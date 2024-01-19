Centros Científicos Tecnológicos del país exponen su preocupación frente a la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET

Representantes de centros tecnológicos emitieron un documento público para expresar su desacuerdo ante la suspensión de los contratos de más de 50 agentes distribuidos por todo el país que afectan no solo el normal desenvolvimiento de las tareas de gestión y administración de la actividad científica, sino que representan la pérdida de puestos trabajo, salarios y afectan las vidas y subsistencia de los agentes despedidos.
Fuente: CONICET
BUENOS AIRES (19/1/2024).- Los profesionales, investigadores, trabajadores y trabajadoras encuadradas en la calificación de Artículo 9 representan el sostén administrativo y funcional para todas las unidades de gestión e investigación del país.
Su desvinculación implica la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET.
En el mismo sentido, en el comunicado indicaron que «no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los cambios operados en las condiciones de contratación de los restantes agentes de planta transitoria. El acortamiento del plazo de la relación laboral por medio de una adenda a los contratos firmados ha profundizado una realidad de enorme precariedad. Entendemos que es un proceso de retroceso que pone en grave riesgo al CONICET».
«También expresamos consternación ante la decisión emitida por el Decreto 88/2023 de prorrogar el presupuesto 2023 para el año 2024 en un marco de altísima inflación».
Asimismo, indicaron que lo que más preocupa es la decisión de postergar la difusión de los resultados de las convocatorias a becas y promociones sujeto a la falta de información sobre cuánto presupuesto se contará para poder sostener las becas.
«En los hechos, ello significa limitaciones evidentes en el funcionamiento del CONICET. Sus consecuencias son la interrupción de la obtención de las metas de las investigaciones, el deterioro de las condiciones de ingreso, permanencia y progreso de recursos humanos, es decir, el desarme de un organismo de ciencia y tecnología. La imposibilidad de sostener a nuestra institución, si no se reciben refuerzos presupuestarios, implicaría graves consecuencias para el futuro del sistema científico nacional, ya que la desinversión en ciencia generará un retroceso que costará muchos años revertir», describieron.
CONICET es una institución con una planta de trabajadores y trabajadoras altamente calificada -que rinde informes anuales, concursa para ascender y es absolutamente auditada-, comprometida y profesional, acorde a las diversas tareas que involucran el quehacer científico en todas las áreas disciplinares y cuyo principal objetivo es impulsar al desarrollo productivo del país y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes.
Se trata de una comunidad de trabajadores y trabajadoras con diversas opiniones que cumplen su tarea diariamente con esfuerzo y profundo compromiso con el futuro de la sociedad, siempre tratando de dar lo mejor por nuestra patria. «Por eso queremos continuar acompañando aquellos proyectos que se realicen para salir de la crisis», remarcaron.
Considerando que CONICET es parte sustancial de un proyecto de país en crecimiento, un país desarrollado, que trabaja para reducir la pobreza, para curar enfermedades, para aportar a la innumerable cantidad de desarrollos productivos, para reducir conflictos sociales, para producir mejoras en un sinnúmero de esferas económicas, ambientales, sociales y culturales.
Es ciencia argentina conectada con el mundo, que trabaja y asiste en suelo nacional, y se proyecta en redes internacionales de legitimación científica, educativa, social y productiva.
LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA ATENDER TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, NO REPRESENTAN UN GASTO, SINO UNA INVERSIÓN
EN EL CONICET NADIE SOBRA.
