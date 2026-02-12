Misiones | Pymes madereras arrancan 2026 sin señales de reactivación y reclaman obras públicas, alivio fiscal y mejoras logísticas

Empresas nucleadas en APICOFOM advierten que la recesión, la presión impositiva y los costos energéticos en la provincia de Misiones configuran un escenario crítico para el sector. Plantean como ejes para la recuperación coordinar con el gobierno provincial alternativas para promover obras con madera, fortalecer la competitividad y sostener el empleo en un contexto inflacionario.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: APICOFOM

MISIONES (12/2/2026).- El inicio de 2026 encuentra a las pequeñas y medianas empresas madereras de Misiones en un escenario que describen como “complejo y sin horizonte alentador”.

En un resumen de prensa difundido por la cámara empresaria, de la primera reunión de Comisión Directiva del año realizada el pasado 10 de febrero, los miembros reunidos en la sede de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM) en Posadas, realizaron un diagnóstico que estuvo, nuevamente, marcado por «la recesión persistente» y la falta de señales claras de recuperación tras un 2025 de fuerte deterioro.

Durante el encuentro, los empresarios de apicofom coincidieron en que la actividad atraviesa un momento crítico: caída sostenida del mercado interno, aumento de costos por encima de los índices oficiales y una presión impositiva creciente a nivel municipal.

“Hay cada vez más impuestos, tasas y nuevos cargos que resultan insostenibles para la actividad”, señalaron, cuestionando además la falta de respuesta de los municipios ante los reclamos del sector.

A este cuadro se suman los incrementos en energía y combustibles, que impactan de lleno en la estructura de costos de una industria intensiva en consumo energético y logística. La combinación de paridad cambiaria y tasas de interés elevadas termina de configurar lo que definieron como una “tormenta perfecta” para la competitividad de la madera misionera.

Alternativas para encarar la recuperación

Frente a este panorama, la dirigencia sectorial puso sobre la mesa los principales ejes que consideran estratégicos para iniciar un proceso de recuperación:

1. Impulsar obra pública con madera

Desde APICOFOM proponen coordinar con el Gobierno provincial programas de construcción con madera —viviendas, hoteles, oficinas y edificios públicos— que permitan dinamizar la demanda interna, generar empleo directo e indirecto y poner en valor una materia prima renovable y sustentable.

La iniciativa apunta no solo a reactivar la actividad, sino también a posicionar culturalmente el uso estructural de la madera en el mercado local.

2. Cambiar la percepción del consumidor

El sector reconoce que existe un déficit histórico en la promoción de las ventajas técnicas, ambientales y de eficiencia energética de la construcción en madera. “Hay muchísimos beneficios que el potencial consumidor aún no conoce”, indicó el presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, subrayando la necesidad de campañas de información que aporten confianza y amplíen el mercado.

3. Mejorar la competitividad logística

La distancia a los principales centros de consumo sigue siendo uno de los mayores obstáculos. “La logística agrega un sobrecosto muy oneroso que nos impide acceder a los mercados centrales con buenos precios”, advirtieron.

La mejora en infraestructura y la revisión de costos de transporte aparecen como condiciones necesarias para ampliar mercados.

4. Alivio fiscal y previsibilidad.

Los empresarios remarcaron que la presión tributaria —especialmente a nivel local— se convirtió en un factor que erosiona márgenes en un contexto de ventas retraídas. Reclaman mayor previsibilidad y una revisión de tasas que hoy consideran incompatibles con la realidad productiva.

Reforma laboral y empleo: «sin impacto inmediato»

El presidente de APICOFOM informó que recientemente recibieron a profesionales especializados para analizar alternativas frente al nuevo escenario normativo. Sin embargo, advirtió que la reforma laboral en discusión no generará efectos inmediatos en términos de empleo a las PyMEs.

“Los cambios serían menores, vinculados a modalidades de pago de indemnizaciones o seguros, pero no implican que vayamos a tomar más personal en este contexto”, explicó Fachinello.

La prioridad, reconocen los empresarios, es sostener las estructuras actuales y evitar nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

En representación de APICOFOM ante la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Ricardo García brindó detalles de la reciente negociación salarial, que calificó como “dura, extensa y por momentos muy tensa” con los representantes de USIMRA.

Si bien se alcanzó un acuerdo, advirtió que mientras la inflación continúe, los reclamos salariales seguirán marcando la agenda y tensionando las finanzas empresarias.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, el sindicalista Fabián Espósito, sostuvo que en la última reunión de paritarias plantearon que los trabajadores reclaman superar la línea de incremento de inflación oficial, ya que la pérdida del poder adquisitivo en 2025 fue crítica.

Por otro lado, consideró que la Reforma Laboral y la discusión de ajuste salarial van por carriles paralelos: «Nosotros planteamos que no tiene nada que ver el proyecto de reforma con discutir en paritarias el ajuste de los salarios», dijo.

Apuesta a la innovación y comercialización

De cara al año, la entidad también convocó a participar en la Feria Internacional de la Madera y el Mueble 2026, que se realizará en septiembre en Buenos Aires, como espacio estratégico para fortalecer vínculos comerciales y respaldar acciones institucionales.

Además, se impulsa la participación en programas de formación empresarial y capacitaciones técnicas —como el Taller de Operadores de Calderas previsto para marzo— con el objetivo de elevar estándares productivos y mejorar la eficiencia interna, un factor clave en un contexto donde cada punto de competitividad resulta determinante.

El diagnóstico del sector remarca la necesidad de plantear alternativas para la recuperación, que no dependerá únicamente de una mejora macroeconómica, sino de una agenda concreta que combine demanda pública, alivio fiscal, competitividad logística y un cambio cultural en torno al uso de la madera, lo que implica acciones de mediano y largo plazo.

Mientras tanto, las PyMES madereras inician 2026 en modo resistencia, enfocadas en sostener la actividad y ganar tiempo hasta que aparezcan señales más firmes de reactivación.

