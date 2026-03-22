Paraguay | Diego Puente asumió la presidencia de la FEPAMA con el desafío de convertir la madera en eje de la economía nacional

La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) inicia una nueva etapa. En su Asamblea General Ordinaria, el gremio eligió como presidente a Diego Manuel Puente Yugovich, quien asume con una hoja de ruta clara: transformar al sector forestal en uno de los principales motores de la economía paraguaya.

Fuente: FEPAMA

PARAGUAY (22/3/2026).- Un recambio en la dirigencia gremial se dio en la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), y en reemplazo de Manuel Jiménez Gaona, asumió Diego Manuel Puente Yugovich, en un momento decisivo, con el Gobierno apostando al desarrollo forestal como eje de diversificación del crecimiento.

Puente Yugovich es un experimentado líder empresarial con más de 25 años de trayectoria en alta gerencia y dirección financiera. Su carrera se ha desarrollado en sectores estratégicos como agronegocios, energía y bienes de consumo, tanto en Paraguay como en el extranjero.

Posee un MBA de Emporia State University (EE. UU.) y es contador público por la Universidad Católica de Asunción. Esta sólida base académica, combinada con su experiencia práctica, le ha permitido liderar operaciones complejas y proyectos de gran envergadura.

Como presidente de Victoria Paraguay S.A., dirige un holding que no solo gestiona activos estratégicos en el Chaco paraguayo, sino que también se ha posicionado como un desarrollador clave de proyectos de captura de carbono. Bajo su liderazgo, la compañía impulsa iniciativas que integran la conservación ambiental con modelos de negocio innovadores.

Es una pieza fundamental del equipo que lleva adelante el proyecto REDD+ Chaco Vivo, una de las iniciativas de conservación de bosques y mitigación del cambio climático más importantes de la región. Su participación subraya su experiencia en la estructuración de proyectos que generan valor a través de los mercados de carbono.

Puente sostuvo que “Paraguay sabe plantar árboles; ahora el desafío es industrializar esa madera y generar valor, posicionando al sector como el tercer pilar económico del país, junto al agro y la ganadería, con una impronta moderna basada en industria, exportación y sostenibilidad».

Industrializar para competir

Otros de los desafíos es dejar de exportar materia prima y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Para ello, remarcó dos condiciones clave: seguridad jurídica y financiamiento. “Un árbol no se cosecha en seis meses. Necesitamos reglas claras y previsibilidad para atraer inversiones en celulosa y madera sólida”, afirmó.

Asimismo, planteó la urgencia de ampliar el crédito forestal, especialmente para pequeños y medianos productores, con el objetivo de un crecimiento más inclusivo.

En otro momento, habló sobre un cambio de paradigma respecto al negocio forestal, que ya no se limita a la madera. “El maderero paraguayo produce aire limpio”, sostuvo, al referirse al potencial de los créditos de carbono.

En esa línea, adelantó que impulsará la certificación de bosques para facilitar el acceso a mercados internacionales y monetizar servicios ambientales. “La sostenibilidad dejó de ser un costo: hoy es un activo financiero”, enfatizó.

Frente a las nuevas exigencias del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea, destacó que la producción nacional se basa en reforestación legal y cuenta con estándares exigentes. “Si cumplimos con la trazabilidad y certificación, Europa será un aliado estratégico, no una barrera”, aseguró.

Expo Madera 2025: vitrina del sector

Asimismo, entre las prioridades inmediatas de su gestión, anunció la organización de la 6ta. Edición de la Expo Madera, que se realizará el 10, 11 y 12 de setiembre, como uno de los eventos clave del año para el sector.

Añadió que esta iniciativa apunta a posicionar a Paraguay como hub forestal regional, generar oportunidades de negocios, atraer inversiones y mostrar el potencial de toda la cadena productiva, desde pequeños aserraderos hasta grandes industrias.

“La Expo Madera será la vidriera donde el país mostrará al mundo que el sector forestal ya es una realidad”, subrayó.

Finalmente, el nuevo presidente de la FEPAMA calificó el contexto actual como una oportunidad única y señaló que el sector tiene la responsabilidad de acompañar -y concretar- las proyecciones de crecimiento para la próxima década. “Tenemos que hacer que el discurso se convierta en política de Estado real, con financiamiento y oportunidades”, sostuvo.

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