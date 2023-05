Luis Mestres : “En Corrientes hay madera disponible y estadísticas forestales, habrá que acercar más a las PyMEs con los productores y pensar en la asociatividad a futuro”

El secretario de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Producción de Corrientes aseveró que la información estadística forestal oficial está disponible en la provincia, con el último inventario 2019, en proceso de actualización. “Si las cámaras requieren información de un nicho de mercado, tienen una base para profundizar sus propios estudios”, dijo Mestres. Respondió sobre la preocupación de PyMEs de Misiones y Corrientes respecto al abastecimiento de madera en los próximos 5 a 10 años y lo que definen como concentración en manos de grandes propietarios. “Hay madera disponible, se cosechan 9 millones de toneladas por año y aún no se consumen más de 5 millones. El tema es que disponer no es tener. La madera la tienen cuando se la compran al productor, y ese acuerdo es entre privados”, explicó el funcionario.

CORRIENTES (27/5/2027).- Tras la publicación de ArgentinaForestal.com sobre la preocupación planteada por cámaras madereras de Misiones y Corrientes, titulada “143° Congreso de FAIMA | PyMEs madereras requieren de información estadística para la planificación del abastecimiento futuro en la Mesopotamia”, entrevistamos a Luis María Mestres, secretario de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Producción de Corrientes.

Su gestión pública, con experiencia en el área desde el 2013, se basó sobre tres ejes de pensamiento y de trabajo: la articulación pública con el sector privado, el fortalecimiento del desarrollo forestal para atraer inversiones industriales y la mirada regional del sector como mecanismo de fortalecimiento y competitividad.

El funcionario aseveró que hay información pública y disponible para el sector privado en su provincia, el último Inventario Forestal fue de 2019. Estos datos podrían ser utilizados por las cámaras como base para que generen sus propios estudios de estrategias de negocios. “Hay 550 mil hectáreas, con 1.600 productores en la provincia en ese universo. Si requieren información más específica del inventario debieran profundizar con otros estudios de mercado, dialogar con las empresas o tenedores de las plantaciones para acordar operaciones comerciales de suministro de madera a futuro. El Estado en eso no tiene intervención, es un acuerdo entre industriales y productores, que pactan un precio y si es rentable para ambas partes, cierran la comercialización”, planteó Mestres.

Consideró que hay un cambio de escenario que fue promovido por el gobierno de Corrientes durante la última década para atraer inversiones, “y finalmente, se están concretando los proyectos, pero no coincido en que hay un monopolio en la actividad forestal de la provincia. Si lo hubiera no se habrían aprobado estas operaciones recientes. Tampoco veo que exista escasez de madera incluso con todo el contexto climático que enfrentamos, incendios, sequías y plagas que afectaron plantaciones. Este es un tema de mercado, de precios competitivos, de oferta y demanda, y rentabilidad. Habrá que abrir la mente, innovar, dialogar con los tenedores de la materia prima, y asegurarse por medio de convenios privados o asociaciones el suministro de materia prima en el futuro pagando un precio acordado con el dueño de la plantación. Les sugiero en todo caso a las PyMEs madereras que dicen que faltará materia prima en 5 o diez años, que empiecen ya a plantar y así asegurarse un porcentaje propio del abastecimiento”, sostuvo Mestres.

AF: ¿Cómo toma los planteos de las PyMEs madereras sobre los problemas que sostienen enfrentan en la disponibilidad de materia prima, que los afecta tanto a quienes se abastecen de la cuenca al Sur de Misiones y NE de Corrientes? Esto surge acompañado de un reclamo a los gobiernos de ambas provincias de “falta de información” estadística del mercado forestal (superficie plantada, edades, localizaciones, oferta al mercado, propietarios) que les permita tomar decisiones.

LM: Me preocupa. Plantearon como un reclamo que no hay estadísticas oficiales, y no comparto esa apreciación porque en Corrientes las tenemos, disponibles y publicas. Ahora, si ellos han hecho algún estudio de mercado y entienden que esa estadísticano muestra la realidad, me gustaría conocer y saber la información que manejan. Deberían compartirla.

Entendemos en la Secretaría de Desarrollo Foresto-industrial que disponibilidad de materia prima hay.

Si hacemos un número rápido, con 550 mil hectáreas forestadas en Corrientes, en promedio de edades de 14 años de pinos y eucaliptos, estamos hablando que estarían disponibles para el aprovechamiento forestal unas 37.000 hectáreas por año.

Obvio que esto no es lineal, no se planta todos los años a un ritmo parejo, pero esas 37.000 mil ha. que tendrían condiciones de corte, producirían alrededor de 14 millones de toneladas de rollos de madera por año. Disponible. Esa sería la oferta en el mercado.

