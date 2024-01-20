Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
InvestigaciónPolítica y EconomíaUltimo Momento

REDFOR.ar rechaza el DNU que modifica la Ley de Bosques Nativo: “No aseguran el financiamiento para su funcionamiento”

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
1277

Desde la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar) integrada por INTA, INTI, CONICET y Universidades Nacionales con carreras universitarias forestales, expusieron su preocupación por la modificación de las leyes ambientales propuestos en el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” para el tratamiento en el Congreso Nacional.

 

Fuente: REDFOR.ar

 

BUENOS AIRES (19/1/2024).- La Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar) sostiene que la modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (Ley 26.331/2007) “representa un retroceso en las medidas de protección y manejo de bosques nativos al modificar parte esencial de su objetivo y desfinanciar su funcionamiento”.

Por medio de un comunicado de prensa, desde la Red remarcaron que la Ley de Bosques fue producto de una amplia discusión participativa y que llevó mucho trabajo de toda la sociedad para lograr su aprobación.

“La ley tiene por objeto ordenar el territorio ocupado por bosques determinando áreas de distintos valores de conservación y asegurar el manejo sustentable de los bosques nativos y la conservación de los servicios ecosistémicos”, remarcaron en el comunicado emitido este viernes.

 

Asimismo, señalaron que la propuesta de modificación “se contradice con los principios fundamentales de la ley, a la vez que la propuesta de financiamiento la deja a merced de la decisión del poder ejecutivo, sin asegurar su funcionamiento”.

Desde REDFOR.ar concluyeron en que “es necesario mantener los principios fundamentales de la ley, y en todo caso dedicar una discusión detallada de posibles mejoras que pueda necesitar la ley en el futuro”.

El consejo directivo de la REDFOR.ar se ofreció a colaborar en esta discusión aportando la participación de los especialistas que la integran.

 

Noticia relacionada

REDFOR.ar | Crece la Red que nuclea a investigadores, docentes y extensionistas de todo el país

Artículo anterior
Centros Científicos Tecnológicos del país exponen su preocupación frente a la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET
Artículo siguiente
Corrientes | La Provincia realiza un relevamiento y línea de crédito para los afectados del sector foresto-industrial por temporales
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

No te pierdas ninguna noticia ¡Suscribite!

* indica que es obligatorio

Intuit Mailchimp

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones