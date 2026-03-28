Un informe revela que la sostenibilidad y la trazabilidad se posicionan al momento de la decisión de compra, impulsando en Argentina el interés por muebles con certificación responsable. Según NielsenIQ, el 78% de los consumidores considera importante llevar un estilo de vida sostenible, mientras que el 76% está dispuesto a pagar más por muebles con origen responsable y trazable.

Fuente: PEFC Argentina

BUENOS AIRES (27/3/2026).- En un contexto global donde el consumo comienza a redefinirse, los muebles ya no se eligen únicamente por su estética, precio o funcionalidad.

Cada vez más, los consumidores buscan conocer la historia detrás de los productos que adquieren, priorizando su origen y el impacto ambiental de su fabricación.

Los datos respaldan esta transformación. Según NielsenIQ, el 78% de los consumidores considera importante llevar un estilo de vida sostenible, mientras que el 76% está dispuesto a pagar más por muebles con origen responsable y trazable.

En la misma línea, un estudio de McKinsey & Company indica que las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia tienen el doble de probabilidades de lograr un crecimiento significativo en sus ingresos.

En Argentina, donde la madera representa un recurso estratégico y el diseño gana protagonismo, esta tendencia comienza a consolidarse con fuerza.

La elección de muebles de madera renovable se posiciona como una decisión que combina conciencia ambiental, calidad y valor a largo plazo.

Del bosque al hogar: qué garantiza la certificación

El sistema de certificación PEFC cobra relevancia en este escenario en la Argentina, ya que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible. Este modelo equilibra la producción con la regeneración, protege la biodiversidad y promueve el desarrollo de las comunidades locales.

“Cuando un consumidor elige un producto con certificación, está eligiendo mucho más que un mueble: está acompañando un modelo productivo que cuida los bosques y a las personas que dependen de ellos”, señaló la directora ejecutiva de PEFC Argentina, Florencia Chavat.

En términos concretos, la certificación asegura:

Gestión sostenible de los bosques y su preservación a largo plazo

Protección de la biodiversidad y los hábitats naturales

Condiciones laborales seguras y justas para los trabajadores forestales

Fortalecimiento de las economías y comunidades locales

Trazabilidad y confianza en toda la cadena

Uno de los diferenciales del sistema es la certificación de cadena de custodia, que permite seguir el recorrido de la madera desde su origen hasta el producto final.

Cada etapa —desde el aserradero hasta el punto de venta— es auditada de manera independiente, garantizando que la madera no se mezcle con fuentes ilegales o no sostenibles.

De esta manera, al elegir una mesa, una silla o un placard con certificación PEFC, el consumidor accede a un producto cuya trazabilidad está verificada y respaldada por estándares internacionales.

Diseño alineado con una nueva demanda

Lejos de tratarse de una tendencia de nicho, la sostenibilidad se consolida como un criterio central en el diseño y la producción de muebles. Cada vez más fabricantes y diseñadores incorporan materiales certificados para responder a consumidores que priorizan productos alineados con sus valores.

Los muebles con certificación PEFC no solo cumplen una función estética o práctica, sino que también integran atributos altamente valorados en el mercado:

Transparencia en el origen de los materiales

Abastecimiento responsable de recursos renovables

Impacto positivo en comunidades y economías regionales

Diseño contemporáneo con compromiso ambiental

Cada elección de compra impulsa transformaciones en toda la cadena de valor. Consultar por productos certificados o priorizar muebles con sello PEFC no solo implica llevar calidad al hogar: también genera demanda de prácticas responsables, fortalece la gestión sostenible de los bosques y contribuye a un modelo productivo más transparente.

El rol clave del consumidor

En este nuevo escenario, la decisión de compra adquiere un rol estratégico. Cada elección impulsa transformaciones a lo largo de toda la cadena de valor.

Optar por productos certificados o consultar por su origen no solo implica incorporar calidad al hogar, sino también fomentar prácticas responsables, fortalecer la gestión sostenible de los bosques y promover un modelo productivo más transparente.

Porque hoy, más que nunca, elegir un mueble también es elegir el tipo de futuro que se quiere construir y habitar.

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