Desde este punto de vista, entendemos que hay en el mercado rollos de madera con destino a las industrias.

El tema es también saber cuánto de esa oferta es propia de un aserradero o convenido con el tenedor de las plantaciones. Creo que es errado partir de hacer un número o escenario, con plantaciones que tienen otros dueños y suponer que con eso “yo tengo abastecimiento”. No comparto ese análisis, porque la madera no es tuya hasta que la compras. El dueño de la plantación dispone de la madera. y cuando es el momento conveniente de cosechar y vender.

Entonces, una cosa es que haya disponibilidad y otra cosa es cuanto de ella las PyMEs tienen acceso seguro, y para ello requieren de un acuerdo comercial concreto. Eso, es entre privados.

Por lo tanto, sugiero a los industriales que hacen estos planteos que empiecen a pensar en nuevas formas de acuerdo de suministro de madera para asegurarse a futuro su abastecimiento, que sean más estables con los dueños de las forestaciones.

Por otra parte, mal o bien, tenemos en la Argentina, además de una Ley forestal vigente (N°25.080), más de 40 años de disponer de mecanismos de promoción para plantar.

Si hay un planteo de que puede haber déficit de madera en los próximos 10 años, lo que sugiero es que empiecen a plantar pinos y eucalipto ahora. No necesariamente hay que ser propietario de la tierra, hay diversas alternativas que se están utilizando en Corrientes, como es el Derecho Real de Superficie. También hay tenedores de tierras dispuestos a hacer algún tipo de acuerdo o convenio por plantaciones a futuro. Hay productores ganaderos interesados en sistemas silvopastoriles en sociedad que productores forestales.

Por lo tanto, sugiero que el industrial que pudiera estar viendo el escenario actual como una amenaza, que también se preocupe y ocupe de tener algún porcentaje de provisión segura de madera.

AF: Corrientes trabajó en generar la base forestal actual, y ahora empiezan a concretarse proyectos industriales de gran escala. Pero también a nivel climático, sea por la sequía, las plagas o los incendios que afectaron las plantaciones en determinadas zonas desde 2020, sumado a un incremento en la demanda de madera por parte de la industria por la reactivación de exportaciones y el mercado interno desde la pandemia, generó una dinámica que requiere una actualización de la información. ¿En Corrientes hay información actualizada sobre cuánto se consume, cuánto se corta, cuánto reforesta, cuánto son nuevas superficies?

LM: Si. En Corrientes tenemos el Inventario Forestal actualizado al 2019, publicado en nuestra pagina web. Estamos en proceso de actualización del nuevo inventario, pero partimos de la base de 550 mil hectáreas forestadas, y ya hablamos que eso generaría una oferta de 14 millones de toneladas de rollos por año. También estamos actualizando el censo industrial, se estima que se estarían consumiendo 4 millones de toneladas entre lo que se consume internamente y lo que se “exporta” a Misiones, Entre Ríos, Chaco y Jujuy. Por lo tanto, desde Corrientes se sigue suministrando madera a otras jurisdicciones.

Por supuesto, se suma la exportación de rollos sin procesar, desde el Estado provincial la idea siempre es tratar de lograr el máximo de industrialización dentro de nuestro territorio.

Respecto a todo lo que es plaga o incendios, se esta trabajando en su impacto y control. Una cosa es decir que fue afectado por el fuego una plantación, y otra es que se de por perdida toda la plantación. No fue pérdida en la mayoría de los casos, muchos productores afectados por los incendios pudieron comercializar su producción, lo mismo sobre los árboles afectados por la sequía extrema y las plagas que afectaron a los pinos. También se ha logrado comercializar ese tipo de madera.

Esta claro, que con los cálculos lineales que comentamos anteriormente, de esta oferta de 14 millones de tonelada año que se producen, se consume en Corrientes entre 4 a 5 millones aproximadamente. ¿Cuánto quedan disponibles al mercado? Hay oferta disponible de cerca de 9 millones de toneladas por año.

Pero la disponibilidad no es “tenencia”. Esto recién ocurre cuando se concreta la venta. Hay que cerrar el trato entre el productor y el industrial para asegurarse el abastecimiento, donde entran a jugar las cuestiones de precio y mercado entre privados. Que haya disponibilidad de rollos no significan que el industrial tenga la madera, hasta que cierre su acuerdo comercial y la compre.

AF: Las PyMEs expresan que se está dando un proceso de “monopolio” o concentración de grandes empresas que son las tenedoras de las plantaciones de madera de calidad. ¿Esta es la política que impulsa Corrientes?

