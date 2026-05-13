El Gran Chaco como laboratorio de innovación: saberes ancestrales impulsan nuevos modelos productivos

A través de alianzas estratégicas y el liderazgo de comunidades locales, la región transforma recursos tradicionales como la algarroba y las fibras naturales en motores de desarrollo sostenible y exportación.

Fuente: Redes Chaco

ARGENTINA (13/5/2026).-En el corazón del bosque seco subtropical más grande del planeta, una red de comunidades indígenas, campesinas y organizaciones civiles está redefiniendo el concepto de progreso. Lejos de las visiones extractivistas convencionales, el Gran Chaco Americano se consolida como un escenario donde la sostenibilidad y la inclusión social son los ejes de una transformación productiva de largo plazo.

En el Gran Chaco Americano, comunidades indígenas, campesinas, organizaciones de la sociedad civil y redes territoriales trabajan para demostrar que es posible impulsar modelos productivos sostenibles con inclusión social y desarrollo local.

En ese escenario, Redes Chaco impulsa iniciativas que articulan desarrollo productivo, innovación territorial y fortalecimiento comunitario, con una mirada de largo plazo centrada en las personas y el territorio.

La red está integrada por comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales, institutos de investigación, gobiernos locales y actores de cooperación internacional que trabajan en el bioma del Gran Chaco Americano, el bosque seco subtropical más grande del planeta, promoviendo sistemas productivos sostenibles y nuevas oportunidades para las comunidades.

Actualmente, frente a los desafíos del cambio climático, las crisis económicas y las transformaciones globales, los saberes indígenas vuelven a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de los sistemas productivos. Lejos de quedar anclados al pasado, estos conocimientos se adaptan, innovan y generan nuevas oportunidades económicas y sociales sin perder identidad cultural.

Según explica Agustín Noriega, fundador y director territorial de la Fundación Gran Chaco, la innovación que realmente transforma nace desde el territorio y de las necesidades concretas de las comunidades. “No es un paquete que llega desde afuera, sino un proceso construido localmente, a partir de la experiencia, la prueba y el aprendizaje colectivo”.

Uno de los ejemplos más representativos es el desarrollo de la harina de algarroba, que pasó de ser un alimento tradicional a convertirse en el eje de una cadena de innovación productiva.

El proceso incluyó desde la conservación de los algarrobales hasta el desarrollo industrial de molinos junto a universidades y organizaciones técnicas, permitiendo la elaboración de alimentos funcionales, productos para dietéticas y oportunidades de comercialización nacional e internacional.

Experiencias similares se desarrollan en torno a los tintes naturales, la apicultura, el manejo sostenible del bosque y la ganadería regenerativa, articulando conocimientos ancestrales con herramientas tecnológicas y acompañamiento técnico de organismos como INTA, INTI y CONICET.

“La innovación que realmente transforma no es un paquete que llega desde afuera; es un proceso construido localmente a partir de la experiencia y el aprendizaje colectivo de las comunidades”, explica Noriega.

El rol de las mujeres indígenas también aparece como central en estos procesos. Comunidades Wichí y Qom sostienen prácticas productivas tradicionales vinculadas a las fibras naturales y la artesanía, al mismo tiempo que incorporan nuevas herramientas de organización y comercialización.

En ese camino se destaca el caso de Matriarca, una cooperativa integrada por más de 2.600 mujeres artesanas indígenas de Chaco, Formosa y Salta, que combina técnicas ancestrales con herramientas digitales para fortalecer la producción, garantizar trazabilidad y acceder a mercados nacionales e internacionales.

Estas experiencias muestran que la innovación y la sostenibilidad no necesariamente implican abandonar las raíces culturales. Por el contrario, evidencian que los conocimientos ancestrales pueden convertirse en herramientas clave para construir modelos productivos más justos, resilientes y sostenibles.

En un contexto global atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y ambientales, el Gran Chaco Americano emerge como un territorio donde las comunidades indígenas no solo preservan saberes históricos, sino que también impulsan nuevas formas de producir, habitar y proyectar el futuro.