Trabajo legal | El RENATRE certificó en Misiones en Prácticas Laborales Sostenibles a la primera empresa forestal del país

La certificación representa una oportunidad para que las empresas rurales demuestren su compromiso con el trabajo registrado y de calidad, generando valor tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el propio establecimiento. En ese contexto, el organismo de control otorgó la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a la empresa de servicios forestales Selva SRL, de Eldorado.

Fuente: RENATRE

BUENOS AIRES (3/1/2026).- El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) otorgó la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a empresa de servicios forestales Selva SRL, de Eldorado, Misiones,

De esta forma, la empresa misionera se convirtió en la tercera en obtener esta certificación a nivel nacional y la primera del país vinculada a la actividad forestal en alcanzarla.

La Certificación PLS tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos y fundamentales del trabajo, a través de procesos de debida diligencia empresarial alineados con estándares nacionales e internacionales.

De esta manera, el RENATRE reconoce y acompaña a las organizaciones que impulsan prácticas productivas y comerciales sostenibles, contribuyendo a la generación de trabajo decente y al fortalecimiento de la actividad rural.

El presidente del RENATRE, José Voytenco, subrayó que “la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles no solo reconoce a las empresas que ya implementan buenas prácticas, sino que también funciona como una herramienta de mejora continua, acompañando a los empleadores en la construcción de relaciones laborales más justas y transparentes”.

En ese marco, el reconocimiento a Selva SRL pone en valor el compromiso del sector forestal con la mejora continua de las condiciones laborales y la formalización del empleo.

Desde la empresa destacaron la importancia de contar con evaluaciones externas que permitan revisar y fortalecer los procesos internos.

“Que venga alguien de afuera a mirar cómo está todo, cómo trabaja la gente y qué condiciones tienen, y que después haga una devolución, es muy importante porque siempre hay cosas para mejorar”, señaló el ingeniero forestal Daniel Durán, socio de Selva SRL, al referirse al proceso de certificación.

Asimismo, remarcó que este tipo de certificaciones contribuyen a ordenar el sector y generar reglas más equitativas: “Si todos estamos certificados, se logra una mayor estandarización y se puede competir de igual a igual. Hoy hay mucha informalidad y eso termina perjudicando tanto a las empresas que hacen las cosas bien como a los trabajadores”.

Desde Selva SRL destacaron además que el proceso fue accesible y constructivo, con visitas a los lugares de trabajo y observaciones orientadas a seguir mejorando las condiciones laborales, y el bienestar de los trabajadores.

Las empresas interesadas en saber más pueden ingresar a www.renatre.org.ar.

Con esta iniciativa, el RENATRE busca ampliar la adopción de prácticas laborales sostenibles y convocar a más empresas del sector rural a sumarse a un modelo que promueve el empleo formal, el respeto de derechos y el desarrollo sostenible en todo el país.