Firmas
Dr. Joaquín Perren, Director CCT CONICET Patagonia Confluencia
Dra. Verónica Trpin, Directora IPEHCS, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dr. Andrés Venturino, Director CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. Natalia Guiñazú, Vicedirectora CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dr. Javier Breccia, Director INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. Ana María Parras, Vicedirectora INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dr. German Mazza, Director PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dr. Luciano Carlos, Vicedirector PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. María Silvia Di Liscia, Directora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. Andrea Lluch, Vicedictora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. Silvana Somadossi, Directora IITCI, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dr. Alberto Caselli, Director IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. Silvina del Valais, Vicedirectora IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia
Dra. María Celeste Ratto, Directora CCT CONICET Patagonia Norte
Dra. Paula Marchelli, Vice Directora CCT CONICET Patagonia Norte
Dr. Lucas Garibaldi, Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Javier Puntieri, Vice Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Pablo Pessacq, Director CIEMEP, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Alejandro Gustavo Farji-Brener, Director INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dra. Cintia Souto, Vice Directora INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Diego Libkind, Director IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dra. Andrea Trochine, Vice Directora IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Mauro Sarasola, Director IFAB, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Rodolfo D. Sánchez, Director INN, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Walter Delrio, Director IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dra. Marcia Bianchi Villelli, Vice Directora IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte
Dr. Alejandro Zunino Suarez, Director CCT CONICET Tandil. Director ISISTAN
Ing. Edgardo Fabian Irassar, Vice Director CCT CONICET Tandil. Vice Director CIFICEN
Dr. Alberto Somoza. Director CIFICEN, Consejo Directivo CCT Tandil
Dr. Luis Ignacio Alvarez. Director CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil
Dra. Silvia Estein. Vice-Directora CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil
Dr. Gustavo Martinez. Director INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil
Dra. María Gutiérrrez. Vice Directora INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil
Dr. Guillermo Velázquez. Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil
Dr. Marcelino Iriani. Vice Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil
Dr. Luis Vives. Director IHLLA, Consejo Directivo CCT Tandil
Dra. Vera Alvarez, Directora CCT Mar del Plata. Directora INTEMA, CCT Mar del Plata
Dr. Leonardo Curatti, Vice Director CCT Mar del Plata . Director INBIOTEC, CCT Mar del Plata
Dr. Daniel Carrica, Director ICYTE, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. José Luis Iguain, Director IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Ignacio Garcia Mata, Vicedirector del IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Eduardo Zabaleta, Director IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dra. Ana Maria Laxalt, Vicedirectora IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Oscar Iribarne, Director IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Tomas Luppi, Vicedirector IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Matias Maggi, Director IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dra. Celina Elissondo, Vicedirectora IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dra. Corina Berón, Vicedirectora INBIOTEC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Agustín Nieto, Director INHUS, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Facundo Quiroz, Director IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Ricardo Bartosik, Vicedirector IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Sebastian Urquijo, Director IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Rubén Ledesma, Vicedirector IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata
Dr. Carlos Piña, Director CCT Santa Fe
Dra. Mariana Brea, Directora CICYTTP, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Alberto Cardona, Director CIMEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Raquel L. Chan, Directora IAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Gastón Schlotthauer, Director IBB, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Silvia del Carmen Imhoff, Directora ICIAGRO, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Natalia Salvetti, Directora ICIVET, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Élida María Beatriz Gómez, Directora ICTAER, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Ing. Agr. Jorge Villar Ezcurra, Director IDICAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Mario César Guillermo Passeggi, Director IFIS, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Adriana Noemí Gonzalo, Directora IHUCSO, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Rubén Spies, Director IMAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Luciana Montalto, Vicedirectora INALI, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Carlos Vera, Director INCAPE, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Eva Mara Petitti, Directora INES, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Aldo R. Vecchietti, Director INGAR, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Andrea Quiberoni, Directora INLAIN, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Claudio Berli, Director INTEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Paola M. Quaino, Directora IQAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. Laura Kass, Directora ISAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dr. Hugo Leonardo Rufiner, Director SINC(i), Consejo Directivo CCT Santa Fe
Dra. María Cristina Area, Directora del IMAM y Directora CCT Nordeste
Dra. Nora Beatriz Okulik, Directora del INIPTA, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dr. Adrian Di Giacomo, Director del CECOAL, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Ana María González, Directora del IBONE, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. María Laura Salinas, Directora del IIGHI, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dr. Gustavo Aucar, Director de IMIT, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Ana Honfi, Directora del IBS, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Brígida Renoldi, Directora del IESYH, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Nélida Peruchena, Directora del IQUIBA-NEA, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Liliana Ramirez, Directora del IIDTHH, Consejo Directivo CCT Nordeste
Dra. Sandra Fernández, Directora del CCT Rosario
Dra. Sandra Signorella, Vice directora del CCT Rosario
Dra. Fabiana Drincovich, Directora del CEFOBI, Consejo Directivo CCT Rosario
Dr. Pablo Granitto, Director del CIFASIS, Consejo Directivo CCT Rosario
Dr. Darío Barriera, Vice director del ISHIR, Consejo Directivo CCT Rosario
Dr. Javier Fedele, Director del CURDIUR, Consejo Directivo CCT Rosario
Dr. Javier Palatnik, Director del IBR, Consejo Directivo CCT Rosario
Dra.Ana Rosa Pérez, Directora del IDICER, Consejo Directivo CCT Rosario
Dra. Sandra Contreras, Directora del IECH, Consejo Directivo CCT Rosario
Dr. Fabio Busnengo, Director del IFIR, Consejo Directivo CCT Rosario
Dra. María Laura Ruiz, Vice directora del IFISE Consejo Directivo CCT Rosario
Dr.Juan Pablo Ortiz, Director del IICAR, Consejo Directivo CCT Rosario
Dra. Analía Salsa, Analía, Vice directora del IRICE, Consejo Directivo CCT Rosario.
