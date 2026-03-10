Paraguay | BID Invest aprobó financiamiento por hasta US$165 millones para el polo forestal de Paracel, el mayor proyecto privado del país

Los fondos se destinarán a infraestructura para el desarrollo del parque industrial y la futura fábrica de celulosa en el norte de Paraguay. El emprendimiento prevé generar alrededor de 7.000 empleos y consolidar la cadena de valor forestal en la región.

Fuente: Paracel

ASUNCIÓN (10/3/2026).- El BID Invest aprobó un financiamiento de hasta 165 millones de dólares para la empresa Paracel SA, destinado a impulsar el desarrollo de un polo industrial forestal sostenible en Paraguay, considerado uno de los proyectos privados más ambiciosos de la historia del país.

La iniciativa contempla la construcción de infraestructura estratégica que permitirá avanzar con el parque industrial de la compañía y con la futura planta de celulosa, además de fortalecer la cadena de valor forestal paraguaya.

Según se informó oficialmente, el proyecto prevé generar alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos, con un fuerte impacto en el desarrollo económico del norte del país.

La operación fue anunciada durante las Reuniones Anuales del Grupo BID en Asunción y combina recursos propios de BID Invest con capital movilizado de terceros, lo que refleja el creciente interés de inversores internacionales en el proyecto forestal paraguayo.

“Proyectos como Paracel muestran el potencial del sector privado para impulsar crecimiento, empleo y desarrollo regional en Paraguay”, señaló Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

“El Grupo BID, a través de BID Invest, contribuye a crear las condiciones y apoyar inversiones que fortalecen la base productiva del país y abren nuevas oportunidades de desarrollo”, agregó.

En la misma línea, el CEO de BID Invest, James Scriven, destacó la relevancia estratégica de la iniciativa para la economía paraguaya.

“Este proyecto refleja el potencial de Paraguay para atraer inversiones industriales a gran escala”, afirmó. “Nuestro financiamiento contribuirá al desarrollo de infraestructura clave para este polo industrial forestal y ayudará a movilizar capital privado hacia una de las inversiones más importantes en la historia del país”, remarcó.

Infraestructura para consolidar el polo forestal

El financiamiento permitirá avanzar en fases sucesivas de construcción de infraestructura estratégica necesaria para el desarrollo del complejo industrial forestal.

Entre las obras previstas se incluyen la construcción de un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística, activos considerados fundamentales para el funcionamiento del futuro polo industrial.

Estas inversiones permitirán mejorar la conectividad de la región, reducir costos logísticos y facilitar la instalación de nuevas industrias vinculadas al sector forestal y de la madera.

El proyecto se desarrollará en el departamento de Concepción, una región del norte paraguayo con alto potencial productivo y disponibilidad de recursos forestales.

Un proyecto forestal a gran escala

El emprendimiento es impulsado por Paracel S.A., una compañía forestal y celulósica que se presenta como el mayor emprendimiento privado en la historia de Paraguay.

La empresa cuenta con más de 203.000 hectáreas de tierras propias y una base forestal compuesta por más de 90 millones de árboles plantados, gestionados bajo estándares internacionales de manejo sostenible.

El proyecto es liderado por tres compañías: Grupo Zapag, Heinzel Holding GmbH y Girindus Investments, que impulsan el desarrollo de la cadena forestal en el país.

“La aprobación de este financiamiento representa un paso fundamental para el desarrollo de la fábrica de celulosa como polo industrial que estamos construyendo en Paraguay”, señaló Per Olofsson, chairman de Paracel.

“Tras desarrollar una amplia base forestal competitiva y certificada bajo estándares internacionales, Paracel se ha consolidado como un referente en el manejo forestal sostenible. El respaldo de BID Invest ahora nos da los recursos para avanzar con la fábrica de celulosa y a la vez consolidar la cadena de valor forestal en el país, con un impacto directo en la generación de empleo, la atracción de nuevas inversiones industriales y el desarrollo sostenible de la región norte de Paraguay”, agregó.

Desarrollo sostenible y estándares internacionales

El financiamiento también contempla el acompañamiento técnico de BID Invest para fortalecer los estándares ambientales, sociales y de gobernanza del proyecto.

En ese marco, la operación incluye la implementación de un Plan de Acción Ambiental y Social, junto con iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia energética, la resiliencia y el fortalecimiento institucional.

Desde la entidad financiera destacaron que el proyecto se alinea con su estrategia de movilizar capital privado hacia iniciativas que impulsen el crecimiento económico, generen empleo formal y fortalezcan la integración de Paraguay en cadenas de valor regionales y globales.

Con este paso, el proyecto de Paracel avanza en la consolidación de un nuevo polo industrial forestal en Sudamérica, con el objetivo de posicionar a Paraguay como un actor relevante en la producción de celulosa y derivados de la madera.

