Misiones subsidia tasas de crédito y otorga reintegros logísticos para el sector foresto-industrial

El Gobierno provincial, en acuerdo con el Banco Macro, reducirá el costo financiero al 24% anual. Además, se implementarán líneas para solventar fletes al puerto y reembolsos del 30% en costos de exportación. «Se trata de una herramienta vital para sostener la operatividad en el contexto actual», destacó Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM.

Fuente: APICOFOM

MISIONES (14/5/2026).- En el marco de la reunión de Comisión Directiva del mes de mayo, el presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, brindó detalles del anuncio del Gobierno de Misiones mediante el cual el Estado provincial subsidiará una parte importante de las tasas de créditos con el Banco MACRO para varios sectores productivos, que llevaría esa línea a un costo del 24% anual, una herramienta muy importante en este contexto tan complejo.

“En similar sentido, se han conseguido dos líneas de créditos: una para financiar los fletes hasta el puerto de Posadas, un costo que para las Pymes resulta bastante oneroso, y mientras se esperan las novedades que puedan surgir tras la licitación del puerto, un tema que nos tiene muy expectante”, adelantó.

“Otra novedad es el acuerdo que se logró con el Ministerio de Industria y la provincia de Misiones para el reintegro del 30% del costo del flete entre Misiones hasta el Puerto de Buenos Aires con destino de exportación. Ese reintegro podrá, tardar algunas semanas para hacerse efectivo, pero igualmente es una gran ayuda”, indicó Fachinello en la reunión.

Por otra parte, en el primer tramo de la reunión contó con la presencia del titular del Sindicato Maderero, Agustín Báez, y tuvo como objetivo describir la actualidad de la obra social y el proceso de recategorización que están llevando adelante.

“Este tema nos preocupa porque consideramos que es algo que deberíamos hacer nosotros como empresarios, no el gremio”, dijo Fachinello.

También conversaron sobre los embargos que están llevando adelante por deudas en ese concepto por parte de las empresas. “Reconocemos algunos casos en ese sentido, pero que deberíamos tratar de resolver de una manera menos gravosa. Al respecto, logramos que haya un canal de diálogo, una instancia que se dará entre FAIMA y la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA)”, adelantaron en la reunión.

Conclusiones del 149° Congreso Maderero

A nivel nacional, Ricardo García -vicepresidente 2° de FAIMA, representante de APICOFOM e integrante de la Comisión de Foresto-industria-habló sobre la presencia institucional y las posturas establecidas en diversos temas.

Uno de ellos tiene que ver con el reclamo que se presentó nuevamente en torno a que se establezca que las nuevas industrias contemplen en su plan de negocios las forestaciones propias, porque en la actualidad, su demanda desabastece a las pymes de las zonas cercanas.

“Explicamos que las nuevas grandes industrias deberían plantar antes de instalarse, para evitar que afecten significativamente la actividad de las pequeñas y medianas empresas forestales”, sostuvo García.

“Sabemos que estamos en un libre mercado, pero debemos pensar y trabajar para que las pequeñas y medianas empresas madereras puedan seguir trabajando. Siempre decimos que existen industrias anteriores a los pueblos que se conformaron a su alrededor, y eso da cuenta de lo importante que somos nivel socio económico”, remarcó.

Por su parte, Fachinello anunció ante los socios que durante el desarrollo de este evento se acordó que el próximo Congreso de FAIMA se realizará en Misiones, bajo la organización de APICOFOM y en el marco de 80° aniversario que la entidad cumplirá en 2027.

“Queremos agradecer el gesto de la cámara de Córdoba que cedió su turno de ese evento para que se desarrolle con nuestra celebración”, concluyó.

Leer más: