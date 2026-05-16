Servicios ecosistémicos: el valor invisible de los bosques y el rol de la certificación forestal

PEFC Argentina promueve la gestión sostenible como eje central para garantizar los beneficios ambientales, sociales y económicos de los recursos nativos e implantados, asegurando la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor .

BUENOS AIRES (16/05/2026). — Desde el agua indispensable para el consumo humano hasta los materiales biológicos utilizados en la vida cotidiana, los bosques cumplen funciones esenciales para la subsistencia, la matriz productiva y el bienestar social.

Estos beneficios, agrupados bajo el concepto de «servicios ecosistémicos», adquieren una relevancia creciente en la agenda global y local, posicionando a la gestión sostenible como un pilar estratégico para el futuro ambiental del país.

Aunque el término técnico pueda parecer distante, los servicios ecosistémicos sustentan dinámicas diarias fundamentales: regulan el clima, protegen la estructura de los suelos, conservan la biodiversidad, capturan carbono y preservan las cuencas hídricas. De manera simultánea, proveen materias primas renovables presentes en la arquitectura, el mobiliario, el papel, los envases y la bioeconomía en general.

«Muchas veces pensamos en los bosques únicamente como espacios naturales o paisajes estáticos para conservar, pero también cumplen funciones fundamentales para la sociedad y la economía. La clave estructural radica en cómo se gestionan esos recursos», señaló Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina.

Trazabilidad y Cadena de Custodia

En este escenario, el manejo forestal planificado y los sellos de certificación ganan protagonismo. A través de la certificación forestal y el estándar de Cadena de Custodia, PEFC promueve prácticas responsables que garantizan que los productos forestales provienen de fuentes gestionadas de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

El mecanismo de Cadena de Custodia resulta determinante para el mercado actual, ya que permite realizar el seguimiento preciso de la madera y sus derivados a lo largo de toda la cadena de valor, desde el lote forestal hasta el consumidor final. Este proceso aporta transparencia y ofrece información técnica confiable para las decisiones de consumo responsable.

En Argentina, donde la foresto-industria actúa como un motor estratégico para diversas economías regionales, el desafío actual radica en impulsar modelos que integren la conservación del recurso con la innovación industrial y el desarrollo local. Frente a las demandas de mitigación del cambio climático, la madera y los materiales lignocelulósicos se consolidan como aliados clave para sustituir insumos de alta huella de carbono en la construcción y el diseño.

«Hoy los consumidores comienzan a preguntarse cada vez más de dónde vienen los productos que utilizan y bajo qué condiciones fueron elaborados. La certificación permite conectar esa demanda de transparencia con prácticas concretas de sostenibilidad en el territorio», agregó Chavat.

Entender los servicios ecosistémicos implica reconocer que las masas forestales no solo producen bienes tangibles, sino que sostienen el equilibrio biosférico, generan empleo genuino y dinamizan el interior del país bajo estrictos procesos de control y responsabilidad institucional.

Perfil Institucional de PEFC y su validación en Argentina

El Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, dedicada a promover la Gestión Forestal Sostenible (GFS) a través de auditorías de tercera parte independiente.