LM: Hay una Ley de Monopolio en el país, y si estas operaciones o adquisiciones se concretan es porque no se está dando esta condición en las negociaciones. Si realmente algunos entienden que esto estaría ocurriendo, habría que hacer las presentaciones ante los organismos correspondientes para exponer el caso. Hasta ahora eso no ocurrió.

Tampoco es una política de Corrientes generar concentración o monopolio forestal, para nada. Lo que se pretende es generar las mejores condiciones para que el inversor grande o el emprendedor puedan desarrollarse en la provincia, que encuentren el mejor clima para ello. En eso estamos abocados todas las áreas del gobierno provincial, ya que involucra también mejorar en infraestructura, caminos, puertos, electricidad, capacitación, educación, todo eso se busca.

Somos partidarios de que la competencia nivelará para arriba, y habrá que adecuarse a las circunstancias y buscar nuevas formas de asociativismo.

No hay que asumir que “van a desaparecer” como industrias, sino que deben innovar, reinventarse como empresas y buscar alternativas que existen para desarrollarse. No es bueno instalar un enfrentamiento entre pequeñas y grandes empresas , porque no pasa por eso. Tenemos la capacidad en el sector para trabajar juntos, y crecer. Esto es lo positivo, lo que nos mejorará a todos, y es el gran desafío que tenemos por delante. Desde la Secretaria de Desarrollo Foresto-industrial estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo.

AF: La llegada de Central Puerto, que adquirió un total de 160.000 hectáreas, entre los activos adquiridos de Masisa Forestal Argentina (Entre Ríos y Corrientes) y EVASA (Corrientes), pero no se precisó sobre la compra de EVASA cuántas de las 88 mil hectáreas adquiridas serían ya forestadas, y tampoco trascendió por cuánto dólares fue la operación. ¿Cómo tomaron uds. conocimiento de la operación, tienen información de montos de la inversión? ¿se sabe oficialmente cuál es la proyección de esta compañía en Corrientes?¿o se han reunido con los inversores?

Lo que sabemos de Central Puerto es que efectivamente tienen un activo de 160 mil hectáreas con estas operaciones. De eso, unas 90 mil hectáreas serían de bosques cultivados, en un 80% de pino y un 20% de eucalipto aproximadamente.

Esto es lo que uno conoce hasta ahora sobre esta adquisición. Desconozco el monto de la inversión, solo sé que la compra de Masisa fue de alrededor de 70 millones.

Hemos mantenido charlas informales con sus directivos, por el momento no hemos tenido ninguna información oficial por parte de Central Puerto. Sabemos de sus intenciones de crecer en el negocio forestal, están analizando proyectos más rentables y competitivos, y sería lógico que concreten en el futuro algún proyecto industrial. Por ahora, esta todo en análisis.

El impacto socioeconómico de ACON Timber en Virasoro

AF: En el Congreso de FAIMA, dirigentes de las cámaras expresaban que requerían información sobre el abastecimiento del Proyecto ACON Timber, ya que es un gran aserradero que consumirá materia prima en la zona en forma sostenida y temen por su impacto. EVASA es una empresa que ya exportaba rollos, y era una de las proveedoras de rollos en la cuenca, igual que Bosques del Plata y Pomera. ¿Será proveedora de ACON Timber? ¿Hay información oficial sobre el impacto de este proyecto en el sector de Corrientes? ¿Cuáles son las expectativas al respecto?

LM: Desconozco si EVASA (ahora Central Puerto) podría ser proveedora del proyecto ACON Timber. Esto es información comercial que manejan las empresas. Esta sociedad de fondos austriaco y belga tienen patrimonio forestal para garantizarse un porcentaje del abastecimiento, y el resto será adquirido de proveedores del mercado. Por lo tanto, esa necesidad que tienen las asociaciones de FAIMA, deberían ponerse en contacto con las empresas para tener mayor información en ese aspecto.

ACON Timber estaría en marcha a fin de este año. Es un aserradero y fábrica de pellets, que se estima consumirían en una primera etapa unas 650 mil toneladas año de materia prima. Producirían alrededor de 250 mil metros cúbicos de madera (tablas) al año (alrededor 160 millones de pie cuadrado), producirían 130 mil toneladas de pellets, con una inversión de 110 millones de dólares en esta primera etapa.

Como dato, del impacto que generará este proyecto será de movilizar el transporte forestal en la zona, con 86 cargas de camiones por día los 365 días del año. Por supuesto, la demanda de Recursos Humanos capacitado y calificados, los está trabajando la empresa, en algunos aspectos tienen cubiertas sus demandas y en otros puestos aun no, lo no deja de ser un serio problema para estas situaciones de nuevas inversiones.

