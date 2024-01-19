Centros Científicos Tecnológicos del país exponen su preocupación frente a la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET

Representantes de centros tecnológicos emitieron un documento público para expresar su desacuerdo ante la suspensión de los contratos de más de 50 agentes distribuidos por todo el país que afectan no solo el normal desenvolvimiento de las tareas de gestión y administración de la actividad científica, sino que representan la pérdida de puestos trabajo, salarios y afectan las vidas y subsistencia de los agentes despedidos.

Fuente: CONICET

BUENOS AIRES (19/1/2024).- Los profesionales, investigadores, trabajadores y trabajadoras encuadradas en la calificación de Artículo 9 representan el sostén administrativo y funcional para todas las unidades de gestión e investigación del país.

Su desvinculación implica la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET.

En el mismo sentido, en el comunicado indicaron que «no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los cambios operados en las condiciones de contratación de los restantes agentes de planta transitoria. El acortamiento del plazo de la relación laboral por medio de una adenda a los contratos firmados ha profundizado una realidad de enorme precariedad. Entendemos que es un proceso de retroceso que pone en grave riesgo al CONICET».

«También expresamos consternación ante la decisión emitida por el Decreto 88/2023 de prorrogar el presupuesto 2023 para el año 2024 en un marco de altísima inflación».

Asimismo, indicaron que lo que más preocupa es la decisión de postergar la difusión de los resultados de las convocatorias a becas y promociones sujeto a la falta de información sobre cuánto presupuesto se contará para poder sostener las becas.

«En los hechos, ello significa limitaciones evidentes en el funcionamiento del CONICET. Sus consecuencias son la interrupción de la obtención de las metas de las investigaciones, el deterioro de las condiciones de ingreso, permanencia y progreso de recursos humanos, es decir, el desarme de un organismo de ciencia y tecnología. La imposibilidad de sostener a nuestra institución, si no se reciben refuerzos presupuestarios, implicaría graves consecuencias para el futuro del sistema científico nacional, ya que la desinversión en ciencia generará un retroceso que costará muchos años revertir», describieron.

CONICET es una institución con una planta de trabajadores y trabajadoras altamente calificada -que rinde informes anuales, concursa para ascender y es absolutamente auditada-, comprometida y profesional, acorde a las diversas tareas que involucran el quehacer científico en todas las áreas disciplinares y cuyo principal objetivo es impulsar al desarrollo productivo del país y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes.

Se trata de una comunidad de trabajadores y trabajadoras con diversas opiniones que cumplen su tarea diariamente con esfuerzo y profundo compromiso con el futuro de la sociedad, siempre tratando de dar lo mejor por nuestra patria. «Por eso queremos continuar acompañando aquellos proyectos que se realicen para salir de la crisis», remarcaron.

Considerando que CONICET es parte sustancial de un proyecto de país en crecimiento, un país desarrollado, que trabaja para reducir la pobreza, para curar enfermedades, para aportar a la innumerable cantidad de desarrollos productivos, para reducir conflictos sociales, para producir mejoras en un sinnúmero de esferas económicas, ambientales, sociales y culturales.

Es ciencia argentina conectada con el mundo, que trabaja y asiste en suelo nacional, y se proyecta en redes internacionales de legitimación científica, educativa, social y productiva.

LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA ATENDER TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, NO REPRESENTAN UN GASTO, SINO UNA INVERSIÓN

EN EL CONICET NADIE SOBRA.

Firmas

Dr. Joaquín Perren, Director CCT CONICET Patagonia Confluencia

Dra. Verónica Trpin, Directora IPEHCS, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Andrés Venturino, Director CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Natalia Guiñazú, Vicedirectora CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Javier Breccia, Director INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Ana María Parras, Vicedirectora INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. German Mazza, Director PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Luciano Carlos, Vicedirector PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. María Silvia Di Liscia, Directora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Andrea Lluch, Vicedictora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Silvana Somadossi, Directora IITCI, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Alberto Caselli, Director IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Silvina del Valais, Vicedirectora IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. María Celeste Ratto, Directora CCT CONICET Patagonia Norte

Dra. Paula Marchelli, Vice Directora CCT CONICET Patagonia Norte

Dr. Lucas Garibaldi, Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Javier Puntieri, Vice Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Pablo Pessacq, Director CIEMEP, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Alejandro Gustavo Farji-Brener, Director INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Cintia Souto, Vice Directora INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Diego Libkind, Director IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Andrea Trochine, Vice Directora IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Mauro Sarasola, Director IFAB, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Rodolfo D. Sánchez, Director INN, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Walter Delrio, Director IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Marcia Bianchi Villelli, Vice Directora IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Alejandro Zunino Suarez, Director CCT CONICET Tandil. Director ISISTAN