Dra. Mirtha Lewis, Directora CCT Cenpat
Dr. Pablo Bouza, Director IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Luciano Avila, Director IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Julio Vezub, Director IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Néstor Basso, Director IDEAus, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Pedro Barón, Director CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Fabián Scholz, Director INBIOP, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dr. Sebastián Barros, Vicedirector IDDEPYS, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Maria Teresa Dozo, Vicedirectora IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Tamara Rubilar, Vicedirectora CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Mariela Marani, Vicedirectora IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Virginia Ramallo, Vicedirectora IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Florencia Cremonte, Directora IBIOMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat
Dra. Mónica Balzarini, Directora CCT Córdoba
Dr. Lucio Pedro Pinotti, Vicedirector CCT Córdoba
Dr. Onelio Trucco Medici, Director CCONFINES, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Rosana Gaggino, Directora CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Jerónimo Kreiker, Vicedirector CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. José Ricardo Echenique, Director CIBICI, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Marcelo Gabriel Carrera, Director CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Diego Gaiero, Vicedirector CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. María Cecilia Carpinella, Directora CIDIE, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Adrián Carbonetti, Director CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Luis Tognetti, Vicedirector CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Esteban Federico Llamosas, Director IDEJUS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Mario Guido, Director CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Andrea Smania, Vicedirectora CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Mónica Elsie Crivello, Directora CITeQ, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Jorge Anunziata, Director CIT VM, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Alberto Edel León, Director ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Gabriela Perez, Vicedirectora ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Andrés D. Izeta, Director IDACOR, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Dario Demarchi, Vicedirector IDACORh, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Ruben Darío Falcone, Director IDAS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Joaquín Navarro, Director IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Gerardo Cristhian Leynaud, Vicedirector IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Ariela Battan Horenstein, Director IDH, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. María Eugenia Boito, Directora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Juliana Huergo, Vicedirectora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Diego Eduardo Rivero, Director IEH, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Raúl Héctor Marin, Director IIBYT, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Silvina Alejandra Brussino, Directora IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Marcos Cupani, Vicedirector IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Hebe Alejandra Carreras, Directora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Natalia Pérez Harguindeguy, Vicedirectora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. María Laura Ramírez, Directora IMICO, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Carina Porporato, Directora IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Alejandro Lespinard, Vicedirector IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Cesar Horacio Casale, Director INBIAS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Claudia Rodriguez, Directora INCIVET, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Sergio Alberto Dassie, Director INFIQC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Sergio Alemano, Director INIAB, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Ana Lucía De Paul, Directora INICSA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. María Carolina Touz, Directora INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Ricardo Marcos Pautassi, Vicedirector INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Imhof Lelia, Directora IRNASUS, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Edgardo Luis Carniglia, Director ISTE, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra. Karina Alejandra Grunberg, Directora UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Lascano, Hernan Ramiro, Vicedirector UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Alejandro Lorenzo Giayetto, Director UFYMA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Jose Priotto, Vicedirector ICBIA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr. Nelson Padilla, Director IATE, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra Liliana Pierella, Directora CINTRA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dra Raquel Martini, Directora IPQA, Consejo Directivo CCT Córdoba
Dr Alejandro Lespinard, Director IMITAB, Directivo CCT Córdoba
Dr. Gustavo A. Ferreyra, Director CADIC, Consejo Directivo CADIC Ushuaia
Dr. Atilio Francisco Zangrando, Vicedirector CADIC
Dr. Vicente Mut, Director del INAUT, Director CCT CONICET San Juan
Dra. Alicia Pringles, Directora IRPHA, Vicedirectora CCT San Juan
Dr. Marcelo Molina, Director IEE, Consejo Directivo CCT San Juan
Dr. Sergio Cellone, Director CASLEO, Consejo Directivo CCT San Juan
Dr. Carlos Saffe, Vice-director ICATE , Consejo Directivo CCT San Juan
Dr. Raúl Becchio, Director CCT Salta Jujuy
Dra. Liliana Lupo, Vicedirectora CCT Salta Jujuy, Directora INECOA, CCT Salta Jujuy
Dra. Emma Alfaro, Vicedirectora INECOA, CCT Salta Jujuy
Dra. Mónica Farfán, Directora del INIQUI, CCT Salta Jujuy
Dra. Carolina Ibarguren, Vicedirectora INIQUI, CCT Salta Jujuy
Dra. Ana Teruel, Directora UE CISOR, CCT Salta Jujuy
Dr. Federico Fernández, Vicedirector UE CISOR, CCT Salta Jujuy
Dr. Alejandro Hernández, Director INENCO, CCT Salta Jujuy
Dr. Carlos Cadena, Vicedirector INENCO, CCT Salta Jujuy
Dra. Victoria Flexer, Directora CIDMEJu, CCT Salta Jujuy
Dr. Walter Torres, Vicedirector CIDMEJu, CCT Salta Jujuy
Dra. Marissa Fabrezi, Directora IBIGEO, CCT Salta Jujuy
Dr. Julio Kulemeyer, Director INDYA, CCT Salta Jujuy
