Más de 120 personas, entre profesionales, empresarios y ejecutivos de alto nivel participarán del Seminario Foresto-industrial Cono Sur 2026, y tomarán contacto con proveedores europeos y especialistas de Finlandia, Alemania, Eslovenia, Estonia, Brasil, Uruguay, y de la Argentina.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (25/3/2026).- En Puerto Iguazú organizan un evento de negocios que se presenta como el epicentro del debate estratégico de la industria forestal regional con la realización del Seminario Foresto-industrial Cono Sur 2026, un encuentro que reunirá a referentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Finlandia, Alemania, Estonia y Eslovenia, en un espacio de actualización tecnológica, análisis de mercado y generación de negocios.

El evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de abril en el Hotel Loi Suites Iguazú, con la participación de más de 120 asistentes de alto perfil empresario y profesional, presentándose como una oportunidad estratégica de networking para el sector.

Organizado por Inderfor SA y Finlandia Inderfor SA, el seminario apunta a conectar a los principales proveedores tecnológicos internacionales con propietarios, gerentes y tomadores de decisión de la foresto-industria del Cono Sur.

Durante dos jornadas intensivas, se abordarán temas centrales para la competitividad del sector, como la situación actual y perspectivas de los mercados globales de madera aserrada, la modernización tecnológica de aserraderos -incluyendo escaneo, optimización, descortezado y secado-, experiencias concretas de reconversión industrial en la región y el futuro de la construcción con madera de ingeniería, como glulam y CLT.

Además, el encuentro pondrá el foco en el desarrollo foresto-industrial de países con las oportunidades que se presentan en la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, en un contexto global marcado por la transformación tecnológica, mayores exigencias ambientales y la reconfiguración del comercio internacional.

Tecnología de punta y proveedores globales

El seminario contará con la presencia de empresas líderes europeas que presentarán soluciones innovadoras para el sector.

Entre ellas se destacan:

De Finlandia, Jyri Smagin, CEO de Finnos Oy, expondrá sobre tecnologías avanzadas de escaneado y optimización de madera, fundamentales para maximizar el valor de cada troza mediante sistemas de visión artificial y análisis en tiempo real.

Smagin es graduado en Tecnología de Productos Forestales por la Universidad Aalto, cuenta con casi 15 años de experiencia en sistemas de visión artificial para la industria del aserrado. Su trayectoria incluye trabajo directo con clientes y roles de liderazgo en el sector. Jyri se incorporó a Finnos en 2020 procedente de FinScan Oy, donde fue CEO. Desde 2024, ocupa el cargo de CEO de Finnos.

También participará Maximilian Riegg, Sales Manager de Valon Kone Oy, con más de 35 años de experiencia en la industria, quien abordará la tecnología industrial de descortezado por rotor y su impacto en la eficiencia operativa.

Riegg inició su carrera como carpintero, obtuvo posteriormente un título en Tecnología de la Madera y ocupó cargos de dirección técnica en pisos de madera, madera laminada encolada (glulam) y operaciones de aserradero. Ha participado en la puesta en marcha de varias instalaciones productivas brownfield y greenfield. Desde 2011 representa a Valon Kone Oy como Sales Manager para varios mercados europeos y América Latina, aportando una amplia experiencia internacional en descortezado industrial y tecnología de aserraderos. Con base en Alemania, combina profundo conocimiento técnico con visión global

Por su parte, Sami Helminen, representante de Veisto Oy, presentará soluciones de aserrado de alta producción, diseñadas para operaciones industriales continuas con altos estándares de precisión y productividad.

Helminen cuenta con más de 31 años de experiencia con la tecnología HewSaw. Inició su carrera en Veisto Oy como mecánico principal, participando en instalaciones mecánicas y posteriormente en la gestión de proyectos de líneas de aserrado HewSaw en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha desempeñado un papel clave en instalaciones en el Hemisferio Sur, incluyendo Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Hoy, como Sales Manager de HewSaw, combina un profundo conocimiento técnico de la maquinaria con una sólida comprensión de las necesidades de los clientes a nivel global

De Estonia, Tõnis Haldna, directivo de Hekotek AS, compartirá su experiencia en el desarrollo de proyectos llave en mano para aserraderos y plantas de pellets, con fuerte presencia en América Latina.

Haldna forma parte de Hekotek desde 1999 y ha desempeñado un rol central en el crecimiento y la entrega de proyectos globales de la empresa. A lo largo de más de 25 años, ha trabajado en ventas y ejecución de proyectos, contribuyendo a incrementar la facturación de Hekotek de aproximadamente €2 millones en 2000 a más de €55 millones en 2018. Desde 2002, Tõnis es miembro del Consejo de Administración de Hekotek. Con amplia experiencia en grandes proyectos industriales de aserraderos, ha participado en el diseño, construcción y entrega llave en mano de instalaciones en Rusia, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela

En tanto, de Alemania, Michael Lausch, CEO de Mahild GmbH, expondrá sobre tecnología de secado industrial, fundamental para garantizar calidad y eficiencia energética en los procesos productivos.