Desde el gobierno se decidió constituir el Centro Tecnológico Foresto-industrial en el Parque Industrial de Virasoro donde ya está funcionando un equipamiento de primera tecnología con el servicio de afilado y programas de capacitaciones, ya que aporta no solo a la gran empresa sino al desarrollo de todas las industrias madereras.

El impacto que se puede generar con la puesta en marcha de esta industria es de gran magnitud, en empleo y alquileres, en servicios forestales, en asistencia mecánica y técnica, y en consumo de madera. Y en otros aspectos en la comunidad de Virasoro, que son solo visitar y ver la ciudad uno ya lo podrá notar.

La verdad es que este proyecto refleja el objetivo que siempre se buscó desde Corrientes, que lleguen las inversiones para industrializar la materia prima. Tenemos un buen patrimonio forestal con 550 mil hectáreas de bosques cultivados y es hora de que empezar a industrializarla. Ese proceso ya comenzó en el sector de la provincia, aún incluso en un contexto de país complejo y difícil, pero bienvenido sea.

Esto que está sucediendo es resultado de lo que el gobierno de Corrientes viene impulsando desde hace varios años, ha definido lo que quiere, y el gobernador Gustavo Valdés siempre expresa que hay que generar las condiciones para que el inversor y el emprendedor encuentre en la provincia el mejor clima para hacerlo. En ese trabajo estamos como funcionarios.

AF ¿Qué reflexión le cabe ante la reacción de las PyMEs de FAIMA por la preocupación de que estas inversiones las desplacen del mercado? ¿Y de que pidan información estadística “real” para tomar decisiones para la planificación futura del abastecimiento de madera en la Mesopotamia?

LM: Creo que si dicen desde las asociaciones que están a favor de las inversiones, también hay que pensar que estas inversiones requieren de una escala para que se concreten. Y esta escala está en función de la provisión de materia prima, que puede ser propia o no.

Si dicen que requieren de información estadística “real”, lo que tenemos en Corrientes es real. Es un inventario forestal provincial, general y público. Si alguien tiene que afinar el lápiz según su nicho de mercado o de lo que necesita, puede hacerlo. Información de base hay disponible.

Sería cuestión de dialogar y conocer las razones por las cuales las cámaras de FAIMA se hacen estos planteos y dudan de que la información que disponemos sea real. Obviamente se está trabajando en la actualización, pero no creo que cambie significativamente a lo que estamos diciendo, tratándose además de una actividad de largo plazo.

También creo que hay que empezar a pensar en una nueva forma de asociación para el suministro de madera con los tenedores de las plantaciones. También como industriales PyMEs habría que ver cómo podrían asociarse a esas nuevos proyectos. Incluso hay experiencias concretas de aserraderos medianos que funcionan en sociedad, que proveen tablas secas a industrias que exportan a gran escala. Hay que pensar en esas formas de trabajar.

Se trata de competir e innovar, no de grandes contras pequeñas, sino de ser competitivos, y esa es la manera de nivelar como sector hacia arriba. Hay que pensar más en nuevas formas de asociativismo en la foresto-industria.

AF: En algún momento, también plantearon que se necesitan estudios sobre los árboles bajo explotación de extracción de resina, ya que afectan la calidad de la madera. ¿En la Secretaria, y ante el trabajo continuo con INTA y productores, uds han tenido algún planteo o charla al respecto?

Hasta donde entiendo, los estudios que se han realizado marcan una posibilidad de que la plantación se vea afectada en su crecimiento, un poco disminuida, no necesariamente en la calidad de la madera, independientemente que el primer trozo que fue resinado no pueda ser destinado a determinados uso, pero el rollo en sí, después tiene uso de madera.

Desconozco esta afirmación de que la resinación este bajando la calidad de la madera de pino, entiendo que no es así, pero si hubiera que hacer estudios al respecto, sería un buen planteo que podríamos canalizar con los organismos de investigación y tecnologías.

AF: Entonces, considera que son los propios empresarios los que tienen que financiarse su estadísticas y estudios de información estratégica. ¿No requieren de un trabajo con el Estado para ello?

LM: Como gobierno, hacemos un inventario forestal provincial con el objetivo de que esta herramienta requiere para ese fin. Si uno necesita después hacer estudios más precisos o con objetivos determinados, ya corre por cuenta de este interesado, sean personas o cámaras. Sin dudas, la base de información estadística es muy importante, es útil, y la tienen en Corrientes.

