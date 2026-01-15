Transformación de la industria del papel: el embalaje y las soluciones sanitarias impulsan un crecimiento global del 4%

La industria atraviesa una transformación histórica en su matriz de producción. Mientras los papeles gráficos caen ante la digitalización, el auge del comercio electrónico y la salud posicionan al embalaje y al sector tissue como los nuevos motores estratégicos hacia 2035.

BUENOS AIRES (17/1/2026). — La industria global del papel y el cartón está reconfigurando su ADN. Según los datos más recientes del sector, el mercado alcanzó en 2024 un volumen de 428 millones de toneladas, lo que representa un sólido crecimiento del 4% interanual.

Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde un cambio estructural: la industria ha dejado de ser «la proveedora de la lectura» para convertirse en la «arquitecta de la logística y la sanidad».

El sector del embalaje se ha consolidado como el líder absoluto, representando actualmente cerca del 70% de la producción total de papel. Este fenómeno no es casual y responde a tres tendencias que han llegado para quedarse:

Explosión del E-commerce: El comercio electrónico demanda soluciones de empaque resistentes, ligeras y trazables.

Sustitución de plásticos: Ante regulaciones ambientales más estrictas, las empresas están reemplazando masivamente el plástico por fibras de papel renovables y reciclables.

Economía Circular: El consumidor actual prioriza materiales que puedan reintegrarse al ciclo productivo.

Las proyecciones indican que este segmento mantendrá una tasa de crecimiento anual del 4%, alcanzando un valor de mercado superior a los USD 60.000 millones para el año 2035.



Higiene y salud: un mercado en expansión vertical

El otro gran ganador de esta transformación es el segmento de papeles sanitarios o tissue. Impulsado por cambios demográficos y una mayor conciencia global sobre la higiene tras la pandemia, este sector muestra el dinamismo más vigoroso de la cadena.

Especialistas estiman que el segmento tissue podría expandirse a tasas de entre el 5% y 6% anual hacia el 2030, consolidándose como una unidad de negocios de alta rentabilidad y baja elasticidad ante las crisis económicas.

Papeles gráficos en irreversible declive

En la otra cara de la moneda, los papeles para impresión —periódicos, revistas y papelería de oficina— mantienen su caída secular. La digitalización de la economía ha desplazado estos soportes, que hoy representan una fracción cada vez menor del volumen total de fibra consumida.

Este retroceso obliga a las fábricas tradicionales a reconvertir sus líneas de producción para sobrevivir.

Impacto en Argentina

Para la industria papelera nacional, este cambio de paradigma global funciona como una hoja de ruta para la inversión. El informe destaca que el rumbo estratégico para la próxima década debe centrarse en:

Inversión en capacidad instalada: Orientar las plantas hacia embalajes de alto valor agregado y soluciones sanitarias.

Innovación y diseño: Desarrollar productos que optimicen la logística internacional.

Economía Circular: Integrar procesos de reciclaje eficientes que reduzcan la huella de carbono y mejoren la competitividad exportadora.

Este realineamiento no solo compensa la caída del papel gráfico, sino que vincula a la industria con las cadenas de valor más dinámicas de la economía moderna, reafirmando su rol como proveedora estratégica de materiales sostenibles.