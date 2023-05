143° Congreso de FAIMA | PyMEs madereras requieren de información estadística para la planificación del abastecimiento futuro en la Mesopotamia

La disponibilidad actual y futura de la materia prima para los aserraderos que dependen del suministro de terceros en el mercado forestal de Misiones y Corrientes fue uno de los temas planteados en el 143° Congreso Nacional Maderero de FAIMA por el presidente de la APICOFOM, Guillermo Fachinello. Habló csobre la tendencia a la concentración de la materia prima en pocas mega empresas en Corrientes y subrayó la necesidad de contar con datos ciertos del activo forestal para plantear acciones y tomar decisiones.

Por Patricia Escobar

SANTIAGO DEL ESTERO Y MISIONES (24/5/2023).- Nuevos actores en el sector foresto-industrial concretan proyectos en el sector y el cambio de escenario comienza a inquietar a las PyMEs madereras que dependen del suministro de materia prima de terceros en Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Las recientes adquisiciones de tierras forestadas en grandes superficies y en edades de corte para cosecha de madera de calidad de pino, como son las tierras de Masisa Forestal Argentina y EVASA que compró entre diciembre y mayo la compañía eléctrica Central Puerto , y pasó a ser la principal empresa nacional propietaria de bosques cultivados en el país, con cerca de 170 mil hectáreas; activó las alertas.

Sumado a ello, el proyecto astriaco-belga para la puesta en marcha a fines de este año del mega aserradero Acon Timber en Gobernador Virasoro que, también, dependerá en gran parte del suministro de materia prima de terceros en la zona.

Las industrias de las cámaras madereras de la zona cuestionan las exportaciones de rollos a China e India que van en sostenido crecimiento, sin valor agregado, y la instalación de la nueva planta de Celulosa en Paraguay, Paracel, podría requerir de abastecimiento para los primeros años de su puesta en marcha con materia prima disponible en Corrientes (Argentina) o Brasil.

En este contexto, se requiere de información estratégica para el desarrollo sostenible del negocio a largo plazo, de analizar alianzas comerciales con productores propietarios de la materia prima, pero también reclaman los empresarios nucleados en la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), información “cierta”, estadísticas básicas y oficiales de la real superficie forestal disponible en la cuenca forestal (localizaciones, edades, calidad, especies, etc).

Este fue uno de los temas abordados en el 143° Congreso Maderero de FAIMA, realizado en Santiago del Estero. “Es necesario plantear acciones y tomar decisiones. Antes que nada, necesitamos contar con información cierta, y considerar además factores agravantes, como las más de 25 mil hectáreas quemadas en incendios forestales , las 15 mil que se secaron (mortandad de pinos por plagas que aparecieron por el estrés hídrico) y la presencia de un nuevo actor como son los resinadores de pino, que restan calidad a la madera, y es algo sobre lo que se debería hacer un estudio profesional”, dijo el presidente de la APICOFOM, Guillermo Fachinello.

“Tenemos que trabajar con los gobiernos provinciales y municipales, mostrar nuestras estadísticas y hacer más lobby, nuestros mismos legisladores e intendentes no saben lo que la importancia que tiene la foresto- industria en las economías provinciales”, advirtió al tomar la palabra en el congreso.

De esta manera, el dirigente de la APICOFOM – que representa a socios de Misiones y Corrientes-, habló de las consecuencias negativas que genera el “monopolio” forestal, tras la experiencia vivida en Misiones, es un modelo de concentración y posición dominante de precios a que las PyMEs madereras no quieren regresar.

Hoy en Misiones funciona el primer Instituto Forestal Provincial del país, que regula precios mínimos de la materia prima (chip, raleo, rollos aserrables y laminables, y próximamente regirán precios para la biomasa forestal) con el objetivo rector de garantizar rentabilidad al productor forestal, para que no malvenda su madera al mercado sin por lo menos cubrir los costos mínimos de producción.

Los bajos precios que la industria paga en el mercado, sumado a una Ley de promoción forestal desfinanciada y con dificultades para cumplir con los aportes económicos para reforestar, fueron algunos de los factores que –según explican los propios productores de Misiones- llevaron a alejarse de la actividad, realizando cosechas finales para destinar el uso del suelo a otros cultivos más rentables, principalmente la Yerba Mate. Aunque aún no hay datos precisos de cuántos productores tomaron esta decisión.

