El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió al CEO del grupo europeo, líder mundial en tableros de madera, y destacó el marco de incentivos y la estabilidad que ofrece el país para la industrialización forestal.

Fuente: RCC Chaco Paraguay

PARAGUAY (9/2/2026).- El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a Peter Kaindl, CEO del Grupo Kronospan, una de las compañías líderes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de productos derivados de la madera para la construcción y el diseño de interiores.

El encuentro se concretó el 12 de enero del corriente año en Asunción, y reforzó el interés internacional por el sector forestal paraguayo y su potencial para atraer inversiones industriales de gran escala.

Durante la reunión, el mandatario subrayó la importancia de las políticas públicas de apoyo al sector forestal, al considerarlas una herramienta estratégica para avanzar en la industrialización del país, generar empleo de calidad y agregar valor a la producción primaria.

Santiago Peña destacó además que Paraguay ofrece condiciones favorables para la inversión, como estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y un alto potencial forestal aún en expansión.

Kaindl estuvo acompañado por Graciano Pereira, reconocido agroindustrial paraguayo del sector arrocero, cuya presencia fue interpretada como una señal de interés en fortalecer los encadenamientos productivos y promover una mayor diversificación industrial vinculada tanto al agro como al sector forestal.

Kronospan, un actor global de la industria de la madera

Fundado en 1897, el Grupo Kronospan es una empresa de origen europeo con operaciones industriales en más de 40 países, especializada en la producción de tableros de partículas, MDF, OSB, pisos laminados y otros productos derivados de la madera.

La compañía es considerada un actor clave en el desarrollo de soluciones sostenibles para la construcción, con un fuerte enfoque en la reforestación, la economía circular y la innovación tecnológica.

En América Latina, Kronospan ha consolidado importantes inversiones industriales, apostando a países con alto potencial forestal y marcos regulatorios favorables.

Una eventual expansión en Paraguay es vista como una oportunidad estratégica para profundizar la transformación industrial de la madera, fortalecer las exportaciones y dinamizar las economías regionales.

Un marco legal que incentiva la inversión forestal

Paraguay cuenta con un robusto andamiaje normativo que posiciona al sector forestal como uno de los más atractivos para la inversión productiva de largo plazo.

Ley Nº 536/95 – Fomento a la Forestación y Reforestación

Es la piedra angular del desarrollo forestal del país. Entre sus principales beneficios se destacan:

Bonificación estatal del 75% de los costos directos de implantación (por única vez).

Bonificación del 75% de los costos de mantenimiento durante los primeros tres años.

Exoneración del 50% del Impuesto Inmobiliario sobre tierras destinadas a proyectos forestales.

Exención de impuestos a la transferencia de inmuebles afectados a la reforestación.

Régimen preferencial del Impuesto a la Renta, con una renta neta presunta del 10% del valor de la madera cosechada.

Ley Nº 60/90 – Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión

Ampliamente utilizada por la industria maderera para la modernización tecnológica:

0% de aranceles aduaneros para la importación de bienes de capital.

Exoneración del IVA en la importación de maquinaria industrial y agropecuaria.

Beneficios para remesas de capital, intereses y comisiones de préstamos externos.

Exoneraciones en impuestos a dividendos y utilidades por hasta 10 años, en inversiones superiores a USD 13 millones.

Ley Nº 3001/06 – Servicios Ambientales

Permite convertir la conservación del bosque nativo en un activo económico:

Emisión de Certificados de Servicios Ambientales, negociables como títulos valores.

Exención total de impuestos en las transacciones.

Herramienta clave para compensaciones ambientales obligatorias.

Ley Nº 422/73 – Ley Forestal

Establece las bases para la gestión sostenible:

Obliga al Estado a promover líneas de crédito específicas para forestación e industrialización.

Garantiza seguridad jurídica a los bosques bajo planes de manejo aprobados por el INFONA.

El interés manifestado por Kronospan se inscribe en un contexto de creciente protagonismo del sector forestal paraguayo, que combina ventajas naturales, estabilidad institucional y un marco legal orientado a la inversión productiva, posicionando al país como un destino competitivo para la industria global de la madera.