Ing. Edgardo Fabian Irassar, Vice Director CCT CONICET Tandil. Vice Director CIFICEN

Dr. Alberto Somoza. Director CIFICEN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Luis Ignacio Alvarez. Director CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. Silvia Estein. Vice-Directora CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Gustavo Martinez. Director INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. María Gutiérrrez. Vice Directora INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Guillermo Velázquez. Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Marcelino Iriani. Vice Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Luis Vives. Director IHLLA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. Vera Alvarez, Directora CCT Mar del Plata. Directora INTEMA, CCT Mar del Plata

Dr. Leonardo Curatti, Vice Director CCT Mar del Plata . Director INBIOTEC, CCT Mar del Plata

Dr. Daniel Carrica, Director ICYTE, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. José Luis Iguain, Director IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Ignacio Garcia Mata, Vicedirector del IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Eduardo Zabaleta, Director IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Ana Maria Laxalt, Vicedirectora IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Oscar Iribarne, Director IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Tomas Luppi, Vicedirector IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Matias Maggi, Director IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Celina Elissondo, Vicedirectora IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Corina Berón, Vicedirectora INBIOTEC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Agustín Nieto, Director INHUS, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Facundo Quiroz, Director IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Ricardo Bartosik, Vicedirector IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Sebastian Urquijo, Director IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Rubén Ledesma, Vicedirector IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Carlos Piña, Director CCT Santa Fe

Dra. Mariana Brea, Directora CICYTTP, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Alberto Cardona, Director CIMEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Raquel L. Chan, Directora IAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Gastón Schlotthauer, Director IBB, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Silvia del Carmen Imhoff, Directora ICIAGRO, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Natalia Salvetti, Directora ICIVET, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Élida María Beatriz Gómez, Directora ICTAER, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Ing. Agr. Jorge Villar Ezcurra, Director IDICAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Mario César Guillermo Passeggi, Director IFIS, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Adriana Noemí Gonzalo, Directora IHUCSO, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Rubén Spies, Director IMAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Luciana Montalto, Vicedirectora INALI, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Carlos Vera, Director INCAPE, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Eva Mara Petitti, Directora INES, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Aldo R. Vecchietti, Director INGAR, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Andrea Quiberoni, Directora INLAIN, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Claudio Berli, Director INTEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Paola M. Quaino, Directora IQAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Laura Kass, Directora ISAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Hugo Leonardo Rufiner, Director SINC(i), Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. María Cristina Area, Directora del IMAM y Directora CCT Nordeste

Dra. Nora Beatriz Okulik, Directora del INIPTA, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dr. Adrian Di Giacomo, Director del CECOAL, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Ana María González, Directora del IBONE, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. María Laura Salinas, Directora del IIGHI, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dr. Gustavo Aucar, Director de IMIT, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Ana Honfi, Directora del IBS, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Brígida Renoldi, Directora del IESYH, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Nélida Peruchena, Directora del IQUIBA-NEA, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Liliana Ramirez, Directora del IIDTHH, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Sandra Fernández, Directora del CCT Rosario

Dra. Sandra Signorella, Vice directora del CCT Rosario

Dra. Fabiana Drincovich, Directora del CEFOBI, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Pablo Granitto, Director del CIFASIS, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Darío Barriera, Vice director del ISHIR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Javier Fedele, Director del CURDIUR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Javier Palatnik, Director del IBR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra.Ana Rosa Pérez, Directora del IDICER, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. Sandra Contreras, Directora del IECH, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Fabio Busnengo, Director del IFIR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. María Laura Ruiz, Vice directora del IFISE Consejo Directivo CCT Rosario

Dr.Juan Pablo Ortiz, Director del IICAR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. Analía Salsa, Analía, Vice directora del IRICE, Consejo Directivo CCT Rosario.

