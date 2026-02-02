Crisis en la industria maderera: “Hoy nuestra rentabilidad es cero y llevamos así entre ocho y diez meses”

La presidenta de FAIMA, Mercedes Omeñuka, advirtió que la cadena foresto-industrial atraviesa una caída prolongada, sin señales de alivio. Alertó por despidos, paradas de producción y el riesgo de cierre de empresas si no se reactiva el mercado interno.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (2/2/2026). La industria maderera argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos, y la presidenta de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Mercedes Omeñuka, alertó que el sector acumula varios meses de caída en la actividad, con rentabilidad nula y sin perspectivas de recuperación en el corto plazo.

“Hoy nuestra rentabilidad es cero y venimos así hace ocho o diez meses. No se avizora nada que traiga alivio”, sostuvo la dirigente en declaraciones al programa radial de AM 1070, al tiempo que advirtió que, de no producirse una reactivación económica, muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar. “Si el mercado interno no se moviliza, lo que quedará será cerrar y vender las maquinarias”, afirmó.

Una crisis que atraviesa a toda la cadena

Omeñuka explicó que la situación afecta a toda la cadena foresto-industrial y detalló el alcance del sector que representa la entidad. “A través de FAIMA, 28 cámaras representan a unas 2.500 empresas, que generan 60.000 empleos directos y alrededor de 120.000 puestos de trabajo indirectos. No es un dato menor”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que la magnitud real del impacto es difícil de medir debido a la informalidad que existe en algunos segmentos de la actividad. “Hay sectores afectados por la informalidad y eso hace que esos números sean más complejos de precisar”, señaló.



La titular de FAIMA confirmó que ya se registraron despidos en la industria y que numerosas PyMEs familiares, especialmente en la provincia de Corrientes, están parando su producción. En ese sentido, enumeró los factores que erosionan la competitividad del sector frente a los mercados internacionales.

“Para competir con los precios internacionales hay que considerar las cargas impositivas, las altas tarifas eléctricas en el interior del país y otros costos estructurales. Además, nuestras industrias no cuentan con el mismo nivel de tecnificación que existe en otros países”, explicó.

Uno de los puntos más críticos, agregó, se da en el mercado de tableros de fibra de madera, donde la producción nacional compite directamente con importaciones provenientes de Brasil y China.



Sin financiamiento y con la cadena de pagos alterada

Otro de los ejes centrales del diagnóstico es la falta de acceso al crédito. Omeñuka remarcó que el sector necesita financiamiento para mejorar la productividad, pero hoy enfrenta tasas de interés demasiado elevadas. “La industria necesita crédito para invertir, pero en este momento no lo estamos teniendo”, sostuvo.

A esa dificultad se suma una profunda distorsión en la cadena de pagos. “Estamos vendiendo solo para sostener a nuestros clientes y no podemos trasladar el aumento de los costos al precio final. La cadena de pagos está totalmente desvirtuada”, advirtió.

En un contexto de costos en alza y demanda deprimida, incluso algunos segmentos industriales evalúan alternativas impensadas hasta hace poco. “Hay fábricas de muebles que hoy ven que importar les resulta más rentable que producir localmente”, señaló la presidenta de FAIMA, como síntoma del deterioro de la competitividad industrial.

Finalmente, Omeñuka insistió en que el sector se encuentra ante un escenario límite. “Si no hay una reactivación económica urgente, las empresas intentarán reconvertirse en lo que puedan, pero en nuestra actividad eso es muy difícil. El riesgo real es el cierre de fábricas y la venta de maquinaria”, concluyó.