Se estima, y también se duda, que existan en la provincia una superficie de 419 mil hectáreas forestadas. Y por ello, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, la subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción se encuentra trabajando en la actualización del Inventario Forestal 2023, y se tendría información precisa o estimaciones respecto al mapa de la producción, consumo, y reforestación, en el corto plazo.

Corrientes, con una realidad diferente en su matriz foresto-industrial respecto a Misiones, logró posicionarse como la mayor provincia en superficie forestal del país con 550 mil hectáreas, y dispone de más de 3 millones de hectáreas para seguir creciendo en suelos de aptitud forestal y sin restricciones ambientales.

Pero su urgencia sectorial es lograr industrializar la materia prima, y en esa búsqueda de generar políticas públicas para atraer inversiones en industrias que consuman la madera, comienzan a concretarse proyectos siguiendo las líneas trazadas del Plan Estratégico que impulsan a través del APEFIC.

La preocupación de las PyMEs es frente al escenario a los próximos 10 años, principalmente para el abastecimiento disponible en la zona Sur de Misiones y NE de Corrientes que requieren de la materia prima en el mercado, pero no hay garantías de ello, ante los cambios competitivos que se están concretando con proyectos que se instalarán en la zona y operarán en el largo plazo.

Desde FAIMA buscarán dialogar en mesas de trabajo con las autoridades nacionales y provinciales para su mejor planificación.

El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, fue quien presentó un informe sobre la actualidad foresto industrial en el Congreso y expuso la preocupación de las PyMEs sobre la tendencia a la concentración de la materia prima en pocas mega empresas y subrayó la necesidad de contar con datos ciertos del activo forestal para plantear acciones y tomar decisiones, según se indicó en un resumen de prensa que difundió la asociación.

El planteo estuvo referido al abastecimiento de materia prima de la cuenca Corrientes y sur de Misiones, poniendo el acento en la importancia de llevar un trabajo conjunto entre todos los actores del sector dada “la conformación de cierto monopolio que va a quedarse con las tierras con rollos”.

“Para plantear acciones y tomar decisiones antes que nada necesitamos contar con información cierta, y considerar además factores agravantes, como las 25 mil hectáreas quemadas, las 15 mil que se secaron y la presencia de un nuevo actor, los resinadores de pino, que restan calidad a la madera, algo sobre lo que se debería hacer un estudio profesional. Tenemos que trabajar con los gobiernos provinciales y municipales, mostrar nuestras estadísticas y hacer más lobby, nuestros mismos legisladores e intendentes no saben lo que la importancia que tiene la foresto-industria en las economías provinciales”, advirtió.

Luego, y en torno a la tenencia de la tierra y los activos forestales, Fachinello sostuvo que “tenemos un plan estratégico que muestra que en los últimos 12 meses hemos tenido grandes cambios, uno de ellos es la venta de una de las forestadoras más grandes de Entre Ríos con plantaciones en Corrientes, con 70 mil hectáreas, y esa misma empresa (Central Puerto) que se dedica a la generación de energía compra las forestaciones de un Fondo de inversión de la Universidad de Harvard en Corrientes. Así concentran casi 170 mil hectáreas en la región, lo cuales abastecían a muchos aserraderos de Entre Ríos, Misiones y Corrientes”.

El dirigente empresario misionero también planteó como “otro dato preocupante” el crecimiento sostenido que se registra en las exportaciones a China e India de rollos de madera sin procesar.

“Habríamos exportado 25% más de rollos a China y ahora a India, llegando a las 500 mil toneladas, pero no tenemos datos tan precisos y los necesitamos para tomar decisiones y salir a negociar. Para eso, tenemos que colaborar entre todos, de la mano, porque hasta el mueblero que hoy usa placa en Santiago Del Estero se va a perjudicar si nos quedamos sin madera. El monopolio siempre perjudica mucho al que está abajo. Seamos positivos, van a venir inversiones, pero la concentración de la masa boscosa es peligrosa”, dijo Fachinello.