Lausch es especialista en tecnología industrial de secado de madera. Con amplia experiencia en sistemas de secado y en ingeniería de procesos térmicos, trabaja estrechamente con aserraderos y empresas procesadoras de madera para desarrollar soluciones de secado eficientes, confiables y energéticamente optimizadas. Su comprensión práctica del rendimiento del secado, el control de la humedad y la eficiencia energética le permite apoyar a los clientes en el logro de una calidad de producto consistente y resultados operacionales optimizados.

Mahild desarrolla hornos industriales de secado de madera y soluciones térmicas adaptadas a diferentes especies, espesores y capacidades de producción. Sus sistemas están diseñados para lograr un secado uniforme, control preciso de la humedad y alta eficiencia energética, apoyando una calidad constante del producto final en operaciones industriales de aserradero.

Empresas líderes como Arauco y CMPC en Chile, Berneck, Adami y Braspine en Brasil, Urufor en Uruguay, y Acon Timber y Arauco en Argentina operan varios cientos de hornos de secado Mahild, ya que la marca ofrece soluciones estándar y personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto.

El programa tecnológico se completa con Ambrož Ahec, de Ledinek Engineering, quien presentará innovaciones en madera estructural y productos de alto valor agregado como CLT y glulam, fundamentales para la construcción moderna en madera.

Ambrož Ahec se desempeña como Ingeniero de Ventas en Ledinek Engineering, donde apoya a los clientes en la especificación e implementación de sistemas avanzados de procesamiento de madera.

El trabajo de Ambrož Ahec se centra en ayudar a aserraderos y productores de madera de ingeniería a integrar tecnología de alta precisión para productos madereros de valor agregado como glulam y CLT, así como líneas de cepillado y clasificación con máquinas cepilladoras de alta velocidad. También ha adquirido valiosa experiencia internacional como jefe de proyecto en terreno en Uruguay para la empresa Arboreal, donde lideró la instalación y puesta en marcha de una línea de producción de CLT y glulam.

Ledinek Engineering fabrica sistemas de cepillado, perfilado y procesamiento completo de madera de alta precisión, con fuerte expertise en producción de glulam, CLT y madera de ingeniería estructural. Su tecnología apoya a aserraderos industriales y fabricantes de madera enfocados en aplicaciones estructurales de valor agregado y construcción en madera moderna. Las soluciones Ledinek enfatizan precisión, calidad superficial, productividad y confiabilidad industrial a largo plazo.

Paneles estratégicos con referentes regionales

El seminario también contará con paneles de expertos del Cono Sur que aportarán una mirada estratégica sobre la industria.

Entre ellos, Pablo Ruival, director de Arauco Argentina y presidente de Asociación Forestal Argentina (AFoA), quien aportará su visión sobre el desarrollo del sector en el país.

El consultor argentino Guido Meza analizará la situación actual y las perspectivas de los mercados internacionales de madera aserrada, con foco en la inserción global de la región.

De Uruguay, Lucía C. Basso, presidenta de Sociedad de Productores Forestales del Uruguay y CEO de Plantesia, compartirá la experiencia del país como caso de éxito foresto-industrial, basado en inversiones de gran escala y planificación estratégica.

En tanto, el brasileño Luiz Sguario, de Sguario Indústria de Madeiras, expondrá sobre la modernización de aserraderos familiares hacia modelos industriales eficientes y competitivos.

El análisis global estará a cargo de Jarno Seppälä, director de Indufor Group, quien presentará un panorama de los flujos internacionales de trozas y madera aserrada, y las oportunidades para América del Sur.

Un espacio para pensar en la competitividad regional

El seminario contará con traducción simultánea en español, inglés y portugués, facilitando la interacción entre los participantes y consolidando su carácter internacional.

Según explicó Darío Rodríguez, de Inderfor Argentina, el objetivo es generar un espacio de diálogo directo entre proveedores tecnológicos y tomadores de decisión, en un momento clave para la industria.

La propuesta busca posicionar al Cono Sur forestal como un actor competitivo en los nuevos escenarios globales, donde la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la sostenibilidad son determinantes.

Con las Cataratas del Iguazú como destino y la selva misionera como escenario, el encuentro se perfila como una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos, actualizar conocimientos y generar negocios en uno de los sectores productivos sostenibles y dinámicos de la región.

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