ambiental cada vez más exigente, que obliga a realizar inversiones significativas para cumplir con estándares más estrictos en emisiones, gestión del agua y tratamiento de residuos.

De cara a la próxima década, los estudios de mercado y proyecciones internacionales identifican una serie de ejes que marcarán la evolución del sector:

Crecimiento sostenido pero moderado, impulsado principalmente por la demanda de embalajes sostenibles, productos tissue y materiales reciclados. Varias estimaciones sitúan el tamaño del mercado global por encima de los 500.000 millones de dólares hacia comienzos de la década de 2030, con tasas de crecimiento diferenciadas por segmento.

impulsado principalmente por la demanda de embalajes sostenibles, productos tissue y materiales reciclados. Varias estimaciones sitúan el tamaño del mercado global por encima de los 500.000 millones de dólares hacia comienzos de la década de 2030, con tasas de crecimiento diferenciadas por segmento. Profundización de la economía circular , con más del 50 % de la producción orientada a fibras recicladas o biobasadas, en respuesta tanto a regulaciones ambientales como a cambios en las preferencias de los consumidores.

, con más del 50 % de la producción orientada a fibras recicladas o biobasadas, en respuesta tanto a regulaciones ambientales como a cambios en las preferencias de los consumidores. Innovación tecnológica, especialmente en procesos de pulpeo con menor consumo energético y menores emisiones, y en nuevas aplicaciones de nanocelulosa y materiales de alto rendimiento.

especialmente en procesos de pulpeo con menor consumo energético y menores emisiones, y en nuevas aplicaciones de nanocelulosa y materiales de alto rendimiento. Reconfiguración del mix de productos, con el papel y cartón para embalaje y las soluciones sanitarias liderando la expansión, mientras los papeles gráficos continúan su declive estructural.

y las soluciones sanitarias liderando la expansión, mientras los papeles gráficos continúan su declive estructural. Digitalización y automatización, que seguirán optimizando procesos, reduciendo desperdicios y mejorando los márgenes operativos de las empresas más competitivas.

Conclusión

El año 2025 se consolidó como una etapa de transición estructural para la industria global de la celulosa y el papel. Con un crecimiento moderado, ajustes estratégicos entre los grandes productores y una orientación cada vez más clara hacia la sostenibilidad y la eficiencia, el sector se prepara para redefinir su perfil productivo.

Hacia 2030, la industria parece encaminada a reforzar su valor agregado mediante productos ecoinnovadores, esquemas de economía circular y tecnologías limpias, en un contexto global que exige responsabilidad ambiental sin resignar competitividad económica.

Fuentes: AFCP Argentina, Informes de mercado de Global Growth Insights, Fortune Business Insights y Phoenix Research; coberturas de Reuters y AP News sobre movimientos corporativos del sector.