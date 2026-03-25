Santiago Peña: “Paraguay es el aliado natural en un mundo que demanda descarbonización”

El presidente paraguayo destacó el potencial del país para liderar la economía del carbono y atraer inversiones verdes, en el marco del Paraguay Carbon Forum 2026. “El objetivo es convertir al país en un referente en la generación, certificación y comercialización de créditos de carbono de alta calidad”, afirmó Peña, quien ratificó el compromiso de su gobierno con un modelo de desarrollo sostenible.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

PARAGUAY (25/3/2026).- En un contexto global atravesado por la urgencia de reducir emisiones y avanzar hacia economías más sostenibles, Paraguay busca posicionarse como un actor clave en la transición energética y la economía del carbono. Así lo afirmó el presidente Santiago Peña durante la apertura del Paraguay Carbon Forum 2026.

“El Paraguay es el aliado natural en un mundo que demanda cada vez más descarbonización”, sostuvo el mandatario, al destacar que el país cuenta con abundantes recursos naturales y una de las menores huellas de carbono a nivel global.

Peña remarcó que, frente al aumento de la presión internacional para compensar emisiones, Paraguay tiene una oportunidad estratégica para ofrecer servicios ambientales de escala, especialmente a partir de proyectos de captura de carbono en el sector forestal.

En esa línea, subrayó que el país dispone de energía abundante, competitiva y limpia, lo que lo posiciona como un destino atractivo para industrias verdes, proyectos de hidrógeno, centros de datos, movilidad eléctrica y empresas con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

“El Paraguay ofrece al mundo una energía con una de las menores huellas de carbono del planeta. Eso nos coloca en una posición privilegiada para atraer inversiones”, afirmó santiago peña.

El mandatario también destacó avances concretos en la inserción internacional del país, como acuerdos con Singapur y memorandos de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos, Taiwán y otros socios estratégicos, que consolidan el vínculo entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

1 de 8

Estrategia país y liderazgo ambiental

Durante el evento, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, señaló que Paraguay atraviesa un “momento histórico”, en el que busca dejar de ser un actor expectante para convertirse en protagonista de la agenda climática global.

El funcionario explicó que el país avanza con una visión estratégica de largo plazo, integrando biodiversidad, producción y competitividad en un modelo de desarrollo sostenible.

Además, anticipó la próxima aprobación de una nueva Reserva de la Biosfera, una medida que permitirá proteger ecosistemas clave, fortalecer la conectividad ecológica y generar nuevas oportunidades para proyectos de carbono de alta integridad.

Hub regional de carbono

Con este enfoque, Paraguay apunta a consolidarse como un hub regional de carbono, con instituciones sólidas que garanticen transparencia, integridad ambiental y confianza internacional.

“El objetivo es convertir al país en un referente en la generación, certificación y comercialización de créditos de carbono de alta calidad”, afirmó Peña, quien ratificó el compromiso de su gobierno con un modelo de desarrollo sostenible.

En ese marco, el presidente concluyó que Paraguay no solo busca adaptarse a los cambios globales, sino liderarlos: “Nuestro compromiso es firme: un Paraguay próspero, sostenible y protagonista de la nueva economía verde global”.