Dra. Andrea Villagrán, Directora ICSOH, CCT Salta Jujuy
Dra. Mercedes Quiñonez, Vicedirectora ICSOH, CCT Salta Jujuy
Dra. Laura Golovanevsky, Directora CIITED, CCT Salta Jujuy
Dra. Cecilia Fandos, Vicedirectora CIITED, CCT Salta Jujuy
Dr. Diego Marco, Director IPE, CCT Salta Jujuy
Dra. Fernanda García Bustos, Vicedirectora IPE, CCT Salta Jujuy
Dr. Augusto Bellomio, Director CCT CONICET NOA Sur, Vicedirector INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Atilio Castagnaro, Director ITANOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Mario Devani, Vicedirector ITANOA, CCT NOA Sur CCT NOA Sur
Dr. Juan Marcos Mirande, Director UEL, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Alejandra Martinez, Director PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Pablo Fernández, Vicedirector PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Alejandra Korstanje, Director ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Fernando Longhi, Vicedirector ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Pablo Paolasso, Director INTEPH, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Guillermo Aceñolaza, Director INSUGEO, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Juan Carlos Díaz Ricci, Director, INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Florencia Fagalde, Directora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Susana Álvarez Vicedirectora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. María Inés Isla, Directora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Catiana Zampini, Vicedirectora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Mario Eduardo Arena, Director INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. María Rosa Alberto, Vicedirectora INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Rosana Chehin, Directora IMMCA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Luis Alberto Issolio, Director ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. José Fernando Barraza, Vicedirector ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Ignacio Gasparri, Director IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Roxana Aragón, Vicedirectora IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Eduardo Dominguez, Director IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. María Carolina Nieto Peñalver, Vicedirectora IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Ana Teresa Martínez, Directora INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Diego Catriel León, Vicedirector INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Claudio Borsarelli, Director INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Faustino Eduardo Morán Vieyra, Vicedirector INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Horacio Cantiello, Director IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Rocío Cantero, Vicedirectora IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Laura Iturriaga, Directora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. María de los Ángeles Frías, Vicedirectora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. osé Alberto Yuni, Director IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Marcos Quesada, Vicedirector IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra.Marta Arias, Directora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr.Pablo Schliserman, Vicedirectora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dr. Jean Guy Leblanc, Director CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Roxana Medina, Vicedirectora CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Constanza Padilla Sabate, Directora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Fta. Rossana Nofal, Vicedirectora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur
Dra. Ana Clelia Gómez Marigliano, Directora INFINOA, CD CCT NOA Sur
Dr. Carlos Della Vedova, Director CCT La Plata
Dr. Flavio Francini, Director CENEXA, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. Victoria Micieli, Directora CEPAVE, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. María Susana Conconi, Directora CETMIC, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Ernesto Alejandro Aiello, Director CIC, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. Andrea Gómez Zavaglia, Directora CIDCA, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Walter Alfredo Egli. Director CIDEPINT, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Gonzalo Diego Veiga, Director CIG, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Atilio Andrés Porta, Director CIM, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. Mónica Laura Casella, CINDECA, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Sebastián Fernando Cavalitto, Director CINDEFI, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. Myriam Tebaldi, Directora CIOP, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. Paula Gonzalez, Directora ENyS, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Favio Raúl Faifer, Director IALP, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Romero Gustavo Esteban, Director IAR, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Antonio Lagares, Director IBBM, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Juan Ennis, Director IdIHCS J, Consejo Directivo CCT La Plata
Dra. María Teresa Dova, Directora IFLP, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. antiago Grigera, Director IFLYSIB, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Gillermo Giovambattista,Director IGEVET, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Martín Rumbo, Director IIFP, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Gustavo Alberto San Juan, Director IIPAC, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Dario César Colautti, Director ILPLA, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Mario Carlos Perelló, Director IMBICE, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Carlos Guillermo Bartoli, Director INFIVE, Consejo Directivo CCT La Plata
IDr. Horacio Heras, Director NIBIOLP, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Félix Gregorio Requejo, Director INIFTA, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Gustavo Manuel Somoza, Director INTECH,Consejo Directivo CCT La Plata
Dr.Hernán De Battista, Director LEICI, Consejo Directivo CCT La Plata
Dr. Antonio José Ramirez Pastor, Director CCT San Luis
Dr. Hugo Velasco, Director IMASL, Consejo Directivo CCT San Luis
Dr. Luis Cadus, Director INTEQUI, Consejo Directivo CCT San Luis
Dra. Soledad Ceruti, Directora INQUISAL, Consejo Directivo CCT San Luis
Dr. Nelio Ochoa, Director INFAP, Consejo Directivo CCT San Luis
Dr. Ricardo Daniel Enriz, Director IMIBIO, Consejo Directivo CCT San Luis