Dra. Mirtha Lewis, Directora CCT Cenpat

Dr. Pablo Bouza, Director IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Luciano Avila, Director IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Julio Vezub, Director IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Néstor Basso, Director IDEAus, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Pedro Barón, Director CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Fabián Scholz, Director INBIOP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Sebastián Barros, Vicedirector IDDEPYS, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Maria Teresa Dozo, Vicedirectora IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Tamara Rubilar, Vicedirectora CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Mariela Marani, Vicedirectora IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Virginia Ramallo, Vicedirectora IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Florencia Cremonte, Directora IBIOMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Mónica Balzarini, Directora CCT Córdoba

Dr. Lucio Pedro Pinotti, Vicedirector CCT Córdoba

Dr. Onelio Trucco Medici, Director CCONFINES, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Rosana Gaggino, Directora CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jerónimo Kreiker, Vicedirector CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. José Ricardo Echenique, Director CIBICI, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Marcelo Gabriel Carrera, Director CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Diego Gaiero, Vicedirector CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Cecilia Carpinella, Directora CIDIE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Adrián Carbonetti, Director CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Luis Tognetti, Vicedirector CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Esteban Federico Llamosas, Director IDEJUS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Mario Guido, Director CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Andrea Smania, Vicedirectora CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Mónica Elsie Crivello, Directora CITeQ, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jorge Anunziata, Director CIT VM, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alberto Edel León, Director ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Gabriela Perez, Vicedirectora ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Andrés D. Izeta, Director IDACOR, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Dario Demarchi, Vicedirector IDACORh, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Ruben Darío Falcone, Director IDAS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Joaquín Navarro, Director IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Gerardo Cristhian Leynaud, Vicedirector IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Ariela Battan Horenstein, Director IDH, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Eugenia Boito, Directora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Juliana Huergo, Vicedirectora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Diego Eduardo Rivero, Director IEH, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Raúl Héctor Marin, Director IIBYT, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Silvina Alejandra Brussino, Directora IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Marcos Cupani, Vicedirector IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Hebe Alejandra Carreras, Directora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Natalia Pérez Harguindeguy, Vicedirectora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Laura Ramírez, Directora IMICO, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Carina Porporato, Directora IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alejandro Lespinard, Vicedirector IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Cesar Horacio Casale, Director INBIAS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Claudia Rodriguez, Directora INCIVET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Sergio Alberto Dassie, Director INFIQC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Sergio Alemano, Director INIAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Ana Lucía De Paul, Directora INICSA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Carolina Touz, Directora INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Ricardo Marcos Pautassi, Vicedirector INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Imhof Lelia, Directora IRNASUS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Edgardo Luis Carniglia, Director ISTE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Karina Alejandra Grunberg, Directora UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Lascano, Hernan Ramiro, Vicedirector UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alejandro Lorenzo Giayetto, Director UFYMA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jose Priotto, Vicedirector ICBIA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Nelson Padilla, Director IATE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra Liliana Pierella, Directora CINTRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra Raquel Martini, Directora IPQA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr Alejandro Lespinard, Director IMITAB, Directivo CCT Córdoba

Dr. Gustavo A. Ferreyra, Director CADIC, Consejo Directivo CADIC Ushuaia

Dr. Atilio Francisco Zangrando, Vicedirector CADIC

Dr. Vicente Mut, Director del INAUT, Director CCT CONICET San Juan

Dra. Alicia Pringles, Directora IRPHA, Vicedirectora CCT San Juan

Dr. Marcelo Molina, Director IEE, Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Sergio Cellone, Director CASLEO, Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Carlos Saffe, Vice-director ICATE , Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Raúl Becchio, Director CCT Salta Jujuy

Dra. Liliana Lupo, Vicedirectora CCT Salta Jujuy, Directora INECOA, CCT Salta Jujuy