AF: ¿En estos meses del 2023, le han solicitado desde FAIMA, AMAYADAP, APICOFOM, AMAC u otras cámaras de Santa Rosa y Santo Tomé, alguna reunión con estos temas, más allá del tratamiento que reflejamos en los medios?

No. Por lo menos en mi caso, no he recibido ningún pedido puntual de reunión por estos temas. Hemos tenido sí conversaciones informales con algunos dirigentes de las cámaras empresarias.

A fin de 2022 tuvimos una reunión en la Asociación de Madereros de Santo Tome, que estaban preocupados por la instalación de ACON Timber, y hasta hubo un pedido de dialogo con los directivos de la empresa que quedaron a disposición para una visita, pero hasta ahora no se concreto.

Estoy dispuesto a recibirlos en cualquier momento que lo soliciten.

Debate de las PyMEs de la Mesopotamia en el 143° Congreso Maderero de FAIMA.

AF: Puntualmente, plantearon en el Congreso de FAIMA que sería “bueno” que los Estados de las provincias de Misiones y Corrientes trabajen juntos para implementar una metodología estadísticas del sector con criterios similares para la carga de información, algo más dinámico por las característica de la actividad, para la localización de zonas con madera disponible para la cuenca, etc.

LM: Tengo una clara visión de una cuenca forestal integrada entre las provincias mesopotámicas, y seria loable un trabajo conjunto entre los Estados Provinciales. La verdad es que las veces que hemos intentando trabajar o proponer a Misiones un trabajo conjunto, se nos ha hecho muy difícil.

Y en este caso del Inventario Forestal y Censo Industrial, también hay que involucrar a la Nación.

En lo personal creo que sí, que sería muy “bueno”, pero lo veo muy difícil. Lo hemos intentado varias veces y propuesto, pero es complejo.

Hace algunos años hicimos un encuentro con especialistas de Inventarios, estaban funcionarios de la Nación, para ver una metodología regional, que si bien cada jurisdicción podría hacer su inventario, analizamos compartir un patrón para subir la información de base y lograr una herramienta con criterios compartidos de las estadísticas. Pero no lo logramos. Esa es una tarea pendiente.

AF: Aseguran que a 5 o 10 años faltara madera en el mercado, ya sea por consecuencia del crecimiento de las exportaciones de rollos sin procesar a China e India, por la puesta en marcha del mega aserradero ACON Timber, o por otras nuevas industrias que se instalen en la zona o plantaciones que se restan por plagas e incendios. ¿Cómo analiza el escenario futuro para el sector forestal de Corrientes?

LM: Si creen que en el corto plazo faltará madera, insisto, sugeriría a quienes temen eso y tienen industria, que comiencen a plantar, para lo cual esta vigente aun la ley de promoción forestal prorrogada por segunda vez. Es decir que tendremos al 2029 un periodo de 30 años de apoyo del Estado Nacional a la inversión de bosques cultivados. Y anterior a ella, hubieron otras herramientas de promoción. Y más allá del subsidio, porque también otorga beneficios fiscales que no son pocos.

Ademas hay herramientas jurídicas como dije, la Ley de Derecho Real de Superficie donde algunos ponen el campo, el otro la forestación, y comparten un negocio de largo plazo y con acuerdos privados. Eso es posible, en Corrientes hay muchos ganaderos que hacen sistemas silvopastoriles, porque ven la ventaja que le resulta este tipo de alianzas. Hay que pensar en nuevas formas de negocios forestales y tratar de tener un porcentaje de abastecimiento propio.

Hoy no veo que haya un déficit a futuro de provisión de madera. En Corrientes se foresta entre 15 a 20 mil ha, por año, y estamos con un nivel de cosecha muy lejos de un déficit

Sobre las exportaciones a China o India que se menciona mucho en los medios, hay que recordar que estamos hablando de un volumen de 550 mil toneladas por año que salen de Corrientes, significa el 3% de lo que hoy ofrece la provincia. Por lo tanto, no lo veo como una amenaza.

Además, si hay un precio conveniente que se paga para llevar esta materia prima a la India o China es porque estamos con un precio de mercado de la producción primaria muy bajo para el productor.

No creo que nadie venda a 5 dólares lo que pueda vender a 8 dólares, por dar un ejemplo ficticio. O no va a comprar a 8 lo que pueda comprar a 5. Esa es la lógica del mercado, lo que demuestra que estamos frente a una mayor necesidad de demanda de rollos que eleve los precios a niveles de rentabilidad real.

En Uruguay y Brasil se paga tres veces más por la materia prima de lo que se paga en la Mesopotamia argentina, por la misma madera que después competimos en la venta de productos a nivel mundial.