Otro desafío que enfrentan los aserraderos chicos estará en el servicio forestal. “En la pandemia estuvimos bien, vendimos mucho, casi no paramos, y tuvimos quejas porque no podíamos proveer dado que teníamos la madera pero no las máquinas para hacer la cosecha. Y de cara al futuro, las empresas de servicios y de transporte de hoy van a ir a trabajar con las grandes empresas, y no podemos armar una empresa de transporte y de servicio para cortar 500.000 pies”.

Por su parte, Román Queiroz sumó el comentario al señalar que “cuando hablamos de tener datos hay que aclarar qué madera tenemos disponibles, porque uno escucha que hay determinado volumen y dicen que eso alcanza pero en los hechos no es así, madera no se consigue porque se exporta a India o China, y por eso, madera de calidad casi no queda en la zona”; precisó el presidente de FAIMA.

Fachinello remarcó que “tenemos que salir a decir eso, como cuando dijimos que el mega aserradero que se va a inaugurar en Virasoro (Corrientes) va a ser un gran demandante de rollos, y si bien damos la bienvenida a esas inversiones, nosotros tenemos que cuidar a los cientos de aserraderos. En cualquier lugar del mundo, cuando se hace una inversión de esta magnitud, tenés que hacer nuevas plantaciones, sin embargo ellos están comprando al vuelo, de donde nosotros nos proveemos”.

Gabriel Marangoni: “El problema a futuro no es solo para los aserraderos de Misiones y Corrientes, afectará la provisión de madera a gran parte del país”

Para Gabriel Marangoni, representante de la AMAYADAP en el Congreso Maderero de FAIMA, se debe comprender que el escenario debería ser preocupante no solo para los aserraderos chicos de Misiones y Corrientes, que dependen del suministro de terceros, sino para la cadena comercial de todo el país, ya que la región es la que provee de madera de pino a las industrias de otras provincias.

“Desde esta zona, se provee a más de un 80% de los corralones del país, desde Misiones hasta el Sur del país llega la madera de la Mesopotamia. No afectará solo a la zona, la falta de abastecimiento de madera impactará en la provisión de la cadena de clientes, además de poner en riesgos miles de fuentes de trabajo. Las nuevas plantas son automatizadas, requieren de menos personal que la PyME local. Decir que simplemente se cerrarán aserraderos por el cambio del mercado con las nuevas inversiones no es el camino de solución, el desafío es planificar para que todos podamos trabajar y competir en el mercado”, explicó en diálogo con ArgentinaForestal.com

Se hace foco en la falta de información estadística para poder estudiar con precisión el escenario de la foresto-industria. “Necesitamos tener el mapa completo, para saber el impacto real de los grandes proyectos de Corrientes a futuro. Insisto, esto no es una cuestión solo para las industrias de Misiones y Corrientes, se requiere información del inventario forestal para evitar que se desplacen a los aserraderos locales. La realidad es que hoy es un tema que inquieta”, dijo Marangoni.

“Hoy esta es una hipótesis, porque no hay información real de cómo se abastecerá Acon Timber, si la compra de Central Puerto es para su propia proyecto industrial a futuro o si estará disponible al mercado. Tampoco sabemos que puede pasar con Bosques del Plata, que se instaló en la Argentina para un proyecto industrial pero nunca se concretó, hasta ahora. Todo puede suceder, pero lo hagan o no, tenemos que planificar cómo podremos asegurarnos el abastecimiento futuro quienes dependen de la compra de madera de terceros. Y para eso, necesitamos información estadística y dinámica, gestionar la información con alguna metodología que hoy no la tenemos”, agregó.

En esa línea, planteó que se requiere que los estados de la región se unan en la búsqueda de esta metodología de inventario forestal bajo los mismos criterios para la zona. “Si fuera posible, habría que pensar que los funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal de Misiones y la Secretaria de Desarrollo Foresto-industrial de Corrientes, el INFOPRO, la Dirección Nacional de Foresto-industria, se sienten en una misma mesa para establecer una metodología en conjunto con el sector privado. La realidad es que las PyMEs ven que habrá problemas de abastecimiento en los próximos 5 o 10 años ante lo que se entiende como una concentración actual de la materia prima. Y por eso, necesitamos empezar ahora a trabajar en proyecciones de escenarios, con datos oficiales”, concluyó Marangoni.