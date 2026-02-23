Mercado internacional de la madera inicia 2026 con demanda débil y foco puesto en India, según FAIMA

El informe de enero elaborado por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) advierte sobre un escenario global marcado por la incertidumbre comercial, precios bajos y contracción inmobiliaria en las principales economías. India emerge como el mercado con mejores perspectivas.

BUENOS AIRES (23/2/2026).- El mercado internacional de la madera sólida comenzó 2026 en un contexto de debilidad estructural, según el informe mensual de enero difundido por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA). Tras un 2025 complejo -con apenas una leve recuperación en el último trimestre-, el sector mantiene expectativas de que la demanda comience a reactivarse en algún momento del año.

La entidad señala que los mercados globales permanecen condicionados por la desaceleración inmobiliaria, la menor producción industrial y la persistente incertidumbre derivada de tensiones comerciales y medidas proteccionistas, especialmente en torno a Estados Unidos.

“El sector atraviesa la temporada baja de diciembre y enero, por lo que la situación industrial se relevará con mayor precisión en el próximo informe de marzo”, explicó el ingeniero Gustavo Cetrangolo, asesor de FAIMA.

En cuanto al panorama del mercado internacional, detallaron:

· Estados Unidos: construcción estable pero en niveles bajos

En Estados Unidos, la construcción de viviendas se mantuvo estable, aunque en niveles reducidos durante el cuarto trimestre de 2025, afectada por tasas de interés hipotecarias elevadas.

El precio promedio de la madera estructural subió 4,9% respecto al trimestre previo, pero cayó 11,1% interanual, reflejando un mercado todavía presionado por la baja demanda.

· Brasil: fuerte caída exportadora y presión arancelaria

Brasil continúa enfrentando un escenario adverso. La combinación de demanda global débil y aranceles estadounidenses afectó la producción en los estados de Paraná y Santa Catarina.

Las exportaciones de madera aserrada de pino cayeron 26% en valor interanual en noviembre, mientras que el contrachapado de pino retrocedió 48% en valor y 43% en volumen.

Además, la Comisión Europea impuso derechos antidumping provisionales del 6,2% al contrachapado brasileño, sumando presión sobre el sector exportador.

El precio promedio del pino seco de secadero se ubicó en torno a US$ 208 por metro cúbico FOB.

· Chile y Uruguay: mercados moderados

En Chile, la actividad exportadora se mantuvo moderada hacia fines de 2025, afectada por la cautela de compradores en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, los exportadores chilenos conservan una ventaja relativa frente a Brasil por su menor exposición a aranceles estadounidenses.

Uruguay, en tanto, mostró estabilidad moderada, con expectativas de mayor competitividad en Europa tras la imposición de aranceles antidumping del 86,8% al contrachapado chino.

· Unión Europea y China: estancamiento y menor consumo

En Europa, el mercado permaneció estancado por la debilidad del sector de la construcción.

China, por su parte, continuó desacelerándose. Las importaciones de madera de coníferas cayeron 12% en los primeros once meses de 2025. La crisis inmobiliaria sigue siendo el principal factor detrás de la contracción de la demanda, afectando a desarrolladores y fabricantes de muebles.

El precio promedio de madera aserrada importada se ubicó en US$ 205 por metro cúbico, apenas 1% por encima del año anterior.

· India: el mercado con mayor dinamismo

India aparece como la principal excepción en el escenario global. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento del PIB al 7,3% para 2025-26, mientras que el Banco Mundial proyecta un 7,2%.

El aumento de la inversión en infraestructura y desarrollo urbano está impulsando la demanda de madera, contrachapado y muebles.

El país mantiene importaciones anuales de productos forestales por US$ 2.300 millones.

Los precios domésticos del pino radiata se ubican entre US$ 350 y US$ 450 por metro cúbico, niveles significativamente superiores a otros mercados.

Las exportaciones argentinas con mayor orientación a Asia

El informe incorpora nuevos datos sobre exportaciones de lámina y contrachapado.

Las exportaciones de lámina crecieron 229% interanual en 2025, pasando de 8.908 toneladas en 2024 a 20.437 toneladas. El mayor salto se produjo entre julio y diciembre.

En madera aserrada de pino, el crecimiento acumulado fue de 29,37% respecto a 2024, con Asia como principal destino. Las empresas exportadoras buscan compensar la prolongada recesión del mercado interno resignando margen para sostener empleo y actividad.

Las exportaciones son lideradas por Arauco y Acon Timber.

En contraste, las molduras —más dependientes del mercado estadounidense— registraron una caída interanual del 8%.

EL siguiente cuadro muestra los preciso de madera en pie en los Estados de Paraná y Santa

Catarina, Brasil:

En Chile el precio promedio de rollos en pie para aserradero ronda los u$s 52/m3.

Mercado interno: meseta negativa en el NEA

En esta oportunidad, el resumen ejecutivo de FAIMA incluye un análisis de la situación en Santiago del Estero y Chaco, donde la actividad mostró un sostenimiento inercial en la primera mitad de 2024, seguido por estancamiento en 2025.

El aumento del precio del rollo presionó los márgenes industriales sin traducirse en mayor actividad. No se vislumbran cambios de tendencia en el corto plazo bajo las actuales condiciones macroeconómicas.

«Las fuentes consultadas informan que en la primera mitad del año 2024 se manifestó un sostén inercial de la actividad proveniente de la inyección de pesos en el mercado durante el segundo semestre de 2023.En la segunda mitad de 2024 se ralentiza el efecto y se entra en una estabilización con tendencia negativa. Le siguió el estancamiento durante 2025, El IPI Nacional y la actividad maderera local han seguido la misma tendencia. El aumento del precio de los rollos no aumenta la actividad del aserradero, sino que le presiona el margen industrial», detalla el informe.

En el segundo trimestre del año 2024 hubo una recomposición temporal de márgenes debido a una desaceleración de la inflación y estos se distribuyeron entre la actividad primaria y la

industrial. Este equilibrio desapareció en el año 2025 y presionó sobre le margen industrial.

En el análisis, señalaron que «si el precio del rollo continúa ajustando por costos (en la actividad primaria) el sostenimiento de la actividad industrial es incierta. Dado el carácter interno del mercado, existen condiciones para mejorar la coordinación entre la producción primaria y la segunda transformación que mejoren la presión de costos y estabilicen los márgenes, si bien a la baja».

A los fines de mejorar la información de mercado se analizó la estacionalidad de la producción, y se utilizó el Índice de Producción Industrial sector Madera entre los años 2016 y 2025. En el Gráfico 1 se observa la estacionalidad mensual de la demanda de madera, se

observa claramente la caída estacional a partir del mes de diciembre y su recuperación en el mes de marzo. «También vemos que estas caídas son condiciones históricas y normales, que hay que separar de las crisis coyunturales o estructurales que tiene el sector», aclara en el reporte Cetrángolo.

En producción en madera, el índice que publica el INDEC muestra una disminución del 6.3 % intermensual y un incremento del 11.8 % interanual respectivamente. De acuerdo a los datos relevados en el sector, no se observan tales recuperaciones en las empresas PYMES.

Indicadores para la construcción

El Índice de Producción Industrial (IPI) madera del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró una caída intermensual del 6,3%, aunque con suba interanual del 11,8%, dato que no se refleja plenamente en las PYMES del sector.

Los despachos de cemento totalizaron 788.173 toneladas en enero, 5,3% menos interanual, confirmando la debilidad del sector constructor.

Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 44,38 puntos en febrero, con retrocesos tanto mensuales como interanuales, señalando cautela en el consumo.

Exportación de madera

Lámina y contrachapado: Este reporte incorpora a los datos de exportación los productos de lámina y contrachapado. La situación en INDIA muestra un incremento importante de las

importaciones de lámina de relleno ( o core veneer). Vietnam incremento sus exportaciones de lámina de acacia y eucalipto en un 25% en el mes de octubre. El informe de ITTO señala una gran entrada de rollos desde Argentina, Brasil, Uruguay y Australia para abastecer a la industria del contrachapado.

India se perfila como una de las oportunidades de inversión inmobiliaria más prometedoras de Asia Pacífico, a medida que nuevos inversores de capital, una mayor participación institucional y una expansión más amplia de las clases de activos transforman el mercado.

Las exportaciones de lámina de madera en 2024 fueron de 8.908 ton y en 2025 de 20.437, es decir tuvo un incremento del 229% y la de madera contrachapada pasó de 8.801 ton a 11.756 ton en 2025, debemos observar que el mayor incremento se producjo entre julio del 2025 y diciembre donde la exportación subió 6 veces.

Madera aserrada de pino: analizando los primeros 12 meses del 2025 respecto al 2024 la suba es del 29.37 %, con una disminución estos últimos meses. En diciembre se mantuvo el ritmo de los embarques. El mercado principal sigue siendo Asia y los traders consultados informan que lo precios de madera rústica siguen en valores estables.

Los productores se muestran más propensos a exportar debido a la extensión de la recesión en el mercado doméstico que no vislumbra una rápida recuperación y la decisión de resignar

margen para seguir trabajando Es una forma de bajar los costos fijos, asegurar cobranzas y mantener el empleo. Las exportaciones son lideradas por Arauco y Acon Timber

Perspectivas de corto plazo

«El sector comienza 2026 en un escenario internacional débil, con precios estables en niveles bajos y alta incertidumbre comercial. India se perfila como el mercado con mayor potencial, mientras que la recuperación en Estados Unidos y China aún no muestra señales firmes. En el frente doméstico, la evolución de la construcción y la estabilización macroeconómica serán determinantes para revertir la actual meseta negativa», sintetiza Cetrángolo.

De cara a los próximos meses, desde FAIMA destacaron la entrada en vigencia de la actualización de la norma IRAM 9670 para madera estructural en pino, eucalipto y araucaria, un paso más para posicionar la madera en construcción bajo estándares técnicos certificados.

Asimismo, junto a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM, la entidad lanzó el Observatorio de Monitoreo de la Industria de la Madera y del Mueble, orientado a mejorar la calidad y continuidad de la información sectorial a través de encuestas semestrales.