Dra. Emma Alfaro, Vicedirectora INECOA, CCT Salta Jujuy

Dra. Mónica Farfán, Directora del INIQUI, CCT Salta Jujuy

Dra. Carolina Ibarguren, Vicedirectora INIQUI, CCT Salta Jujuy

Dra. Ana Teruel, Directora UE CISOR, CCT Salta Jujuy

Dr. Federico Fernández, Vicedirector UE CISOR, CCT Salta Jujuy

Dr. Alejandro Hernández, Director INENCO, CCT Salta Jujuy

Dr. Carlos Cadena, Vicedirector INENCO, CCT Salta Jujuy

Dra. Victoria Flexer, Directora CIDMEJu, CCT Salta Jujuy

Dr. Walter Torres, Vicedirector CIDMEJu, CCT Salta Jujuy

Dra. Marissa Fabrezi, Directora IBIGEO, CCT Salta Jujuy

Dr. Julio Kulemeyer, Director INDYA, CCT Salta Jujuy

Dra. Andrea Villagrán, Directora ICSOH, CCT Salta Jujuy

Dra. Mercedes Quiñonez, Vicedirectora ICSOH, CCT Salta Jujuy

Dra. Laura Golovanevsky, Directora CIITED, CCT Salta Jujuy

Dra. Cecilia Fandos, Vicedirectora CIITED, CCT Salta Jujuy

Dr. Diego Marco, Director IPE, CCT Salta Jujuy

Dra. Fernanda García Bustos, Vicedirectora IPE, CCT Salta Jujuy

Dr. Augusto Bellomio, Director CCT CONICET NOA Sur, Vicedirector INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Atilio Castagnaro, Director ITANOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Mario Devani, Vicedirector ITANOA, CCT NOA Sur CCT NOA Sur

Dr. Juan Marcos Mirande, Director UEL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Alejandra Martinez, Director PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Pablo Fernández, Vicedirector PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Alejandra Korstanje, Director ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Fernando Longhi, Vicedirector ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Pablo Paolasso, Director INTEPH, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Guillermo Aceñolaza, Director INSUGEO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Juan Carlos Díaz Ricci, Director, INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Florencia Fagalde, Directora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Susana Álvarez Vicedirectora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Inés Isla, Directora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Catiana Zampini, Vicedirectora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Mario Eduardo Arena, Director INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Rosa Alberto, Vicedirectora INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Rosana Chehin, Directora IMMCA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Luis Alberto Issolio, Director ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. José Fernando Barraza, Vicedirector ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Ignacio Gasparri, Director IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Roxana Aragón, Vicedirectora IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Eduardo Dominguez, Director IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Carolina Nieto Peñalver, Vicedirectora IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Ana Teresa Martínez, Directora INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Diego Catriel León, Vicedirector INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Claudio Borsarelli, Director INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Faustino Eduardo Morán Vieyra, Vicedirector INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Horacio Cantiello, Director IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Rocío Cantero, Vicedirectora IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Laura Iturriaga, Directora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María de los Ángeles Frías, Vicedirectora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. osé Alberto Yuni, Director IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Marcos Quesada, Vicedirector IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra.Marta Arias, Directora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr.Pablo Schliserman, Vicedirectora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Jean Guy Leblanc, Director CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Roxana Medina, Vicedirectora CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Constanza Padilla Sabate, Directora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Fta. Rossana Nofal, Vicedirectora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Ana Clelia Gómez Marigliano, Directora INFINOA, CD CCT NOA Sur

Dr. Carlos Della Vedova, Director CCT La Plata

Dr. Flavio Francini, Director CENEXA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Victoria Micieli, Directora CEPAVE, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. María Susana Conconi, Directora CETMIC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Ernesto Alejandro Aiello, Director CIC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Andrea Gómez Zavaglia, Directora CIDCA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Walter Alfredo Egli. Director CIDEPINT, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gonzalo Diego Veiga, Director CIG, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Atilio Andrés Porta, Director CIM, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Mónica Laura Casella, CINDECA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Sebastián Fernando Cavalitto, Director CINDEFI, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Myriam Tebaldi, Directora CIOP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Paula Gonzalez, Directora ENyS, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Favio Raúl Faifer, Director IALP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Romero Gustavo Esteban, Director IAR, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Antonio Lagares, Director IBBM, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Juan Ennis, Director IdIHCS J, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. María Teresa Dova, Directora IFLP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. antiago Grigera, Director IFLYSIB, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gillermo Giovambattista,Director IGEVET, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Martín Rumbo, Director IIFP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gustavo Alberto San Juan, Director IIPAC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Dario César Colautti, Director ILPLA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Mario Carlos Perelló, Director IMBICE, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Carlos Guillermo Bartoli, Director INFIVE, Consejo Directivo CCT La Plata

IDr. Horacio Heras, Director NIBIOLP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Félix Gregorio Requejo, Director INIFTA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gustavo Manuel Somoza, Director INTECH,Consejo Directivo CCT La Plata

Dr.Hernán De Battista, Director LEICI, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Antonio José Ramirez Pastor, Director CCT San Luis

Dr. Hugo Velasco, Director IMASL, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Luis Cadus, Director INTEQUI, Consejo Directivo CCT San Luis

Dra. Soledad Ceruti, Directora INQUISAL, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Nelio Ochoa, Director INFAP, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Ricardo Daniel Enriz, Director IMIBIO, Consejo Directivo CCT San Luis